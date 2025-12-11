Lotyši rozhodli o triumfe nad Severanmi v tretej tretine. Proti Slovákom o prvenstvo

Na snímke brankár Nórska Tobias Normann počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu.
Na snímke brankár Nórska Tobias Normann počas zápasu Vianočného Kaufland Cupu. (Autor: TASR)
TASR|11. dec 2025 o 20:30
Nórsko ukončilo turnaj dvomi prehrami.

Vianočný Kaufland Cup 2025

Nórsko – Lotyšsko 0:4 (0:0, 0:1, 0:3)

Góly: 35. Smirnovs (Indrašis, Krastenbergs), 47. Melnalksnis (Cjunskis, Komuls), 58. Rob. Bukarts (Jaks), 59. Zyle (Dzierkals)

Diváci: 133

Hokejisti Lotyšska zvíťazili vo štvrtkovom zápase na turnaji pod názvom Vianočný Kaufland Cup 2025 v Banskej Bystrici nad Nórskom 4:0.

O góly sa postarali Deniss Smirnovs, Rihards Melnalksnis a v závere Roberts Bukarts a Kristaps Zile, čisté konto vychytal brankár Eriks Vitols.

Lotyši tak v piatok o 18.00 h zabojujú o celkové prvenstvo na turnaji proti domácim Slovákom, ktorí na úvod podujatia zdolali v stredu Nórsko 7:4.

Nóri na podujatí obsadia konečné tretie miesto.

Tabuľka: Vianočný Kaufland Cup 2025

Poradie

Krajina

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

Lotyšsko

1

1

0

0

0

4:0

3

2.

Slovensko

1

1

0

0

0

7:4

3

3.

Nórsko

1

0

0

0

2

4:11

0

