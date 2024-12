Gólový koncert spred roka sa nezopakoval. Slováci však za obhajobou vykročili víťazne

Craig Ramsay, tréner SR: "Je veľa drobností, ktoré musíme robiť lepšie. Niekoľkokrát sme brali puk späť, aj keď sme nemuseli, radi by sme hrali viac dopredu. Avšak presilovky boli excelentné a myslím si, že tentokrát sme v nich boli skvelí a v zápase nám veľmi pomohli. Počas voľného dňa popracujeme na tých detailoch. Keď získame puk, musíme si ho udržať a neodovzdávať ho súperom."

Peter Frühauf, asistent trénera SR: "Veľmi ťažký zápas, tak ako sme prognózovali. Nóri pri výbere tohto mužstva stavili na rýchlosť a urputnosť. Naozaj nám dávali strašne málo priestoru, ako pri našom vychádzaní z pásma, tak aj v tej našej ofenzívnej zóne. Sme radi, že sme dokázali tak ťažký zápas zvládnuť."

František Gajdoš, obranca SR: "Myslím si, že ten začiatok nebol dobrý. Celkovo ten zápas nebol podľa našich predstáv, ako sme to chceli. Zvládli sme to však, pozrieme si to a ponaučíme sa z toho. Verím, že to bude v piatok lepšie."

Martin Faško-Rudáš, útočník SR: "Myslím si, že to nebol najlepší zápas, aký vieme predviesť a ani výkon. Získali sme tri body, čo teší. Treba si zobrať len tie dobré veci zo zápasu."

Matúš Sukeľ, kapitán SR: "Som rád, že sme našli cestu k víťazstvu, aj keď niektoré veci by sme mohli do ďalšieho zápasu zlepšiť. Myslím si, že sme zbytočne ťahali puk do nášho pásma a komplikovali si to. Musíme sa viac tlačiť do bránky, byť tam nepríjemnejší, cloniť brankárovi a dať aj nejaké špinavé góly."

Stanislav Škorvánek, brankár SR: "Prvých pár minút nám trvalo, kým sme si sadli v tempe. Potom si myslím, že to bolo celkom dobré. Dôležité bolo, že sme ubránili oslabenia a nedostali druhý gól. Keď sme dali prvý a druhý, trochu sme sa upokojili a hra už vyzerala lepšie."

Oliver Turan, debutant v drese SR: "Pocity sú super, som rád, že mi premiéra vyšla úspešne, ale hlavne, že tím vyhral. Teší ma bod, ale dôležitý je celkový výkon a myslím si, že dnes sa nám to podarilo a som za to rád."