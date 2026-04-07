ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 5. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HK Dukla Trenčín dnes hrajú 5. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes LIVE (hokej, baráž, 5. kolo, Tipsport liga, utorok, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
07.04.2026 o 18:00
5. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
V baráži o Tipsport ligu je to zatiaľ podľa predpokladov. Na prvom mieste sa nachádza Trenčín s 11 bodmi, ktorý zatiaľ neprehral. Za ním je Prešov, ktorý má o dva body menej. Predposledné Humenné má štyri body a Skalica nezískala ani jeden.
V 5. barážovom kole sa stretne HC Prešov proti HK DUKLA Trenčín. V prvom vzájomnom stretnutí sa tešili z víťazstva 2:1 po predĺžení Trenčania.
Prešovčania si v minulom kole poradili so Skalicou 4:3. Trenčín zvíťazil v Humennom 7:4. Najproduktívnejšími hráčmi v baráži sú Alexander Avtsin (3G+3A) a Jaedon Descheneau (2G+4A).
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HK Dukla Trenčín
4
3
1
0
0
16:9
11
2.
HC Prešov
4
2
1
1
0
16:12
9
3.
HC 19 Humenné
4
1
0
1
2
12:16
4
4.
HK Skalica
4
0
0
0
4
11:18
0