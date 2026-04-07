Jediný gól úspech nepriniesol. Trenčín utrpel v baráži prvú prehru

Tipsport liga - 5. kolo baráže
HC Prešov - HK Dukla Trenčín 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)
Góly: 8. Cormier (Brejčák, Ri. Bukarts), 23. Ri. Bukarts (Indrašis, Macejko), 47. Berlev (Kadyrov, Valigura) – 4. Ullman (Descheneau, Varone)
Rozhodcovia: Jobbágy, Kocúr – Janiga, Staššák, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 1622
Prešov: Vyletelka – Macejko, Brincko, Kadyrov, Nátny, Semaňák, Brejčák, Maruna, Chatrnúch – Indrašis, Cormier, Ri. Bukarts – Hamráček, Berlev, Avcin – Valigura, Bortňák, Chalupa – Blaško, Frič, Feranec
Trenčín: Junca – Hatala, Mikuš, Goljer, Hlaváč, Ullman, Starosta, Drgoň – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Bubela, Bezúch – Hudec, Šiška, Lapšanský – Krajč, Švec, Krajčovič
Hokejisti Dukly Trenčín v baráži o účasť v Tipsport lige prvýkrát prehrali. Prešovu podľahli na jeho ľade 1:3.
Prešov tak Dukle vrátil prehru 1:2 po predĺžení z prvého vzájomného zápasu a dostal sa na čelo tabuľky.
Baráž pokračuje 6. kolom v piatok 10. apríla, Humenné hostí Prešov a Trenčín privíta v Piešťanoch Skalicu.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Prešov
5
3
1
1
0
19:13
12
2.
Trenčín
5
3
1
0
1
17:12
11
3.
Humenné
5
1
0
1
3
16:21
4
4.
Skalica
5
1
0
0
4
16:22
3