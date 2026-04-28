VIDEO: Kuriózny gól odvrátil koniec sezóny. Obranca Pittsburghu pripomenul Chárov rekord

Hokejisti Pittsburghu zvíťazili nad Philadelphiou 3:2 v nočnom zápase 1. kola play-off NHL a aj druhýkrát odvrátili koniec sezóny. Stav série hranej na štyri víťazné zápasy znížili na 2:3. O triumfe „tučniakov“ rozhodol obranca Kris Letang.
Hráči Vegas Golden Knights zvíťazili na ľade Utahu 5:4 po predĺžení a vyrovnali stav série na 2:2.
Penguins viedli na domácom ľade 2:0, no hostia ešte v druhej tretine vyrovnali. Prvý gól Philadelphie strelil 22-ročný útočník Alex Bump, pre ktorého to bol prvý zápas v play off v kariére.
Letang v 38. minúte vystrelil na bránku Dana Vladařa, ktorý mal zakrytý výhľad a puk napokon skončil za jeho chrbtom po viacerých tečoch. V ďalšom priebehu už diváci gól nevideli.
Letang si pripísal víťazný gól aj v predošlom zápase, v ktorom upravil na priebežných 3:1 a Penguins napokon zvíťazili 4:2. Bol to pre neho siedmy víťazný gól v zápasoch play-off.
VIDEO: Víťazný gól Letanga
Spomedzi obrancov ich viac strelili iba Nicklas Lidström (11), Paul Coffey, Scott Stevens a Scott Niedermayer (všetci po 8). Zároveň sa stal vo veku 39 rokov a 12 dní štvrtým najstarším obrancom s víťazným gólom v play-off.
Najstarším bol slovenský obranca Zdeno Chára, ktorý v roku 2019 rozhodol duel proti Torontu vo veku 42 rokov a 30 dní.
Pre Letanga to bol 25. gól v play off, čo je najviac spomedzi aktívnych obrancov. Po zápase hovoril o zlepšujúcich sa výkonoch svojho tímu: „V prvých troch zápasoch sme hrali pomaly. V play off je však potrebné hrať s väčšou energiou. Vo štvrtom a piatom zápase sme zrýchlili našu hru a hrali tak, ako v základnej časti.“
Kapitán Sidney Crosby asistoval pri dvoch góloch Pittsburghu a dosiahol 100. víťazný zápas v play off.
„V uplynulých dvoch zápasoch sme sa dostali na správnu cestu. Môžeme mať z nich dobrý pocit, no v každej sérii sa musíte zlepšovať každým zápasom. Stále sú veci, ktoré môžeme robiť lepšie,“ poznamenal Crosby.
Obranca Philadelphie Travis Sanheim verí, že „letci“ na tretí pokus využijú príležitosť postúpiť do 2. kola. Ich výhodou môže byť aj domáci ľad. „Musíme sa vzchopiť a vydať zo seba to najlepšie. Myslím si, že pred zápasom v našej hale sme stále v dobrej pozícii,“ uviedol Sanheim podľa nhl.com.
Philadelphia nevyužila ani druhú možnosť ukončiť sériu s odvekým rivalom. Tretiu možnosť bude mať v noci na štvrtok, keď je od 1.30 SELČ na programe šiesty zápas.
Hrdinom tímu Vegas Golden Knights sa stal obranca Shea Theodore. Gólom v 80. minúte predĺženia rozhodol o triumfe svojho tímu. Hostia viedli na ľade Utahu už 3:0, no domáci dokázali otočiť na 4:3.
Útočník Brett Howden však v 3. tretine vyrovnal svojím druhým gólom v zápase. Hostia sa prvýkrát radovali z víťazstva v 71. minúte, no gól Pavla Dorofejeva neplatil po trénerskej výzve.
Theodore však napokon predsa zabezpečil vyrovnanie série. Tá sa presunie na 5. zápas na ľad Vegas.
NHL - 1. kolo play-off:
Pittsburgh Penguins - Philadelphia Flyers 3:2 (1:0, 2:2, 0:0)
Góly: 3. Söderblom (Mantha, Wotherspoon), 24. Dewar (Crosby, Lizotte), 38. Letang (Crosby, Shea) - 24. Bump (Ristolainen, Cates), 36. Sanheim (Ristolainen, Konecny)
Brankári: Šilovs - Vladař, strely na bránku: 21:20
/stav série: 2:3/
Utah - Vegas 4:5 po predĺžení (0:2, 2:1, 2:1 - 0:1)
Góly: 29. Schmaltz (Crouse, Sergačov), 29. Cole (Durzi), 42. Carcone (Guenther, Sergačov), 46. Keller (Schmaltz, Sergačov) - 2. Dorofejev (Barbašov, Eichel), 19. Howden (Marner), 24. C. Smith (Hanifin, Sissons), 51. Howden (Hanifin, Eichel), 80. Theodore (Eichel, Howden).
Brankári: Vejmelka - Hart, strely na bránku: 31:36
/stav série 2:2/