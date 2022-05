O Stanleyho pohár zabojuje päť Slovákov. Play off NHL spestrí slovenský súboj

NEW YORK. Štyrmi zápasmi odštartuje v noci na utorok play off zámorskej NHL, v bojoch o Stanleyho pohár sa predstaví kvinteto slovenských hokejistov. Vo vyraďovacích bojoch nechýba ani dvojnásobný obhajca Tampa Bay Lightning, ďalší floridský tím Florida Panthers získal Prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti. Lídrami západu boli hráči Colorada Avalanche. Veľké ambície majú aj Toronto Maple Leafs, Calgary Flames či Edmonton Oilers. Stále platí, že naposledy získal kanadský tím Stanley Cup v roku 1993 (Montreal Canadiens).

Z piatich Slovákov sú dvaja vo Východnej a traja v Západnej konferencii. V drese Tampy Bay pôsobí obranca Erik Černák, spoľahlivým článkom defenzívy Washingtonu Capitals je Martin Fehérváry. Na západe sa vo vyraďovacích bojoch predstaví dvojica z Dallasu Stars, obranca Andrej Sekera s útočníkom Marián Studeničom v priamom súboji s útočníkom Adam Ružičkom z Calgary. Po základnej časti sa skončila sezóna pre Zdena Cháru z New Yorku Islanders, Tomáša Tatara z New Jersey Devils a brankára Jaroslava Haláka z Vancouveru Canucks, ich tímy sa do play off neprebojovali.

Postupový kľúč bol rovnaký ako v uplynulých rokoch. Do play off postúpili prvé tri tímy z každej divízie. Do osmičky doplnili zoznam po dva tímy, ktoré získali tzv. voľnú kartu. Prvýkrát v histórii sa stalo, že všetkých osem tímov Východnej konferencie nazbieralo minimálne 100 bodov, čo sľubuje mimoriadne kvalitné súboje, ktoré sa hrajú tradične na štyri víťazné zápasy. Ofenzívne hviezdy vs. Ovečkin Víťazi základnej časti, hokejisti Floridy sa premiérovo v play off stretnú s Washingtonom, ktorý v roku 2018 získal prestížnu trofej, ale potom trikrát za sebou vypadol v prvom kole. Florida postúpila cez prvé kolo naposledy v roku 1996, kedy sa prebojovala až do finále.

Panthers odohrali najlepšiu základnú časť v klubovej histórii. Nazbierali 122 bodov a mali vizitku najnebezpečnejšej ofenzívy, keď strelili 340 gólov (priemer 4,14 na zápas). Stali sa prvým tímom od sezóny 1995/96 a prvým tímom v ére platových stropov s priemerom vyšším ako štyri góly na duel. Lídrom tímovej produktivity bol Jonathan Huberdeau (115 bodov), štyria hráči strelili 30 a viac gólov.

Capitals začnú sériu play off vonku prvýkrát od roku 2012 a dúfajú, že sa do začiatku vyraďovačky uzdraví kapitán Alexander Ovečkin, ktorý pre zranenie hornej časti tela vynechal posledné tri stretnutia základnej časti. Fehérváry vo svojej nováčikovskej sezóne odohral v tejto sezóne 79 zápasov s bilanciou 8+9, na konte mal aj 15 plusových bodov a s priemerným "ice-timom" 19:39 minúty bol piaty najvyťaženejší v tíme. Play off otvorí Černák Zaujímavá séria plná ofenzívnej kvality a gólov sa očakáva v konfrontácii Tampy Bay a Toronta. Dvojnásobný obhajca začne na ľade “javorových listov”, pretože v Atlantickej divízii skončil tretí práve za svojim súperom.

Tampa sa môže stať prvým tímom v NHL po 39 rokoch, ktorý vyhrá slávny pohár trikrát za sebou. Naposledy sa to podarilo New Yorku Islanders v rokoch 1980-1983. “Vyhrali sme 51 zápasov, čo je skvelý výsledok, ale hneď ako prídeme do Toronta, tak je to zabudnuté. Začína sa nová sezóna,” povedal pre zámorské médiá tréner “bleskov” Jon Cooper. Černák je oporou defenzívy Bolts, ale pre zranenia odohral v základnej časti len 55 zápasov, v ktorých strelil jeden gól a pridal dvanásť asistencií. V hodnotení plus/mínus bol 24-ročný hokejista sedem čísiel nad nulou a mal najviac hitov z celého tímu (165). Pred štartom play off je Černák fit, hoci ho v predposlednom zápase trafil puk do tváre, ale v poslednom dueli hral a zaznamenal asistenciu.

