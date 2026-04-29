Slafkovský pomôže Montrealu v piatom zápase v Tampe. Suzuki: Je tvrdý chlapík

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský nebude v noci na štvrtok chýbať v zostave Montrealu Canadiens v piatom stretnutí play off zámorskej NHL proti Tampe Bay Lightning.
Dvadsaťdvaročný útočník síce netrénoval, ale klub oznámil, že do najbližšieho súboja v rámci Východnej konferencie zasiahne.
Hit Maxa Croziera na reprezentanta Slovenska bol podľa viacerých aktérov impulzom k obratu v zápase, ktorý sa napokon skončil pre Canadiens prehrou 2:3.
VIDEO: Tvrdý bodyček Coziera na Slafkovského
Stav série je po tomto výsledku vyrovnaný 2:2. „Zbehlo sa to rýchlo. Videl som, že sa niečo také môže stať. Chcel som na to upozorniť, ale bolo hlučno.
Slafkovský mi povedal, že ho videl na poslednú chvíľu. Takéto veci sa však dejú, 'Slaf' je však tvrdý chlapík. Myslím si, že bude pripravený na to, aby bol rozdielový,“ vyjadril sa kapitán Canadiens Nick Suzuki pre oficiálnu webstránku súťaže.
Slafkovský sa síce po náraze pobral do kabíny, ale napokon stretnutie dohral. Útočník Montrealu sa pokúsi ukončiť trojzápasové čakanie na kanadský bod a získať pre svoj tím dôležité tretie víťazstvo v sérii.
„Ak chcete, aby takýto moment definoval sériu, tak sa dostávate do zlej pozície.
Nemôžete, aby rozhodli takéto udalosti sériu,“ vyhlásil kouč kanadského tímu Martin St. Louis.