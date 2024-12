Slovenskí hokejisti opäť ovládli domáci turnaj. V napínavom súboji rozhodol hráč Slovana

Craig Ramsay, tréner SR: "Bol to veľmi náročný zápas na trénovanie. V druhej tretine sme začali hrať ako na rybníku, všetci boli všade naokolo. Chlapci sa zdali byť trochu unavení a začali hrať všelijako. Bolo náročné priviesť ich späť a vrátiť náš štýl hry. Oba zápasy boli výborný test."

Jakub Minárik, útočník SR a autor víťazného gólu: "Bolo to veľmi pekné, keďže sa tešila plná aréna. Bolo to dlho 1:1, ale išli sme si celý čas za tým gólom a sme radi, že sme to dotlačili do bránky. Vždy je pre mňa česť tu byť a je to špeciálne dať víťazný gól."

Adam Žiak, obranca SR: "Podarilo sa nám obhájiť turnaj. Chceli sme potešiť divákov v oboch zápasoch. Určite tam boli veci, ktoré mohli byť z našej strany lepšie, ale našli sme cestu, ako zvíťaziť. Vedeli sme čo čakať od súpera a chceli sme sa sústrediť na to, aby sme robili naše veci dobre. Ja som tu mal rodinu počas oboch zápasov. Som veľmi rád, že to bolo blízko domova. Pár sezón som tu strávil, takže mi to tu nie je cudzie. Bolo pekné sa sem vrátiť s reprezentáciou, keďže sme tu mali aj MS do 18 rokov."

Samuel Takáč, útočník SR: "Lotyši boli veľmi dobre organizovaní. Dlhé roky hrajú pod jedným systémom a veľmi ťažko sa cez nich prechádzalo. Museli sme nájsť cestu, aby sme prešli ich obranný tvar. Nevychádzalo nám to podľa predstáv, no podstatné je, že sme vyhrali. Herný prejav mohol byť o niečo lepší."

Šimon Petráš, útočník SR: "Vždy je pekný pocit vyhrať turnaj a hlavne ešte pred domácimi fanúšikmi. Tie zápasy boli ťažké, súperi boli nároční, ale našli sme cestu k víťazstvu. To sa cení, a preto sme aj zvíťazili."

Matúš Sukeľ, útočník a kapitán SR: "Bol to náročný zápas. Myslím si, že sa dosť hralo dosť hore-dole. 'Škorvi' nás výborne držal vzadu. Som rád, že sme našli cestu k víťazstvu a dokázali sme uspieť v riadnom hracom čase."