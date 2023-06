RTVS sa nepáči, akým spôsobom ich SZĽH obral o práva na extraligu. Zväz argumentuje

Uviedol to predseda Rady RTVS Igor Gallo prostredníctvom tlačovej správy. JOJ Šport doteraz vysielala iba stretnutia druhej najvyššej súťaže SHL, po novom vlastní aj práva na extraligu.

SZĽH však argumentuje, že vlastníkom práv nie je APHK, ale práve zväz. A ten sa na spolupráci dohodol s televíziou JOJ, do ktorej portfólia spadá aj JOJ Šport.

Podľa RTVS sa zväz údajne ešte v roku 2021 dohodol s TV JOJ, že na tri sezóny od leta 2023 s opciou na ďalších päť ročníkov bude vlastníkom spomenutých práv TV JOJ.

SZĽH žiadajú o prehodnotenie procesu

"Ak by súčasná situácia zostala nezmenená a prenosy zo zápasov našej najvyššej hokejovej súťaže by z obrazoviek RTVS zmizli, zásadným spôsobom to môže ovplyvniť ďalšiu existenciu programovej služby :Šport.