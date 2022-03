Získal ďalšiu trofej. Černákovi sa podarilo to, čo nikomu pred ním

Černák sa zaradil popri Mariánovi Hossovi, trojnásobnom držiteľovi Stanleyho pohára, medzi najúspešnejších slovenských hráčov pôsobiacich v NHL.

Platovo si výrazne polepšil

Po zisku prvého Stanley pohára v sezóne 2019/2020 rapídne stúpla aj jeho cena.

V prvých troch rokoch zarábal rodák z Košíc v NHL 650-tisíc dolárov za sezónu. Koncom decembra 2020 podpísal s Tampou nový lukratívny kontrakt.

V priebehu troch rokov si slovenský obranca zarobí vyše 8,8 milióna dolárov. Za jednu sezónu zinkasuje takmer 3 milióny.

Vekom 24 rokov stále patrí medzi mladších hráčov, ktorí ešte môžu výkonnostne rásť.

"Každý hráč musí dozrieť. Bez ohľadu na to, či ide o NHL, slovenskú ligu alebo inú. Mne sa to podarilo aj vďaka kvalitnému partnerovi v obrane Ryanovi McDonaughovi, ktorý mi pomáhal od prvého dňa po príchode do Tampy," vravel Černák, keď priniesol trofej do rodných Košíc.