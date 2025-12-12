Domáca dominancia pokračuje. Slovenskí hokejisti opäť ovládli predvianočný turnaj

Vianočný Kaufland Cup 2025
Slovensko - Lotyšsko 3:2 pp (0:1, 1:0, 1:1 - 1:0)
Góly: 31. Hrehorčák (Okuliar, Sukeľ), 51. Sukeľ (Okuliar, Hudáček), 63. Hrehorčák (Pospíšil) - 19. Krastenbergs, 60. Jaks (Indrašis, Zile)
Rozhodcovia: Stano, Hronský – Konc, Durmis
Vylúčení: 1:2 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0
Diváci: 2991
Slovensko: Rabčan – Ivan, Mudrák, Marinčin, Ďaloga, Koch, Gajdoš, Romaňák - Hudáček, Čederle, Daňo – Hrehorčák, Sukeľ, Okuliar – Pospíšil, Čacho, Faško-Rudáš – Rosandič, Krivošík, Petrovský
Lotyšsko: Punnenovs - Jaks, Zile, Andžans, Bindulis, Komuls, Mamčics, Sejejs, Smons - Indrašis, Smirnovs, Krastenbergs - Dzierkals, Polcs, Ri. Bukarts - Zabusovs, Ozolinš, Ro. Bukarts - Ciunskis, Melnalksnis, Lapinskis
Slovenskí hokejisti sa stali víťazmi domáceho vianočného turnaja Kaufland Cup. Po stredajšom triumfe nad Nórskom 7:4 zdolali v piatok v Banskej Bystrici aj Lotyšsko 3:2 po predĺžení a obhájili trofej z vlaňajšieho ročníka.
Pre Slovákov to bola generálka pred zimnými olympijskými hrami v Miláne (6.-22. februára), v príprave pred týmto turnajom sa predstavili ešte aj v novembri na Nemeckom pohári.
Tam zverenci Vladimíra Országha zdolali Rakúsko 6:2 a Lotyšsko 4:1, s Nemeckom prehrali 0:3.
Piatkový duel rozhodol v tretej minúte predĺženia Patrik Hrehorčák, v zápase dal dva góly.
Priebeh zápasu Slovensko - Lotyšsko
I. tretina:
Pred zápasom sa vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) poďakovalo Craigovi Ramsaymu.
Bývalý hlavný kouč reprezentácie bude súčasťou realizačného tímu aj na ZOH v Miláne, ale zväz využil príležitosť a pred vypredaným domácim publikom mu pripravil ceremoniál na rozlúčku.
Po tomto akte začali lepšie Lotyši, mali prvú šancu, ale Rabčan bol pozorný. V prvej tretine sa hral otvorený hokej, dominovala ofenzíva, Slováci mohli ísť do vedenia po akcii Faška-Rudáša.
Ten si dokorčuľoval puk pred bránkou, ale Lotyši ho stihli preskočiť. V zostávajúcich minútach prvého dejstva boli Slováci aktívnejší, no za Punnenovsom neskončili pokusy Kocha a ani Pospíšila.
Najväčšiu šancu mal neskôr Faško-Rudáš, ale sám pred brankárom neuspel a z následného protiútoku otvoril skóre Krastenbergs.
II. tretina:
V prvej polovici druhej tretiny mali Lotyši viac z hry, na Rabčana to najskôr skúšal Zile, tvrdú strelu lotyšského obrancu zblokovala obrana.
Viac priestoru na ľade mali potom oba tímy po vzájomnom vylúčení, vyloženú šancu si žiaden z nich nevypracoval.
Potom však Hrehorčák dorazil puk do siete a vyrovnal na 1:1. Tento moment Slovákov prebral a hru vyrovnali.
Ďalší gól mohli pridať v presilovej hre, ale po úniku Dzierkalsa sa mohli tešiť Lotyši. Útočník hostí však trafil žŕdku.
III. tretina+predĺženie:
V početnej prevahe pokračovali Slováci aj v úvode tretieho dejstva, no neuspeli. Potom si však pripravili šance, prvú mal Ďaloga a po ňom opäť aj Faško-Rudáš, brankár Lotyšov dobre zasiahol.
Potom nevyužil možnosť aj Hrehorčák, ale slovenskí hokejisti nepoľavovali a išli za víťazstvom.
Zdalo sa, že im ho prinesie presný zásah Sukeľa po akcii Hudáčka s Okuliarom z 51. minúty, ale Lotyši v záverečnej hre bez brankára vyrovnali 4 sekundy pred koncom riadneho hracieho času zásluhou Jaksa.
V predĺžení sa však po akcii Hrehorčáka a jeho druhom góle v zápase tešili Slováci.
Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Slovensko
2
1
1
0
0
10:6
5
2.
Lotyšsko
2
1
0
1
0
6:3
4
3.
Nórsko
2
0
0
0
2
4:11
0
Nominácia Slovenska na Vianočný Kaufland Cup 2025
Brankári: Eugen Rabčan (Ban. Bystrica), Dávid Hrenák (Trenčín), Patrik Jurčák (Košice)
Obrancovia: Marek Ďaloga (Brno/ČR), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Michal Ivan (Liberec/ČR), Patrik Koch, Martin Marinčin (obaja Třinec/ČR), Dávid Mudrák (Hradec Králové/ČR), Mislav Rosandič (Košice), Dávid Romaňák (Sp. Nová Ves)
Útočníci: Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil (obaja Brno), Marko Daňo, Libor Hudáček (obaja Třinec), Martin Faško-Rudáš (Liberec), Oliver Okuliar (Skelleftea/Švéd.), Matúš Sukeľ (Litvínov), Samuel Takáč Slovan), Sebastián Čederle (Nitra), Filip Krivošík (Košice), Marek Hecl (Zvolen), Patrik Hrehorčák (Třinec), Andrej Kukuča (Banská Bystrica)