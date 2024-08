Môže to vyzerať, že som sklopil uši. Chceme však postúpiť na olympiádu, vraví Pospíšil

BRATISLAVA. Bratia Šťastní, Petrovickí, Hossovci alebo Hudáčkovci. Tentokrát sa k ním pridá ďalšia bratská dvojica. Súrodenci Pospíšilovci si prvýkrát v kariére oblečú rovnaký dres. A hneď ten najcennejší. Spoločne sa predstavia v olympijskej kvalifikácii v Bratislave, ktorá odštartuje 29. augusta. „Znamená to pre mňa veľa. Bol to jeden z mojich snov. Teším sa na to. Väčšinou sme hrávali s bratmi proti sebe. Teraz to bude prvýkrát bok po boku,“ povedal na hokejovom zraze dvadsaťštyriročný Martin Pospíšil.

„Som z toho nadšený. Veľmi sa teším. Každý vie, že to bol náš spoločný sen, keď sme vbehli do profesionálneho hokeja. Neskôr sa naše cesty hokejovo rozchádzali. Každý hral v iných tímoch, ale dostali sme šancu spoločne reprezentovať Slovensko,“ pridal sa o štyri roky starší Kristián. VIDEO: Kristián Pospíšil na zraze pred kvalifikáciou ZOH 2026

Morálne zásady Pozvánku na turnaj síce bratia dostali, ale účasť zvažovali pre nomináciu hráčov z KHL. Správa ich spočiatku zaskočila. Nakoniec sa však spoločne rozhodli, že slovenský dres si oblečú.

„Bolo to ťažké rozhodovanie. Nebolo to za desať sekúnd. Absolvovali sme s bratom viac telefonátov a riešili sme to i s ľuďmi, ktorí stoja pri nás od malička. Verím, že sme sa správne rozhodli a nebudeme to ľutovať,“ uviedol Kristián.

„Nebolo to ľahké. Na jednej strane ideme bojovať o olympiádu, na druhej strane je tu táto situácia. Susedný štát je vo vojne s iným štátom. Morálne zásady sú prednejšie. Viem, že teraz to môže vyzerať tak, že som sklopil uši a nedodržal slovo, ktoré som povedal. Sme tu však pre to, aby sme postúpili na olympijské hry. Verím, že sa nám to podarí,“ doplnil Martin.

S hráčmi z Ruska sa zvítali normálne. „Nepovedali sme si nič špecifické. Proti chalanom nič nemám. Ide skôr o situáciu, ktorá sa deje na Ukrajine a kluby v Rusku. Nemyslím si, že to ovplyvní situáciu v kabíne. Predsa len, keď ste v zápale hry, tak bojujete jeden za druhého. Tieto veci idú bokom,“ pokračoval útočník Calgary Flames. „Poznáme sa s chalanmi už dlho. Určite padne reč aj na túto tému. Nemyslím si, že by malo prísť k nejakým rozbrojom. Každý máme nejaký svoj názor. Momentálne som tu však na to, aby som hral hokej a tieto veci nechcem riešiť,“ priznal starší z Pospíšilovcov.

Dostal zelenú Martin Pospíšil si odkrútil premiéru v slovenskom drese na tohtoročných majstrovstvách sveta v Česku. Šampionát však nedohral. V poslednom zápase základnej skupiny si zranil rameno. Našťastie nepotreboval podstúpiť operáciu. „Bol som prekvapený, že rameno sa celkom rýchlo zotavilo. Za štyri týždne som bol v poriadku.“ Dva mesiace sa rehabilitoval a posledných päť týždňov sa pripravoval doma vo Zvolene. Pozvánku do reprezentácie však riešil s klubom NHL.

„Telefonoval som s manažérom z Calgary. Spýtal sa ma, či som na to pripravený a zdravý. Ak sa cítim v poriadku, tak mi dá zelenú a môžem ísť. Komunikácia prebehla veľmi rýchlo,“ doplnil. Je starší a rozumnejší Kristián Pospíšil sa vracia do reprezentácie po dvoch rokoch. Naposledy sa predstavil na majstrovstvách sveta 2022, kde turnaj nedohral. Dôvodom jeho absencie v závere šampionátu boli zbytočne fauly v zápase proti Kazachstanu a následne nešportové správanie, keď zavadzal spoluhráčom na striedačke.

Kamery ho niekoľkokrát zachytili, ako sedí na mantineli s nohou preloženou nad ľadom. Akoby naznačoval, že chce naň vyskočiť a odčiniť svoje chyby. Podobný skrat predviedol Pospíšil aj na predchádzajúcich MS, keď zbytočne prišpendlil na mantinel švajčiarskeho veterána Andresa Ambühla. Dostal päť minút a trest do konca zápasu. „Poučil som sa. Som starší a rozumnejší. Hokejista som však stále ten istý. Myslím, že som v kvalifikácii dostal príležitosť aj pre to, aký som hokejista. Mám v sebe ešte väčšiu chuť pomôcť tímu a dostať sa na olympiádu. S Craigom sme si to vyrozprávali. Bol to veľmi príjemný a priateľský rozhovor bez negatívnych emócií. Vážim si to,“ vysvetlil.

Kristián Pospíšil na zraze slovenskej hokejovej reprezentácie pred kvalifikáciou na ZOH 2026. (Autor: TASR)

Spolu v útoku? K momentu sa vyjadril i asistent trénera Peter Frühauf. „Bolo to veľmi dávno. My sme už iní, aj Kristián je iný. Teraz je neskutočne nastavený na to, že chce pomôcť Slovensku sa prebojovať na olympiádu.“ Tréner naznačil, že sa pohrávajú s myšlienkou, aby sa obaja bratia predstavili v jednej útočnej formácii.