Slováci zvládli prestrelku proti severskému súperovi. Gólovo žiarili dvaja útočníci

Na snímke zľava gólová radosť Slovenska počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu.
Fotogaléria (8)
Na snímke zľava gólová radosť Slovenska počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|10. dec 2025 o 20:20
ShareTweet0

Hokejisti Slovenska dnes zdolali Nórsko na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025. Pozrite si priebeh a konečný výsledok.

Vianočný Kaufland Cup 2025

Slovensko - Nórsko 7:4 (3:2, 3:1, 1:1)

Góly:  5. Faško-Rudáš (Gajdoš, Ivan), 7. Krivošík (Sukeľ), 18. Krivošík (Hecl, Kukuča), 32. Hudáček (Čederle, Daňo), 33. Okuliar (Rosandič, Sukeľ), 36. Gajdoš (Faško-Rudáš, Daňo), 54. Okuliar (Takáč, Ďaloga) – 1. Martinsen, 15. Olsen (Pettersen), 38. Salsten (Olsen, Berg-Paulsen), 42. Krogdahl (Salsten, Pettersen) 

Slovenskí hokejisti zvíťazili vo svojom úvodnom zápase na domácom turnaji pod názvom Vianočný Kaufland Cup 2025 nad Nórskom 7:4.

Severania síce viedli už po 23 sekundách, no Slováci okamžite odpovedali a od tohto momentu udávali tón zápasu. Dvoma gólmi sa blysli Filip Krivošík a Oliver Okuliar.

Fotogaléria zo zápasu Slovensko - Nórsko (Vianočný Kaufland Cup 2025)
Na snímke zľava gólová radosť Slovenska počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Nórsko v Banskej Bystrici.
Na snímke gólová radosť Slovenska počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Nórsko v Banskej Bystrici.
Na snímke slovenskí fanúšikovia počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Nórsko v Banskej Bystrici.
Na snímke zľava Andreas Martinsen (Nórsko) a Marek Ďaloga (Slovensko) počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Nórsko v Banskej Bystrici.
8 fotografií
Na snímke zľava Jacob Berglund (Nórsko) a Mislav Rosandič (Slovensko) počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Nórsko v Banskej Bystrici.Na snímke hlavný tréner nórskej reprezentácie Sjur Robert Nilsen počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Nórsko v Banskej Bystrici.Na snímke slovenská reprezentácia pred zápasom Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Nórsko v Banskej Bystrici.Na snímke nórska reprezentácia pred zápasom Vianočného Kaufland Cupu v hokeji Slovensko - Nórsko v Banskej Bystrici.

Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Slovensko

1

1

0

0

0

7:4

3

2.

Lotyšsko

0

0

0

0

0

0:0

0

3.

Nórsko

1

0

0

0

1

4:7

0

Nominácia Slovenska na Vianočný Kaufland Cup 2025

Brankári: Eugen Rabčan (Ban. Bystrica), Dávid Hrenák (Trenčín), Patrik Jurčák (Košice)

Obrancovia: Marek Ďaloga (Brno/ČR), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Michal Ivan (Liberec/ČR), Patrik Koch, Martin Marinčin (obaja Třinec/ČR), Dávid Mudrák (Hradec Králové/ČR), Mislav Rosandič (Košice), Dávid Romaňák (Sp. Nová Ves)

Útočníci: Lukáš Cingel, Kristián Pospíšil (obaja Brno), Marko Daňo, Libor Hudáček (obaja Třinec), Martin Faško-Rudáš (Liberec), Oliver Okuliar (Skelleftea/Švéd.), Matúš Sukeľ (Litvínov), Samuel Takáč Slovan), Sebastián Čederle (Nitra), Filip Krivošík (Košice), Marek Hecl (Zvolen), Patrik Hrehorčák (Třinec), Andrej Kukuča (Banská Bystrica)

Reprezentácie

    Na snímke zľava gólová radosť Slovenska počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu.
    Na snímke zľava gólová radosť Slovenska počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu.
    Slováci zvládli prestrelku proti severskému súperovi. Gólovo žiarili dvaja útočníci
    dnes 20:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Reprezentácie»Slováci zvládli prestrelku proti severskému súperovi. Gólovo žiarili dvaja útočníci