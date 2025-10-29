VIDEO: Gólová noc Slovákov. Honzek skóroval prvýkrát v NHL, presadil sa aj Slafkovský

SEATTLE. Frozen Frenzy. Tak sa volá akcia v NHL, počas ktorej sa v jeden večer predstavia všetky tímy zámorskej profiligy a odohrá sa celkovo 16 zápasov.
Do hry tak zasiahli aj všetci Slováci a strelecky sa im darilo.
Piaty gól v aktuálnom ročníku strelil Juraj Slafkovský, jeho Montreal zdolal Seattle 4:3 po predĺžení.
Slafkovský, ktorý nastúpil tradične v prvom útoku s Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom, sa presadil v početnej výhode po vydarenej akcii na jeden dotyk.
Po prihrávkach Suzukiho a Caufielda strelou z prvej z medzikružia prekonal brankára Joeyho Daccorda a zvýšil na 2:0 pre Montreal.
VIDEO: Piaty presný zásah Juraja Slafkovského
Canadiens si vytvorili aj trojgólový náskok, o ktorý však v tretej tretine prišli, 103 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času vyrovnal svojím druhým gólom v zápase Brandon Montour.
O víťazstve „Habs“ napokon rozhodol v 44. sekunde predĺženia Caufield. Ten mal v zápase bilanciu 2+1, Suzuki nazbieral tri asistencie.
Na ľade som sa cítil skvele, hodnotil Slafkovský
Slafkovský odohral 16:59 minút, pričom vyslal tri strely na bránku a pripísal si jeden plusový bod. Po 11 zápasoch sezóny má na konte šesť bodov (5+1).
„Dnes som sa cítil na ľade skvele, snažil som sa tlačiť do bránky. Škoda, že sme nedali gól skôr a nerozhodli už v riadnom hracom čase. Také zápasy sa však stávajú, musíme sa na tom učiť, ale myslím si, že sme hrali celkom dobre,“ povedal slovenský krídelník pre klubovú televíziu.
Canadiens využili v zápase dve početné výhody, čo potešilo aj Slafkovského: „Je to skvelý pocit skórovať v presilovke. Je výborné, že máme dve presilovkové formácie, ktoré dokážu streliť gól.“
Montreal tak úspešne zakončil štvorzápasový výjazd po klziskách súperov, z ktorého si odniesol tri víťazstvá.
„Bol to dobrý trip, nielen pre mňa, ale aj celý tím. Vyťažili sme šesť z možných osem bodov na západe. Sme šťastní a nevieme sa už dočkať, kedy prídeme domov,“ dodal najužitočnejší hráč olympijského turnaja v Pekingu 2022.
Honzek sa dočkal premiérového gólu
Úplne prvý gól v NHL sa podarilo streliť útočníkovi Calgary Samuelovi Honzekovi. Na presný zásah čakal 14 zápasov.
Honzek vyťažil zo zlej rozohrávky Morgana Riellyho v obrannom pásme Toronta. Nepresný puk zachytil Mikael Backlund, ktorý našiel slovenského reprezentanta samého pred bránkou a ten trafil pomedzi betóny brankára Anthonyho Stolarza.
VIDEO: Prvý gól Samuela Honzeka v NHL
„Som skutočne šťastný, že to tam konečne spadlo. V minulých zápasoch som nemal šťastie, keď som nastrelil pár žŕdok, tentoraz to už vyšlo. Škoda, že výsledok nebol pre nás priaznivejší,“ vyznal sa pre klubovú televíziu Honzek, ktorý prežíval veľkú radosť.
Spoluhráč Backlund mu z ľadu zobral puk, ktorý mu bude navždy pripomínať prvý gól v NHL.
Slovenského útočníka mrzelo len, že po jeho góle neudržali Flames dlhšie vyrovnaný stav a onedlho inkasovali z hokejky Maxa Domiho. Ten svojím druhým gólom v zápase rozhodol 2:04 minúty pred koncom riadneho hracieho času o víťazstve Toronta.
„To nebolo ideálne. Je to však súčasť hokeja. Môžete hrať vyrovnaný zápas a o pár sekúnd neskôr už prehrávate. Musíme sa z toho poučiť. Myslím si, že v tomto stretnutí sme mali veľa strát pukov a v prvej tretine aj veľa vylúčení. Na tom musíme určite popracovať,“ zdôraznil Honzek.
