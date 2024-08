Lantoši o hráčoch z KHL: Vieme, že to vyvoláva rôzne reakcie, ale na podnety nereagujeme

Hoci minulú sezónu patril k najlepším slovenským útočníkom v českej extralige (20 gólov a 27 asistencií), na posledný šampionát sa nenominoval. Dvadsaťosemročný útočník RÓBERT LANTOŠI sa teraz potešil pozvánke na turnaj kvalifikácie na zimné olympijské hry. Reprezentovať Slovensko je pre neho vždy česť. V zostave figurujú i traja hráča z KHL, ktoré vyvolali rôzne diskusie v polarizovanej spoločnosti. Rodák z Prievidze sa v minulosti vyjadril, že peniaze by nemali rozhodovať o všetkom.

Ako vníma ich návrat do mužstva? Neobáva sa reakcie divákov v hľadisku?

Minulú sezónu ste boli najproduktívnejší Slovák v základnej časti českej extraligy. Napriek tomu ste sa na MS neprebojovali. Bolo to pre vás veľké sklamanie? Áno určite. Zamrzelo ma, že som sa nedostal do finálnej nominácie. Rešpektoval som však toto rozhodnutie a neostávalo mi nič iné, iba bojovať o ďalšiu nomináciu.

Róbert Lantoši počas prípravného hokejového zápasu Nemecko - Slovensko na MS 2024. (Autor: TASR)

Miroslav Šatan vysvetlil vašu absenciu tak, že z úcty k vám vás nechcel dať do pozície čakajúceho hráča alebo náhradníka. Stačilo vám toto vysvetlenie? Áno, takto mi to vysvetlili. Povedali mi, že to bolo ťažké rozhodovanie. Uznávam to a nerád by som sa k tomu už vracal. Ako ste teraz prijali pozvánku na turnaj olympijskej kvalifikácie? Pre mňa je vždy česť reprezentovať Slovensko. Som tu od toho, aby som šport hral a snažil sa pre Slovensko vybojovať čo najlepší výsledok. Teraz sme tu preto, aby sme vybojovali pre krajinu miestenku na olympijské hry.

Čo vravíte na skladbu tímu? Myslím, že tím je dobrý. Uvidíme, ako nám to sadne na ľade. Verím, že medzi nami bude chémia. V mužstve chýba ťahúň Peter Cehlárik, ktorý nedostal pozvánku. Je to citeľná strata? Určite bude veľmi chýbať. Peťo je výborný hokejista.

V nominácii sú však hráči z KHL. V minulom rozhovore ste spomínali, že hokejisti sú vaši kamaráti, ale peniaze by nemali rozhodovať o všetkom. Aký je váš názor, že si hráči po dvoch rokoch od vypuknutia vojny oblečú slovenský dres? Som tu v prvom rade preto, aby som hral šport. Nominovali ma do reprezentácie a chcem zabojovať o olympijské hry. Máme všetci spoločný cieľ a o to tu ide. Neobávate sa reakcie publika? My s tým nič nemáme. My sme na ľade od toho, aby sme hokej hrali. Nechceme reagovať na nejaké podnety. Samozrejme, vyvoláva to nejaké emócie, ale máme jasný cieľ, ktorý chceme všetci splniť.

Olympijská kvalifikácia sa hrá v letnom termíne. Slovenské mužstvo ide do turnaja bez prípravného zápasu. Ako to vnímate? Mám za sebou nejaké tréningy a stihol som odohrať jeden zápas. Nie je to náš prvý zápas v kariére. Sme profesionáli a vieme, akým spôsobom sa na to nachystať. Všetci hráme hokej viac ako dvadsať rokov. Nebudeme s tým mať problém.

Po sezóne ste zmenili klub. Odišli ste z Mladej Boleslavi do Liberca. Ako sa vám v novom tíme zatiaľ páči? Už som tam mesiac a stihol som odohrať prípravný zápas. Myslím, že som pripravený na zápasové vyťaženie. Minulá sezóna mi vyšla a preto ma z Liberca podpísali. Chceli posilu do ofenzívy. Verím, že to budem schopný plniť aj naďalej v novom tíme. Pre moju robotu v Mladej Boleslavi ma podpísali i do Liberca.