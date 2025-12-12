Domáca dominancia pokračuje. Slovenskí hokejisti opäť ovládli predvianočný turnaj

Brankár slovenskej reprezentácie Eugen Rabčan a Markus Komulus (Lotyšsko) počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.
Fotogaléria (21)
Brankár slovenskej reprezentácie Eugen Rabčan a Markus Komulus (Lotyšsko) počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|12. dec 2025 o 20:31
Hokejisti Slovenska dnes zdolali Lotyšsko na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025. Pozrite si priebeh a konečný výsledok.

Vianočný Kaufland Cup 2025

Slovensko - Lotyšsko 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)

Góly: 31. Hrehorčák (Okuliar, Sukeľ), 51. Sukeľ (Okuliar, Hudáček), 63. Hrehorčák (Pospíšil) - 19. Krastenbergs, 60. Jaks (Indrašis, Zile)

Rozhodcovia: Stano, Hronský – Konc, Durmis

Vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0

Diváci: 2991

Slovensko: Rabčan – Ivan, Mudrák, Marinčin, Ďaloga, Koch, Gajdoš, Romaňák - Hudáček, Čederle, Daňo – Hrehorčák, Sukeľ, Okuliar – Pospíšil, Čacho, Faško-Rudáš – Rosandič, Krivošík, Petrovský

Lotyšsko: Punnenovs - Jaks, Zile, Andžans, Bindulis, Komuls, Mamčics, Sejejs, Smons - Indrašis, Smirnovs, Krastenbergs - Dzierkals, Polcs, Ri. Bukarts - Zabusovs, Ozolinš, Ro. Bukarts - Ciunskis, Melnalksnis, Lapinskis

Slovenskí hokejisti sa stali víťazmi domáceho vianočného turnaja Kaufland Cup. Po stredajšom triumfe nad Nórskom 7:4 zdolali v piatok v Banskej Bystrici aj Lotyšsko 3:2 po predĺžení a obhájili trofej z vlaňajšieho ročníka.

Pre Slovákov to bola generálka pred zimnými olympijskými hrami v Miláne (6.-22. februára), v príprave pred týmto turnajom sa predstavili ešte aj v novembri na Nemeckom pohári.

Tam zverenci Vladimíra Országha zdolali Rakúsko 6:2 a Lotyšsko 4:1, s Nemeckom prehrali 0:3.

Piatkový duel rozhodol v tretej minúte predĺženia Patrik Hrehorčák, v zápase dal dva góly.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Lotyšsko (Vianočný Kaufland Cup 2025)
Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.
Brankár Lotyšska Ivars Punnenovs počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.
Karlis Ozolins (Lotyšsko) a Dávid Mudrák (Slovensko) počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.
Hlavný tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh a tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Lotyšsko.
21 fotografií
21 fotografií

Priebeh zápasu Slovensko - Lotyšsko

I. tretina:

Pred zápasom sa vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) poďakovalo Craigovi Ramsaymu.

Bývalý hlavný kouč reprezentácie bude súčasťou realizačného tímu aj na ZOH v Miláne, ale zväz využil príležitosť a pred vypredaným domácim publikom mu pripravil ceremoniál na rozlúčku.

Po tomto akte začali lepšie Lotyši, mali prvú šancu, ale Rabčan bol pozorný. V prvej tretine sa hral otvorený hokej, dominovala ofenzíva, Slováci mohli ísť do vedenia po akcii Faška-Rudáša.

Ten si dokorčuľoval puk pred bránkou, ale Lotyši ho stihli preskočiť. V zostávajúcich minútach prvého dejstva boli Slováci aktívnejší, no za Punnenovsom neskončili pokusy Kocha a ani Pospíšila.

Najväčšiu šancu mal neskôr Faško-Rudáš, ale sám pred brankárom neuspel a z následného protiútoku otvoril skóre Krastenbergs.

II. tretina:

V prvej polovici druhej tretiny mali Lotyši viac z hry, na Rabčana to najskôr skúšal Zile, tvrdú strelu lotyšského obrancu zblokovala obrana.

Viac priestoru na ľade mali potom oba tímy po vzájomnom vylúčení, vyloženú šancu si žiaden z nich nevypracoval.

Potom však Hrehorčák dorazil puk do siete a vyrovnal na 1:1. Tento moment Slovákov prebral a hru vyrovnali.

Ďalší gól mohli pridať v presilovej hre, ale po úniku Dzierkalsa sa mohli tešiť Lotyši. Útočník hostí však trafil žŕdku.

III. tretina+predĺženie:

V početnej prevahe pokračovali Slováci aj v úvode tretieho dejstva, no neuspeli. Potom si však pripravili šance, prvú mal Ďaloga a po ňom opäť aj Faško-Rudáš, brankár Lotyšov dobre zasiahol.

Potom nevyužil možnosť aj Hrehorčák, ale slovenskí hokejisti nepoľavovali a išli za víťazstvom.

Zdalo sa, že im ho prinesie presný zásah Sukeľa po akcii Hudáčka s Okuliarom z 51. minúty, ale Lotyši v záverečnej hre bez brankára vyrovnali 4 sekundy pred koncom riadneho hracieho času zásluhou Jaksa.

V predĺžení sa však po akcii Hrehorčáka a jeho druhom góle v zápase tešili Slováci.

Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Slovensko

2

1

1

0

0

10:6

5

2.

Lotyšsko

2

1

0

1

0

6:3

4

3.

Nórsko

2

0

0

0

2

4:11

0

Nominácia Slovenska na Vianočný Kaufland Cup 2025

Brankári: Eugen Rabčan (Ban. Bystrica), Dávid Hrenák (Trenčín), Patrik Jurčák (Košice)

Obrancovia: Marek Ďaloga (Brno/ČR), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Michal Ivan (Liberec/ČR), Patrik Koch, Martin Marinčin (obaja Třinec/ČR), Dávid Mudrák (Hradec Králové/ČR), Mislav Rosandič (Košice), Dávid Romaňák (Sp. Nová Ves)

Útočníci: Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil (obaja Brno), Marko Daňo, Libor Hudáček (obaja Třinec), Martin Faško-Rudáš (Liberec), Oliver Okuliar (Skelleftea/Švéd.), Matúš Sukeľ (Litvínov), Samuel Takáč Slovan), Sebastián Čederle (Nitra), Filip Krivošík (Košice), Marek Hecl (Zvolen), Patrik Hrehorčák (Třinec), Andrej Kukuča (Banská Bystrica)

Reprezentácie