Dvadsaťročný krídelník sa predstavil v druhom útoku hostí, odohral dokopy 11:41 minút, na gól premenil svoju jedinú strelu na bránku a rozdal aj päť bodyčekov.
Flames ale do konca riadnej hracej časti ešte inkasovali a v Toronte prehrali 3:4.
Černák bodoval, Fehérváry smoliarom
Obranca Erik Černák prispel jednou asistenciou k výhre Tampy Bay na ľade Nashvillu 5:2, keď prihral na posledný gól Zemgusa Girgensonsa v 60. minúte.
Dokopy odohral 18:27 minút, dostal menší trest, rozdal šesť bodyčekov, raz vystrelil na bránku a pripísal si jeden plusový bod.
Veľmi smolný moment zažil obranca Washingtonu Martin Fehérváry. V závere druhej tretine proti Dallasu si nešťastne zrazil prihrávku Tylera Seguina do vlastnej bránky.
VIDEO: Fehérváry bol smutným hrdinom zápasu
Capitals po tomto góle prehrali so Stars 0:1. Fehérváry strávil na ľade viac než 19 minút a okrem nepríjemného momentu zaznamenal aj dva bodyčeky.
Posledným slovenským zástupcom v nočnom programe bol Šimon Nemec. Jeho New Jersey nenatiahlo víťaznú sériu a prehralo na ľade Colorada vysoko 4:8.
Obranca Devils nastúpil ako člen druhého obranného páru po boku Jonasa Siegenthalera. Odohral 19 minút a 9 sekúnd, zaznamenal dve strely na bránku a jeden hit.
Hviezdny mladík Connor Bedard strelil svoj premiérový hetrik v profilige, pridal aj asistenciu a priviedol Chicago Blackhawks k výhre nad Ottawou Senators 7:3.
Slováci v NHL - kanadské bodovanie
Poradie
Meno
Klub
Zápasy
Góly
Asistencie
Body
+/-
1.
Šimon Nemec
New Jersey
9
0
7
7
+1
2.
Juraj Slafkovský
Montreal
11
5
1
6
+4
3.
Martin Fehérváry
Washington
10
1
3
4
+1
4,
Samuel Honzek
Calgary
9
1
1
2
-2
5.
Erik Černák
Tampa
10
0
2
2
-3
NHL - výsledky 29. október:
Toronto Maple Leafs – Calgary Flames 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)
Góly: 24. Domi (Lorentz, Maccelli), 40. Knies (Nylander), 44. Knies, 58. Domi (Knies, Tavares) – 5. Frost (Huberdeau, Kadri), 38. Farabee (Kirkland, Andersson), 55. Honzek (Backlund)
Seattle Kraken – Montreal Canadiens 3:4 pp (0:2, 0:0, 3:1 - 0:1)
Góly: 49. Montour (Catton, Marchment), 56. S. Wright (Montour, Tolvanen), 59. Montour (Dunn, Schwartz) – 11. Caufield (Suzuki, Dobson), 18. Slafkovský (Caufield, Suzuki), 46. Newhook (K. Dach, Dobson), 61. Caufield (Suzuki, L. Hutson)
Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins 3:2 sn (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)
Góly: 18. Brink (Cates, Zegras), 23. Konecny (Couturier, Brink), rozh. náj. Brink – 11. Brazeau (Mantha, Dumba), 52. Crosby (Hållander, Rust)
Carolina Hurricanes – Vegas Golden Knights 3:6 (1:2, 1:0, 1:4)
Góly: 4. Svečnikov (Sebastian Aho), 33. Martinook, 43. Stankoven (Chatfield, Blake) – 7. Dorofejev (Marner, Hertl), 19. Dorofejev (Theodore, Eichel), 47. Howden, 56. Eichel (Barbašev), 58. Eichel (Barbašev, Marner), 60. Hertl (W. Karlsson)
Buffalo Sabres – Columbus Blue Jackets 3:4 pp (0:1, 2:1, 1:1 - 0:1)
Góly: 32. Doan (Tuch, Timmins), 35. McLeod (Byram, Tuch), 43. Dunne (Malenstyn, Samuelsson) – 7. Činachov, 40. Werenski (Marčenko, Monahan), 54. Miles Wood (Činachov, Fabbro), 63. Miles Wood (Werenski, Lundeström)
