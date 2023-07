Honzek má doma tri fotky so Stanley Cupom. Na štvrtej ho chce dvíhať nad hlavu

CALGARY. Vo štvrtok sa v kanadskom Calgary začal vývojový kemp talentov Flames. Trvať by mal do utorka.

Novinárom totiž vyrozprával príbeh o tom, že sa so slávnou trofejou fotil ako malý až trikrát. Doma má fotografie so Zdenom Chárom, Mariánom Hossom a Tomášom Kopeckým.

"Ako dieťa som si však neuvedomoval, pri čom to vlastne stojím. Dnes by som si to cenil oveľa viac. Nechápal som ešte, aké veľké to je," spomína.

Nevyhol sa otázkam o tom, aké by bolo, keby bola jeho štvrtá fotka so Stanley Cupom práve v drese Calgary. Nebol by však fanúšikom, ale šampiónom.

"To by bolo ohromné. Znamenalo by to veľa. Samozrejme, každý o tom sníva, ale v konečnom dôsledku to bude o tom, kto je na to najlepšie pripravený a sústredený. Musím veriť svojmu vývoju a smerovať za tým," povedal odhodlane.