Matthews má po sezóne a Gudas bude pykať. NHL ho podľa očakávaní suspendovala

Vľavo Radko Gudas a vpravo zranený Auston Matthews (Autor: REUTERS)
Sportnet, ČTK|14. mar 2026 o 08:26
Kapitán Anaheimu bude mať aj pozastavený plat.

Český obranca Radko Gudas dostal od disciplinárnej komisie NHL trest zákazu štartu na päť zápasov za faul kolenom na útočníka Austona Matthewsa.

V čase dištancu príde Gudas kvôli pozastavenému platu o sumu 104 166 dolárov, ktorá poputuje podľa pravidiel do špeciálneho hráčskeho asistenčného fondu.

K incidentu došlo počas zápasu medzi tímami Anaheim Ducks a Toronto Maple Leafs.

Kapitán Anaheimu bol po zákroku v 36. minúte vylúčený do konca stretnutia a zamieril predčasne do kabíny. Do zápasu už následne nezasiahol ani faulovaný Matthews, ktorý po tvrdom kontakte nedokázal pokračovať.

VIDEO: Faul Gudasa na Matthewsa

Situácia sa ukázala ako veľmi vážna. Toronto neskôr informovalo, že Matthews utrpel natrhnutie bočného kolenného väzu 3. stupňa a zároveň pomliaždenie stehenného svalu. V tejto sezóne už nenastúpi.

Americký center absolvuje ďalšie lekárske vyšetrenie približne o dva týždne, po ktorom klub poskytne aktualizáciu o jeho zdravotnom stave.

Matthews nastrieľal v tomto ročníku zatiaľ 27 gólov. Vo februári bol dôležitou súčasťou amerického tímu, ktorý získal zlatú medailu na olympijskom turnaji v Miláne.

35-ročný Gudas si začne odpykávať trest v stretnutí proti Ottawe, chýbať bude aj v Montreale, proti Philadelphii, v hale Utahu a doma proti Buffalu. Na ľad sa bude môcť vrátiť až 24. marca, keď majú Ducks na programe zápas vo Vancouveri.

