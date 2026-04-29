VIDEO: Pastrňák predĺžil Bostonu sezónu. Koniec odvrátil aj Edmonton, vyhrala Minnesota

Hokejisti Bostonu zvíťazili v noci na stredu v piatom zápase 1. kola play off zámorskej NHL na ľade Buffala 2:1 po predĺžení.
Stav štvrťfinálovej série Východnej konferencie tak znížili na 2:3. O triumfe Bruins rozhodol v 70. minúte David Pastrňák.
Reprezentant Česka zaznamenal druhý kariérny víťazný gól v predĺžení vo vyraďovačke, aj pri prvom prípade mu asistoval Hampus Lindholm.
Užívame si to a som šťastný, že to vyšlo
„Sme susedia a preto to vždy nazývame susedskou spoluprácou. Žarty bokom, je to skvelé. Výborne ma vidí. Vždy, keď má puk a ja som voľný, tak mám istotu v tom, že ma nájde.
Máme chémiu, užívame si to a som šťastný, že to vyšlo,“ citovala Pastrňáka oficiálna stránka súťaže.
VIDEO: Víťazný gól Pastrňáka
Buffalo je síce z pohľadu nasadenia v sérii na tom lepšie, ale Boston má väčšie skúsenosti z play off.
„Bude to veľmi ťažké séria, to som hovoril ešte pred jej začiatkom. V tretej tretine sme mali zopár šancí, ktoré sme nepremenili.
Aj v predĺžení prišla možnosť, napokon ju však lepšie využil súper. To však patrí k hokeju,“ zamyslel sa kouč Sabres Lindy Ruff.
Minnesota triumfovala v piatom dueli štvrťfinále Západnej konferencie na ľade Dallasu 4:2 a v sérii sa ujala vedenia 3:2.
Víťazný gól Wild vsietil v závere druhej tretiny v presilovej hre Matt Boldy. Ruský kanonier Kirill Kaprizov si pripísal na konto gól a dve asistencie. Hosťom pomohol aj návrat Matsa Zuccarella do zostavy, nórsky útočník sa hneď prezentoval presným zásahom.
Prináša na ľad schopnosti a energiu
„Je kľúčovou súčiastkou v našej skladačke. Prináša na ľad schopnosti, energiu a hlavne ďalší element do presilovky.
Je skvelé, že je späť ako hráč a líder,“ uviedol na jeho adresu obranca Wild Brock Faber.
Dallas ťahal za kratší koniec a v najbližšom stretnutí bude odvracať koniec série. „Myslím si, že súper odviedol skvelú prácu.
Zblokovali niekoľko našich dobrých šancí. V tejto fáze sezóny musíme byť dôslednejší,“ prezradil kormidelník Stars Glen Gulutzan.
Edmonton aj vďaka dvom presným zásahom Nemca Leona Draisaitla zdolal Anaheim 4:1 a znížil stav série na 2:3.
Ducks nevydržali nápor súpera v prvej tretine, tri inkasované góly v priebehu ôsmich minút si odniesol brankár Lukáš Dostál predčasným striedaním.
VIDEO: Tri rýchle góly Edmontonu
Neskôr sa síce sily zrovnali, ale Oilers si už nenechali možnosť uspieť pred domácim publikom.
NHL - 1. kolo play-off:
Štvrťfinále Východnej konferencie
Buffalo Sabres – Boston Bruins 1:2 pp (1:0, 0:1, 0:0 - 0:1)
Góly: 4. Dahlin (Zucker, Thompson) - 30. Lindholm, 70. Pastrňák (H. Lindholm).
Brankári: Lyon - Swayman, strely na bránku: 25:29.
/stav série: 3:2/
Štvrťfinále Západnej konferencie
Dallas Stars – Minnesota Wild 2:4 (1:1, 0:1, 1:2)
Góly: 9. Heiskanen (Robertson, Duchene), 57. Robertson (Heiskanen, Rantanen) - 4. Zuccarello (Kaprizov, Hartman), 40. Boldy (Hughes, Kaprizov), 48. McCarron (Trenin, Tarasenko), 59. Kaprizov (Boldy, Middleton).
Brankári: Oettinger - Wallstedt, strely na bránku: 22:28.
/stav série: 2:3/
Edmonton Oilers – Anaheim Ducks 4:1 (3:0, 1:1, 0:0)
Góly: 3. Podkolzin (Bouchard, Nugent-Hopkins), 9. Hyman (Nugent-Hopkins), 11. Draisaitl (Bouchard, McDavid), 31. Draisaitl (McDavid, Bouchard) - 29. Killorn (McTavish, Gauthier).
Brankári: Ingram - Dostál (11. Husso), strely na bránku: 20:30.
/stav série: 2:3/