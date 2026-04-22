Slovanista Takáč pokoril métu, ktorú pred ním dosiahli len traja hráči a má na dosah rekordy

Samuel Takáč (Bratislava).
Peter Vretenička|22. apr 2026 o 14:25
Pridal sa k triu Žigmund Pálffy, Arne Kroták a Peter Bartoš.

V druhom zápase finálovej série Tipsport ligy zvíťazil Slovan nad Nitrou vysoko 7:2, čím vyrovnal sériu na 1:1.

Výraznú zásluhu na výhre belasých mal dvojgólový Samuel Takáč, ktorý v 13. minúte otvoril skóre duelu a v 49. minúte zvyšoval už na 6:2.

Navyše jeho druhý gól v zápase padol počas početnej nevýhody, čím pokoril významnú métu.

30. bod v oslabení

Člen bronzového tímu zo zimnej olympiády v Pekingu 2022 je povestný svojou kvalitnou hrou v oslabeniach, počas ktorých dokáže byť aj nevídane produktívny.

Jeho gól v druhom zápase finálovej série bol zároveň jeho jubilejným 30. bodom v oslabení v extraligovej kariére.

Podľa dostupných oficiálnych ligových štatistík pred ním túto métu pokorili len Peter Bartoš, Arne Kroták a Žigmund Pálffy.

Bartoš pri tejto hernej činnosti nazbieral počas kariéry v najvyššej slovenskej súťaži 33 bodov, Kroták 32 a Pálffy 30.

Rekordy na dosah

Samuela Takáča v tejto chvíli delia len štyri body od toho, aby prekonal rekordný zápis Bartoša a stal sa najproduktívnejším hráčom pri hre v oslabení v histórii ligy.

Navyše útočiť môže aj na rekord v počte gólov. Tých má pri tejto hernej činnosti na konte momentálne 19. Viac ich strelili len Žigmund Pálffy (20) a Peter Bartoš (23).

V súčasnosti 34-ročný útočník má tým pádom nádejné vyhliadky, aby sa nezmazateľne zapísal do histórie Tipsport ligy.

Každý inému brankárovi

Kuriozitou je, že v prvých dvoch zápasoch tohtoročného finále strelil Samuel Takáč tri góly, pričom pri každom bol v nitrianskej bráne iný gólman.

Prvý vsietil za chrbát Jespera Patrikainena, druhým prekonal Dylana Fergusona a tretím Šichabutdina Gadžieva.

Navyše traja brankári sa vo finále predstavili aj za Slovan (Jaroslav Janus, Patrik Andrisík a Henri Kiviaho), čo je nový ligový rekord.

V doterajšej histórii totiž do finálovej série nikdy nezasiahli viac ako štyria brankári. Tento rok sa len za prvé dva zápasy vystriedali šiesti. 