Toronto so 60-gólovým strelcom Austonom Matthewsom zasa verí, že po piatich vypadnutiach v prvom kole za sebou konečne zamúti vodu v play off. Maple Leafs nevyhrali sériu od roku 2004, Stanley Cup získal tento klub z “originálnej šestky” naposledy v roku 1967. Minulý rok vypadlo Toronto s Montrealom, hoci viedlo 3:1 na zápasy a Canadiens sa napokon prebojovali až vo finále. “Je to pre nás bez debaty obrovská výzva. Dvojnásobní víťazi Stanley Cupu, majú elitných hráčov na každom poste a veľké skúsenosti. Keď sa však pozerám na náš tím, tak si hovorím, čím ťažšie, tým lepšie. Toto potrebujeme. Silu Lightning absolútne rešpektujeme, ale sme pripravení na bitku,” uviedol tréner Toronta Sheldon Keefe, ktorého tím mal v základnej časti najlepšie štatistiky využívania presiloviek (27,3 percenta). Boston a Carolina opäť proti sebe Ďalšiu dvojicu na východe tvoria Carolina Hurricanes a Boston Bruins, teda tímy, ktoré sa z play off veľmi dobre poznajú. Bude to už tretí vzájomný súboj za uplynulé štyri roky, v dvoch predchádzajúcich prípadoch mali navrch Bruins. "Medvedi" v roku 2019, keď s kapitánom Chárom prišli do finále, vyradili Canes vo finále konferencie a o rok neskôr už v prvom kole.

Hráči Caroliny však začnú doma, mali lepšiu základnú časť a vo vzájomných dueloch v tejto sezóne Boston “zničili”, keď vyhrali všetky tri zápasy so skóre 16:1. Hurricanes majú veľa ofenzívneho talentu na čele so Sebastianom Ahom, či Andrejom Svečnikovom, Bruins sa budú spoliehať na opory Patricea Bergerona, Brada Marchanda a Davida Pastrňáka. Crosby alebo Šesťorkin? New York Rangers s horúcim kandidátom na zisk Vezinovej trofeje pre najlepšieho brankára Igorom Šesťorkinom, elitným strelcom Chrisom Kreiderom, fenomenálnymi špílmachrami Mikom Zibanejadom a Artemijom Panarinom, či produktívnym obrancom Adamom Foxom vyzvú v prvom kole Pittsburgh Penguins. “Tučniakov” vedie kapitán Sidney Crosby, ktorého si hráči zvolili v ankete NHLPA za najkomplexnejšieho hokejistu ligy, najlepším strelcom tímu bol 40-gólový Jake Guentzel.

V historickej bilancii majú navrch hráči Penguins, ktorí vyhrali päť zo siedmich sérii play off s Rangers. Naposledy sa v bojoch o Stanley Cup stretli v roku 2016, keď Pittsburgh vyhral v prvom kole 4:1 a neskôr získal pohár. Aktuálna forma však hrá v prospech Rangers, ktorí zo štyroch vzájomných duelov v základnej časti vyhrali tri a súpera prestrieľali v pomere 11:4. “Je to pekné, ale s každým tímom sa séria začína od stavu 0:0. Sme na rovnakej štartovacej čiare,” povedal švédsky center “jazdcov” Zibanejad. Súboj najproduktívnejších obrancov Colorado bojovalo do záveru základnej časti o Prezidentskú trofej. Avalanche vstúpia do play off ako najlepší tím západu, čo im až do prípadného finále konferencie zaručuje výhodu domáceho ľadu. V prvom kole narazia “lavíny” na Nashville. Predators v poslednom zápase základnej časti stratili s Arizonou štvorgólový náskok, po prehre 4:5 klesli na pozíciu druhej voľnej karty a preto narazia na Colorado. Bude to len druhý vzájomný súboj týchto dvoch tímov v play off, v roku 2018 vyhral v šiestich zápasoch Nashville.

Predators ovládli v základnej časti tri zo štyroch vzájomných duelov, ale v jednom zápase boli Avalanche veľmi oslabení pre COVID-19. Colorado vyhralo v základnej časti 56 duelov, Nashville o jedenásť menej. Zaujímavou konfrontáciou bude súboj dvoch najproduktívnejších obrancov NHL a kandidátov na Norrisovu trofej Calea Makara (Colorado) a Romana Josiho (Nashville), ktorý atakoval stobodovú hranicu (96 b.). Lídrami ofenzívy “lavín” sú Nathan MacKinnon, Miko Rantanen, či Nazem Kadri, “predátorov” okrem Josiho ťahajú Matt Duchene, Filip Forsberg, ale aj produktívny nováčik Tanner Jeannot. Ružička vyzve Sekeru so Studeničom Zo slovenského pohľadu bude veľmi zaujímavá séria medzi Calgary a Dallasom, v ktorej sa môžu predstaviť až traja Slováci. Je však otázne či dostanú šancu, pretože v základnej časti nehrávali pravidelne.

