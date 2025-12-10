Slováci zvládli prestrelku proti severskému súperovi. Gólovo žiarili dvaja útočníci

Vianočný Kaufland Cup 2025
Slovensko - Nórsko 7:4 (3:2, 3:1, 1:1)
Góly: 5. Faško-Rudáš (Gajdoš, Ivan), 7. Krivošík (Sukeľ), 18. Krivošík (Hecl, Kukuča), 32. Hudáček (Čederle, Daňo), 33. Okuliar (Rosandič, Sukeľ), 36. Gajdoš (Faško-Rudáš, Daňo), 54. Okuliar (Takáč, Ďaloga) – 1. Martinsen, 15. Olsen (Pettersen), 38. Salsten (Olsen, Berg-Paulsen), 42. Krogdahl (Salsten, Pettersen)
Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na domácom turnaji pod názvom Vianočný Kaufland Cup 2025 nad Nórskom 7:4.
- ONLINE: Slovensko - Nórsko dnes, Vianočný Kaufland Cup 2025 LIVE
- Program, výsledky a tabuľka na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025
Severania síce viedli už po 23 sekundách, no Slováci okamžite odpovedali a od tohto momentu udávali tón zápasu. Dvoma gólmi sa blysli Filip Krivošík a Oliver Okuliar.
Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Slovensko
1
1
0
0
0
7:4
3
2.
Lotyšsko
0
0
0
0
0
0:0
0
3.
Nórsko
1
0
0
0
1
4:7
0
Nominácia Slovenska na Vianočný Kaufland Cup 2025
Brankári: Eugen Rabčan (Ban. Bystrica), Dávid Hrenák (Trenčín), Patrik Jurčák (Košice)
Obrancovia: Marek Ďaloga (Brno/ČR), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Michal Ivan (Liberec/ČR), Patrik Koch, Martin Marinčin (obaja Třinec/ČR), Dávid Mudrák (Hradec Králové/ČR), Mislav Rosandič (Košice), Dávid Romaňák (Sp. Nová Ves)
Útočníci: Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil (obaja Brno), Marko Daňo, Libor Hudáček (obaja Třinec), Martin Faško-Rudáš (Liberec), Oliver Okuliar (Skelleftea/Švéd.), Matúš Sukeľ (Litvínov), Samuel Takáč Slovan), Sebastián Čederle (Nitra), Filip Krivošík (Košice), Marek Hecl (Zvolen), Patrik Hrehorčák (Třinec), Andrej Kukuča (Banská Bystrica)