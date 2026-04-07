Jediný gól úspech nepriniesol. Trenčín utrpel v baráži prvú prehru

Zľava Adrián Valigura (Prešov), Matúš Hlaváč (Trenčín) (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|7. apr 2026 o 20:29
Na čelo tabuľky sa dostal Prešov.

Tipsport liga - 5. kolo baráže

HC Prešov - HK Dukla Trenčín 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Góly: 8. Cormier (Brejčák, Ri. Bukarts), 23. Ri. Bukarts (Indrašis, Macejko), 47. Berlev (Kadyrov, Valigura) – 4. Ullman (Descheneau, Varone)

Rozhodcovia: Jobbágy, Kocúr – Janiga, Staššák, vylúčení: 6:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

Diváci: 1622

Prešov: Vyletelka – Macejko, Brincko, Kadyrov, Nátny, Semaňák, Brejčák, Maruna, Chatrnúch – Indrašis, Cormier, Ri. Bukarts – Hamráček, Berlev, Avcin – Valigura, Bortňák, Chalupa – Blaško, Frič, Feranec

Trenčín: Junca – Hatala, Mikuš, Goljer, Hlaváč, Ullman, Starosta, Drgoň – Descheneau, Varone, Ahl – Bellerive, Bubela, Bezúch – Hudec, Šiška, Lapšanský – Krajč, Švec, Krajčovič

Hokejisti Dukly Trenčín v baráži o účasť v Tipsport lige prvýkrát prehrali. Prešovu podľahli na jeho ľade 1:3.

Prešov tak Dukle vrátil prehru 1:2 po predĺžení z prvého vzájomného zápasu a dostal sa na čelo tabuľky.

Baráž pokračuje 6. kolom v piatok 10. apríla, Humenné hostí Prešov a Trenčín privíta v Piešťanoch Skalicu.

VIDEO: Zostrih zápasu Prešov - Trenčín

VIDEO: Samuel Vyletelka hodnotí zápas

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Prešov

5

3

1

1

0

19:13

12

2.

Trenčín

5

3

1

0

1

17:12

11

3.

Humenné

5

1

0

1

3

16:21

4

4.

Skalica

5

1

0

0

4

16:22

3

Tipsport liga

zľava Zach Osburn (Nitra) a Peter Kundrík (Poprad)
zľava Zach Osburn (Nitra) a Peter Kundrík (Poprad)
Nitra otáča vývoj série. Dramatickú bitku v Poprade rozhodli až nájazdy
dnes 20:49
