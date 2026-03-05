Országh načrtol stavbu tímu na MS v hokeji. Veľa posíl z NHL sa neočakáva

Po februárových zimných olympijských hrách, kde slovenskí hokejisti bojovali o medaily a nakoniec obsadili štvrté miesto, čaká reprezentáciu o dva mesiace ďalšie veľké podujatie.
Na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku (15.–31. mája) nebude mať hlavný tréner Vladimír Országh k dispozícii až taký silný výber a takisto si uvedomuje, že súperi si dajú tentoraz na jeho tím väčší pozor.
Kým na olympijskom turnaji mali mužstvá k dispozícii všetky hviezdy z NHL, počas svetového šampionátu v Zürichu a Fribourgu budú prebiehať v zámorí vyraďovacie boje. Országh tak bude musieť viac staviť na hráčov z európskych líg.
Vyberať sa bude najmä z Európy a AHL
„Budeme sledovať hlavne slovenskú a českú extraligu, hráčov máme aj vo Švédsku, Tomáš Tatar hrá vo Švajčiarsku. Samozrejme, budeme sledovať aj zámorských hráčov, ako sa vyvíja ich sezóna, či sa dostanú do play off a ako ďaleko pôjdu.
Budeme komunikovať s hráčmi, či sú ochotní prísť alebo nie, lebo vieme, že sezóna bola veľmi náročná. Chalani z NHL boli na olympiáde a po návrate do klubov ich čaká najdôležitejšia časť sezóny. Takže všetko bude záležať aj na tom, ako na tom budú po zdravotnej či fyzickej stránke.
Samozrejme, boli by sme najradšej, ak by sme videli čo najviac hráčov z olympiády aj na majstrovstvách sveta. Na druhú stranu treba povedať, že je to asi nereálne a s tým aj trochu počítame.
Preto sa budeme sústreďovať aj na hráčov z olympijského taxi tímu či mladých chalanov vo farmárskych tímoch v USA,“ uviedol hlavný tréner reprezentácie.
Do kádra na svetový šampionát by mohol pozvať viacerých hráčov z AHL.
„Máme tam Juraja Pekarčíka, Filipa Mešára, Martina Chromiaka či obrancu Jozefa Viliama Kmeca, ktorý je pravák, plus ďalších hráčov. Máme o nich prehľad. Budeme ich sledovať a samozrejme, budeme s nimi v kontakte. Nepotrebujeme ich osobne vidieť v zámorí, dnes máme možnosť sledovať všetkých hráčov pomocou InStatu,“ pokračoval Országh.
Naopak, vo Švajčiarsku nepočíta s mladíkmi, ktorí sa predstavia na nadchádzajúcich domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov: „Nie je veľká šanca, že by sa niekto z 18-ky prebojoval do tímu, to treba povedať na rovinu. Ten výkonnostný rozdiel medzi A-mužstvom a dvadsiatkou je obrovský, nieto ešte medzi áčkom a osemnástkou.
Asi môžeme povedať, že tam nikto nemá reálnu šancu zabojovať o majstrovstvá sveta. Hráčov do 18 rokov však budeme sledovať, pretože sú to do budúcna potenciálni reprezentanti.“
Šancu môže dostať Studenič
Na májových MS by naopak slovenský tím mohol posilniť Marián Studenič zo švédskeho Färjestadu.
S 27-ročným útočníkom vedenie reprezentácie nepočítalo pre ZOH 2026, keďže národný tím opustil počas kempu pred štartom finálového turnaja olympijskej kvalifikácie.
Országh s ním komunikoval po nástupe do funkcie a už vtedy sa vyjadril, že by ho rád videl na tohtoročnom svetovom šampionáte.
„Dôvody, prečo nebol na olympiáde, už boli dostatočne vysvetlené. Pred nikým nezatvárame dvere, radi by sme ho videli v reprezentačnom drese. Samozrejme, bude to všetko závisieť aj od jeho zdravotného stavu a výkonnosti,“ zdôraznil Országh.
Jeho zverencov čaká počas záverečnej prípravy na majstrovstvá sveta opäť niekoľko duelov.
Tréner načrtol, že tím sa prvýkrát stretne po Veľkej noci, prvý kemp však bude prioritne pre hráčov, ktorí vypadnú v predkole play off, respektíve vo štvrťfinále českej a slovenskej extraligy, aby nestratili kontakt s ľadom.
Od nasledujúceho týždňa čakajú nominovaných hráčov klasické päť- až šesťdňové reprezentačné bloky, v rámci ktorých odohrajú dvojzápasy so Švajčiarskom, vonku s Nemeckom, doma s Lotyšskom a na záver doma s Dánskom.
Po nich sa Slováci presunú do Fribourgu, kde 16. mája o 12.15 h odohrajú úvodný duel na MS s Nórskom.
Országh si uvedomuje, že po štvrtej priečke na olympijskom turnaji budú súperi vnímať Slovákov trochu inak: „Myslím si, že už aj minulý rok nás vnímali trošku inak, z toho dôvodu, že videli, že nám chýba strašne veľa hráčov.
Napríklad sme videli obrovské sebavedomie Rakúšanov, keď proti nám nastúpili. Uvidíme, v akom zložení pôjdeme na majstrovstvá sveta. My urobíme všetko pre to, aby sme boli znovu úspešní, aby sme sa dostali do tej prvej osmičky.“