Florida Panthers – Anaheim Ducks 2:3 sn (0:0, 0:2, 2:0 - 0:0)
Góly: 52. Lundell (Samoskevich, Luostarinen), 57. Reinhart (S. Jones, Verhaeghe) – 30. Leo Carlsson (Terry, Helleson), 33. C. Gauthier (LaCombe, Leo Carlsson), rozh. náj. McTavish
Boston Bruins – New York Islanders 5:2 (0:2, 3:0, 2:0)
Góly: 24. E. Lindholm (Zacha, Pastrňák), 27. Pastrňák (H. Lindholm, Peeke), 28. Eyssimont (McAvoy, Zadorov), 46. M. Geekie (McAvoy, E. Lindholm), 57. Minten (Eyssimont) – 2. Horvat (Drouin), 5. Palmieri (Barzal, Horvat)
Nashville Predators – Tampa Bay Lightning 2:5 (0:1, 0:1, 2:3)
Góly: 46. Evangelista (Haula, Skjei), 58. F. Forsberg (Evangelista, Haula) – 11. Girgensons (Holmberg, Gourde), 36. Hagel (Cirelli), 48. D'Astous (Point, Kučerov), 60. Kučerov (Hagel, Cirelli), 60. Girgensons (Holmberg, Černák)
Minnesota Wild – Winnipeg Jets 3:4 pp (0:2, 2:0, 1:1 - 0:1)
Góly: 27. Kaprizov (Spurgeon, Boldy), 34. Faber (Rossi, Hinostroza), 44. M. Johansson (Faber, Rossi) – 13. Vilardi (Scheifele, Stanley), 13. Namestnikov (Pionk, Stanley), 52. Niederreiter (Nyquist, M. Barron), 61. Connor (Scheifele, Morrissey)
St. Louis Blues – Detroit Red Wings 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Góly: 1. B. Schenn (Parayko, Broberg), 56. Kyrou (Suter) – 13. Chiarot (Appleton, DeBrincat), 20. DeBrincat (Seider, Larkin), 32. Larkin (Edvinsson, Raymond), 33. E. Söderblom (Rasmussen, J. van Riemsdyk), 59. Larkin (Raymond)
Dallas Stars – Washington Capitals 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
Góly: 21. Seguin (Heiskanen, Rantanen)
Chicago Blackhawks – Ottawa Senators 7:3 (3:0, 1:3, 3:0)
Góly: 7. C. Dach (Crevier, N. Foligno), 8. Crevier (J. Dickinson, Vlasic), 17. Bedard (Burakovsky, Nazar), 23. Bedard (Grzelcyk, Levšunov), 44. Bedard (Greene), 49. Donato (Bedard, Burakovsky), 53. Nazar (N. Foligno) – 25. Sanderson (Batherson, Stützle), 28. Amadio (Zub), 29. Stützle (Matinpalo, Batherson)
Colorado Avalanche – New Jersey Devils 8:4 (2:0, 4:4, 2:0)
Góly: 2. Nečas (Makar, Ničuškin), 4. Bardakov (Kelly, Brindley), 23. Olofsson (Ahcan, Landeskog), 28. MacKinnon (Makar, Olofsson), 29. Kelly (Colton, Burns), 36. MacKinnon (Makar, Olofsson), 44. Olofsson (MacKinnon, Makar), 58. Olofsson (Drury) – 31. Noesen (Cotter), 32. Hamilton (J. Hughes, L. Hughes), 34. Mercer (Hischier, Meier), 35. J. Hughes (Bratt)
Edmonton Oilers – Utah Mammoth 6:3 (0:2, 5:1, 1:0)
Góly: 21. Ekholm (Draisaitl, Bouchard), 24. Howard (Henrique), 34. Draisaitl (Walman, Bouchard), 35. Emberson (Henrique, Ekholm), 38. McDavid (Nugent-Hopkins, Walman), 58. McDavid (Bouchard) – 10. L. Cooley (Guenther), 18. Peterka, 29. Hayton (Schmaltz, Sergačov)
Vancouver Canucks – New York Rangers 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)
Góly: 18. Zibanejad (Cuylle, Fox), 59. Carrick (Lafrenière, Fox)
San Jose Sharks – Los Angeles Kings 3:4 (0:1, 2:2, 1:1)
Góly: 36. W. Smith (Celebrini, Toffoli), 38. Kurashev (Wennberg, Eklund), 45. Wennberg (Kurashev, J. Skinner) – 11. Perry (B. Clarke, Laferriere), 24. Malott (Perry, Edmundson), 27. Doughty (Dumoulin, Turcotte), 54. B. Clarke (Kempe, Edmundson)
