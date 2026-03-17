Gudas pykal aj za seknutie do krku. Trest je smiešny a absurdný, vyjadril sa k nemu aj McDavid

Počas svojej kariéry prišiel už o 26 zápasov a o 855-tisíc amerických dolárov.
Mohli za to jeho zákroky, ktoré Oddelenie hráčskej bezpečnosti NHL (Department of Player Safety) posúdilo už päťkrát ako hodné dodatočného trestu.
Český obranca Radko Gudas sa opakovane v NHL previnil zákrokmi mimo pravidiel. Prišiel pre nich takmer o milión dolárov, keďže počas suspendácií nepoberá plat. Dohromady vynechal už viac ako štvrtinu sezóny.
Aktuálne pyká za svoj zákrok kolenom na Austona Matthewsa z Toronta. Kapitánovi „javorových listov“ spôsobil natrhnutie bočného kolenného väzu 3. stupňa a zároveň pomliaždenie stehenného svalu. V tejto sezóne už trojnásobný najlepší strelec NHL nenastúpi.
VIDEO: Zákrok Gudasa na Matthewsa
Smiešny a absurdný trest
Matthews má po sezóne, Gudas vynechá päť zápasov a vrátiť sa bude môcť 24. marca proti Vancouveru. Je to spravodlivé? Túto otázku si kladú ľudia okolo NHL.
Matthewsov agent Judd Moldaver označil trest pre kapitána Anaheimu za „smiešny a absurdný“.
S Gudasom oddelenie hráčskej bezpečnosti komunikovalo cez telefón, čo im dovoľovalo potrestať ho maximálne na päť duelov. Vyšší trest by mohol dostať po osobnom stretnutí.
„Toto rozhodnutie znamená, že ešte menej ľudí bude mať dôveru v disciplinárny proces,“ povedal Moldaver. „Oddelenie hráčskej bezpečnosti si zaslúži suspendáciu,“ dodal pre The Athletic.
Bezpečnosť nie je priorita
Otázku na trest pre českého beka dostal aj hviezdny Connor McDavid, ktorého zastupuje takisto Moldaver.
„Nie je ľahká vec posudzovať to, ale myslím si, že by sa niekto mal pozrieť na to, ako celý proces prebieha,“ odpovedal kapitán Edmontonu.
„Ak vždy, keď je niekto suspendovaný, vyvolá to sťažnosti, prečo sa nepozrieme na proces a nenájdeme lepší spôsob, ako uspokojiť obe strany? Teraz to vyzerá tak, že to vyvoláva len mnoho frustrácie.“
Podľa magazínu The Athletic rozhodnutie naznačilo viacerým agentom, že bezpečnosť hráčov nie je priorita a päť zápasov nie je dostatočný trest na to, aby sa daný hráč do budúcna zmenil.
Gudas už pykal aj za seknutie do krku
Tento trest nie je najvyššou suspendáciou Gudasa v kariére. Je previnilcom, ktorého predošlé tresty zrejme dostatočne nezastavili pred hraním jeho hry na hrane, ktorá neraz skončila zranením súpera.
Jeho prvá suspendácia prišla v roku 2015 za úder lakťom do hlavy, ktorým sa previnil proti Mikovi Zibanejadovi. Vtedy vynechal tri stretnutia.
Šesť duelov musel absentovať rok potom za nepovolený hit na Austina Czarnika v predsezónnom zápase.
Najvyšší trest si odpykal v roku 2017, keď za seknutie do oblasti krku Mathieua Perreaulta vynechal 10 zápasov.
Pred zákrokom na Matthewsa ho NHL naposledy potrestala v roku 2019, keď sa previnil seknutím do hlavy proti Nikitovi Kučerovovi. Vynechať musel dva duely.
Piaty trest prichádza po siedmich rokoch za faul na Matthewsa.
Vlnu kritiky však zniesol už počas olympijských hier v Miláne. Tam turnaj ukončil kanadskému kapitánovi Sidneymu Crosbymu. Jeho hit však posúdili ako čistý.
„Neozval sa mi, ale s tým zákrokom nemám žiaden problém,“ reagoval Crosby. „Snažil sa hrať fyzicky a tvrdo, ako každý obranca. Pre mňa to nedopadlo dobre. Je to hokej a také veci sa dejú.“
Vrátia mu to v Anaheime?
Zranenie kapitána kanadského klubu v NHL pár týždňov po zranení kapitána kanadskej reprezentácie vyvolalo veľkú vlnu hnevu voči Gudasovi.
Viacerí fanúšikovia hromžili a na sociálne siete písali, že takýto hráč by nemal mať miesto v lige.
Anaheim sa v aktuálnej sezóne NHL stretne s Torontom ešte raz. 30. marca ho privíta na domácom ľade.
Gudas už nebude niesť trest za faul na Matthewsa a tento duel tak môže byť poriadne napätý. Dá sa očakávať, že Maple Leafs sa „kačkám“ a hlavne ich kapitánovi pokúsia znepríjemniť život, ako to len pôjde.
V týchto dňoch v NHL prebieha stretnutie generálnych manažérov ligy s vedením ligy; prítomný je aj George Parros, vedúci oddelenia pre hráčsku bezpečnosť.
Reč určite bude aj o zákroku Gudasa na Matthewsa a o následnej suspendácii. Ako však poukázal insider Pierre LeBrun, takéto zákroky nie sú v dnešnom rýchlom hokeji už také časté ako v minulosti.
NHL tomu preto zrejme nebude venovať neprimerane zvýšenú pozornosť. Skôr bude dúfať, že ďalší zákrok kolenom na koleno sa tak skoro neobjaví.
