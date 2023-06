Kluby a SZĽH sa dohodli, že sa dohodnú. Ťahali sme sa za slovíčka, hovorí Mráz

BRATISLAVA. „Bol som presvedčený, že k tejto dohode dôjde,“ povedal prezident HKM Zvolen Dušan Mráz. Hokejové kluby si podajú prihlášky do najvyššej slovenskej súťaže, Tipos extraligy, ktorú zastrešuje Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). Lehota na prihlásenie sa do extraligy mala uplynúť 31. mája, no zväz ju následne predĺžil o deväť dní, aby mal čas na rokovanie s klubmi.

Čo sa za ten čas zmenilo? „Obe strany ustúpili,“ stručne to zhrnul generálny manažér HK Spišská Nová Ves Richard Rapáč.

Vzor v iných krajinách Zväz a kluby podpísali tzv. Letter of intent, teda zmluvu o budúcej zmluve a dohodli sa na základných bodoch. „Vnímam to pozitívne. Potom všetkom, čo sa stalo je to krok vpred. Nie je to však finálny krok. Verím, že obe strany ukázali vôľu sa dohodnúť a bojovať za slovenský hokej. Dúfam, že to dobre dopadne a budeme sa môcť sústrediť na to, ako slovenskému hokeju pomáhať a nie ho rozdeľovať.

Richard Rapáč pomohol Spišiakom k postupu do extraligy aj ako hráč. (Autor: Milan Kaleta/ HK Spišská Nová Ves)

Chceme dosiahnuť to, aby sme mali vplyv a rozhodovali o dôležitých veciach. Verím, že sa tieto kroky aj zmluvne ošetria. Právnici dajú všetko dokopy a my to podpíšeme. Chceme fungovať na základe zmluvy, ako fungujú iné krajiny,“ pokračoval Rapáč, ktorý patril medzi najvýraznejších kritikov zväzu.