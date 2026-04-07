ONLINE: HC Prešov - HK Dukla Trenčín dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 5. kolo)

Sportnet|7. apr 2026 o 15:00
Sledujte s nami ONLINE z 5. kola baráže Tipsport ligy: HC Prešov - HK Dukla Trenčín.

Hokejisti HC Prešov a HK Dukla Trenčín dnes hrajú 5. kolo baráže o Tipsport ligu.

Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl. 

Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL. 

Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Baráž o Tipsport ligu  2025/2026
07.04.2026 o 18:00
5. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Trenčín
Prenos
V baráži o Tipsport ligu je to zatiaľ podľa predpokladov. Na prvom mieste sa nachádza Trenčín s 11 bodmi, ktorý zatiaľ neprehral. Za ním je Prešov, ktorý má o dva body menej. Predposledné Humenné má štyri body a Skalica nezískala ani jeden.
V 5. barážovom kole sa stretne HC Prešov proti HK DUKLA Trenčín. V prvom vzájomnom stretnutí sa tešili z víťazstva 2:1 po predĺžení Trenčania.
Prešovčania si v minulom kole poradili so Skalicou 4:3. Trenčín zvíťazil v Humennom 7:4. Najproduktívnejšími hráčmi v baráži sú Alexander Avtsin (3G+3A) a Jaedon Descheneau (2G+4A).
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľka baráže o Tipsport ligu

Poradie

Tím

Zápasy

V

VP

PP

P

Skóre

Body

1.

HK Dukla Trenčín 

4

3

1

0

0

16:9

11

2.

HC Prešov

4

2

1

1

0

16:12

9

3.

HC 19 Humenné 

4

1

0

1

2

12:16

4

4.

HK Skalica

4

0

0

0

4

11:18

0