Flames majú za sebou veľmi vydarenú základnú časť, v ktorej vyhrali 50 zápasov a so 111 bodmi skončili prví v Pacifickej divízii. Stars boli v Centrálnej divízii štvrtí (98 bodov) a do play off postúpili vďaka prvej voľnej karte. “Plamene” v play off ešte Dallas nezdolali. V roku 1981 prehrali v šiestich zápasoch s Minnesotou North Stars, kde organizácia vtedy sídlila a pred dvoma rokmi vypadli takisto v šiestich dueloch v prvom kole. Flames získali Stanley Cup len raz, podarilo sa im to v roku 1989. Calgary má troch 40-góloch strelcov (Matthew Tkachuk, Johnny Gaudreau, Elias Lindholm) a spoľahlivého brankára Jacoba Markströma. Finalista z roku 2020 Dallas sa do play off vrátil po ročnej pauze, do vyraďovacích bojov dotiahli “hviezdy” veterán Joe Pavelski, 40-gólový strelec Jason Robertson, či “snajper” Roope Hintz.

Sekera odohral za Dallas len 32 zápasov s bilanciou 1+3, Studenič začal sezónu v New Jersey a príchode do tímu Stars strelil v 16 dueloch jeden gól a pridal dve asistencie. Ružička v 28 vystúpeniach v drese “plameňov” nazbieral 10 bodov (5+5). Minnesota ešte súpera nezdolala Minnesota a St. Louis vedeli už pár dní, že sa stretnú v prvom kole, ale o tom, kto bude mať výhodu domáceho prostredia sa rozhodlo až na konci základnej časti. Druhú pozíciu v Centrálnej divízii a tým pádom začiatok play off doma si vybojovali hráči Wild, ktorým sa to podarilo len štvrtýkrát v klubovej histórii. Blues vyhrali všetky tri vzájomné zápasy v tejto sezóne, ten prvý bol pod holým nebom v rámci NHL Classic a potom zvládli hráči St. Louis dve predĺženia.

Wild sa opierajú o výkony ruského útočníka Kiriila Kaprizova, ktorý bol so 108 bodmi piatym najproduktívnejším hráčom súťaže a stal sa prvým mužom v klubovej histórii s trojciferným počtom bodov. V priebehu sezóny prekonal niekoľko klubových rekordov Mariána Gáboríka. Ostro sledované budú aj výkony brankára Marca-Andreho Fleuryho, ktorého Wild angažovali pred uzávierkou prestupov z Chicaga Blackhawks. Blues mali druhú najlepšiu presilovku a piate najlepšie oslabenia v základnej časti. Výhodou St. Louis je aj šírka kádra, osem hráčov nazbieralo minimálne 50 bodov, čo je najviac zo všetkých tímov v súťaži. S 82 bodmi bol najproduktívnejší "Bluesman" Vladimir Tarasenko. Žolíkmi budú McDavid a Draisaitl Edmonton vstupuje do play off s veľkými ambíciami, ale nechce dopadnúť ako pred rokom, keď po vydarenej základnej časti prišla studená sprcha a Oilers zmietli v štyroch dueloch už v prvom kole hráči Winnipegu Jets. "Olejári" sa v úvodnom kole stretnú s Los Angeles Kings a budú mať výhodu domáceho ľadu. Edmonton bude favoritom, aj keď to pred pár mesiacmi s ambíciami klubu nevyzeralo dobre. Vo februári boli Oilers päť bodov od postupu, čo stálo miesto trénera Davea Tippetta, ktorého nahradil Jay Woodcroft. Kanadský tím v ofenzíve ťahali najproduktívnejší hráč celej ligy McDavid (123 b.) a štvrtý Leon Draisaitl (110), ktorí spolu nazbierali 99 gólov a 231 bodov.

Kings sa do play off vrátili prvýkrát od roku 2018. Kalifornský tím sa po dvoch ziskoch Stanley Cupu v rokoch 2012 a 2014 výrazne zmenil, ale jadrom mužstva sú stále brankár Jonathan Quick a slovinský útočník Anže Kopitar. Zo štyroch vzájomných zápasov v tejto sezóny vyhrali Oilers tri, ale skóre medzi tímami bolo vyrovnané 12:12.