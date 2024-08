Adam Liška: Rešpektujem každého názor. S Pospíšilom sa porozprávame

Do reprezentácie sa vracia po dvoch rokoch. Hovorí, že je iný hráč než keď za Slovensko nastúpil naposledy na Majstrovstvách sveta 2022.

Spoločnosť je polarizovaná a rozdelená, každý má svoj názor. Ja to rešpektujem. Budem sa sústrediť na to, aby som na ľade podal čo najlepší výkon.

Časť spoločnosti o vás hovorí, že ste kolaboranti. Aké je to pre vás reprezentovať v tejto situácii?

Kontaktovali ma tréneri a spýtali sa, či by som bol ochotný prísť a či mám záujem. Samozrejme, reprezentovať prídem rád. Záležalo ešte na tom, či ma uvoľní klub, čo sa tiež podarilo, a tak som tu.

Som na to pripravený. Odkedy som odišiel, prešla dlhá doba. Dnes už som iný hráč, podávam stabilné výkony, som viac konzistentný. O svoje výkony sa nebojím, ale treba to potvrdiť na ľade.

Nikdy sme neboli vylúčení, ale počas posledných dvoch rokov som mal svoje problémy a nebol som pripravený ísť do reprezentácie. Dnes už som, tak som tu.

Nikdy ste nemali zákaz reprezentovať. Aké to teda bolo v posledných rokoch, komunikovali ste a bola možnosť, že by ste reprezentovali aj skôr?

Sledoval som majstrovstvá sveta. Videl som, ako Rakúsko dalo šesť gólov Kanade, takže to hneď v prvom zápase bude ťažký súper. V tejto sezóne sa ešte veľa zápasov nehralo. Treba sa teda pripraviť, snažiť sa hrať od prvého striedania a verím, že to zvládneme.

Myslím si, že sa porozprávame, ale skôr si to vykomunikujeme medzi sebou a nebudeme to musieť opisovať všetkým.

Hovorili ste o tom, ako zabrániť, aby ste si predsa len po nejakej chybe na ľade neskočili do vlasov?

Poznáme sa veľmi dlhú dobu, už viac ako desať rokov, a to aj s ďalšími chalanmi. Názory sú rôzne, ale to nič nemení na tom, že na ľade sme profesionáli a tak budeme aj hrať.

Martin Pospíšil nedávno povedal, že si nevie predstaviť hrať s hráčmi z KHL, no napokon príde. Akú očakávate atmosféru v partii? Už ste sa o tom rozprávali?

Nemám prehľad, ako to teraz funguje. Viem, že sa odpojili, ale nemám tušenie, aká je situácia napríklad s poistkami.

KHL momentálne nemá platné zmluvy s IIHF. Nepanuje obava, čo by bolo, ak by ste sa trebárs zranili?

Zažili ste v KHL, že by vás hráčov alebo celkovo ligu využívali propagandisticky na podporu vojny?

Prvý rok sa nejaké veci udiali. Teraz je to profesionálnejšie, lepšie. Nerád by som sa do tohto púšťal. Dnes je pre mňa téma pomoc reprezentácii kvalifikovať sa na olympijské hry.