Ružička zažiaril, stal sa prvou hviezdou. Tréner v ňom vidí tretieho centra Calgary

CALGARY. Slovenský hokejista Adam Ružička sa gólom a asistenciou podieľal na víťazstve Calgary Flames nad New Yorkom Islanders 5:2 v nočnom súboji zámorskej NHL.

V druhej tretine nahral na gól Andrewovi Mangiapaneovi, ktorý dostal Flames do vedenia 3:1 a tento zásah bol napokon víťazný.

O asistencii pri zásahu spoluhráča poznamenal: "Videl som, že je voľný, preto som poslal puk na jeho čepeľ. On mi potom vravel, že vôbec netušil, že mu prihrávam. Takže puk odo mňa ho trafil a mali sme šťastie, že šiel do bránky."

"Zlepšil sa v hre v obrannom pásme. Chcem, aby bol ešte lepším hráčom s pukom, aby viac využíval svoje fyzické parametre a rýchlosť. Chystáme ho na rolu tretieho centra. Má na to všetky predpoklady a je na ňom či svoju šancu využije, alebo nie," povedal Sutter ešte pred zápasom pre nationalpost.com.

Podľa trénera Darryla Suttera by sa mal slovenský mladík pomaly prebrať rolu tretieho centra Flames.

Chára odohral 17 a pol minúty bez bodového zápisu, na brankára Calgary vyslal dve strely. Pripísal si aj jeden bodyček.

V bránke Islanders mal nastúpiť Semjon Varlamov, ale počas rozcvičky sa dozvedel, že mal pozitívny test na COVID-19 a medzi žrde musel Sorokin.

"Ostrovania" narýchlo použili pohotovostného brankára, ktorým bol Colin Cooper. Dvadsaťsedemročný Cooper chytal v rokoch 2015 - 2019 za univerzitný tím Mount Royal v Calgary.

Islanders sa horko-ťažko dostávajú po ťažkom začiatku sezóny medzi mužstvá so šancou na play off. Prehrali druhý duel za sebou a v tabuľke Východnej konferencie sú jedenásti so 17-bodovou stratou na ôsmy Boston.