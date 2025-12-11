Lotyši rozhodli o triumfe nad Severanmi v tretej tretine. Proti Slovákom o prvenstvo

Vianočný Kaufland Cup 2025
Nórsko – Lotyšsko 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)
Góly: 35. Smirnovs (Indrašis, Krastenbergs), 47. Melnalksnis (Cjunskis, Komuls), 58. Rob. Bukarts (Jaks), 59. Zyle (Dzierkals)
Diváci: 133
Hokejisti Lotyšska zvíťazili vo štvrtkovom zápase na turnaji pod názvom Vianočný Kaufland Cup 2025 v Banskej Bystrici nad Nórskom 4:0.
O góly sa postarali Deniss Smirnovs, Rihards Melnalksnis a v závere Roberts Bukarts a Kristaps Zile, čisté konto vychytal brankár Eriks Vitols.
- Program, výsledky a tabuľka na turnaji Vianočný Kaufland Cup 2025
- História a víťazi turnaja Kaufland Cup (Slovakia Cup)
Lotyši tak v piatok o 18.00 h zabojujú o celkové prvenstvo na turnaji proti domácim Slovákom, ktorí na úvod podujatia zdolali v stredu Nórsko 7:4.
Nóri na podujatí obsadia konečné tretie miesto.
Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup 2025
Poradie
Krajina
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
Lotyšsko
1
1
0
0
0
4:0
3
2.
Slovensko
1
1
0
0
0
7:4
3
3.
Nórsko
1
0
0
0
2
4:11
0