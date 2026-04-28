Tri najväčšie hviezdy NHL zabojujú o prestížne ocenenie. Rozhodne hráčska asociácia

Macklin Celebrini (San Jose Sharks), Nikita Kučerov (Tampa Bay Lightning) a Connor McDavid (Edmonton Oilers) sú finalisti na zisk prestížnej Ted Lindsay Award.
Cenu každoročne udeľujú najlepšiemu hráčovi základnej časti NHL podľa hlasovania členov hráčskej asociácie NHLPA. Meno víťaza oznámi vedenie zámorskej hokejovej profiligy neskôr.
Celebrini bol štvrtý najproduktívnejší hráč základnej časti 2025/2026. V 82 zápasoch získal 115 bodov (45+70), čím vytvoril nový klubový rekord v počte bodov v jednej sezóne.
Devätnásťročný center, ktorý bol pred dvoma rokmi draftovou jednotkou, bodoval v 60 dueloch sezóny a zaznamenal dokopy päť štvorbodových zápasov. V presilovke nazbieral 33 bodov, na konte má aj päť víťazných gólov.
Najmä vďaka nemu Sharks dlho bojovali o postup do play off. Mladý Kanaďan by sa stal prvým hráčom San Jose s týmto ocenením.
Kučerov, ktorý obhajuje zisk ceny z minulej sezóny, bol v ligovej produktivite druhý so 130 bodmi (44+86) v 76 stretnutiach.
Tridsaťdvaročný útočník mal spomedzi všetkých hráčov najlepší bodový priemer (1,71) a bol tretí v počte plusových bodov (+43).
Minimálne bod získal v 60 dueloch sezóny a zaznamenal dva päťbodové zápasy. Najviac sa mu darilo v období od 20. decembra do 12. januára, keď v 10 stretnutiach nazbieral 10 gólov a 15 asistencií.
Tampe pomohol v základnej časti k druhému miestu v Atlantickej divízii. Ruský krídelník je už štvrtýkrát finalistom Ted Lindsay Award, cenu vyhral dvakrát (2019, 2025).
McDavid ovládol produktivitu základnej časti so ziskom 138 bodov za 48 gólov a 90 asistencií.
Ted Lindsay Award už vyhral štyrikrát - v sezónach 2016/17, 2017/18, 2020/21 a 2022/23, finalistom je sedemkrát. Môže tak vyrovnať rekord legendárneho Waynea Gretzkého, ktorý ako jediný získal toto ocenenie päťkrát.
Dvadsaťdeväťročný kanadský center bodoval v 68 z 82 duelov, v ktorých nastúpil, pripísal si tri päťbodové zápasy.
Kapitán „olejárov“ ťahal od 4. decembra do 13. januára 20-zápasovú bodovú šnúru, počas ktorej nazbieral dokopy 19 gólov a 27 asistencií.
Edmontonu pomohol v základnej časti k druhému miestu v Pacifickej divízii. Informovala o tom NHL na svojej webstránke.