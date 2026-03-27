Skvelá prestrelka s jedenástimi gólmi. Prešov otočil proti majstrovi SHL výsledok

Tipsport liga - 1. kolo baráže
Prešov - Skalica 7:4 (1:3, 3:1, 3:0)
Góly: 11. Brincko (Chalupa, Blaško), 27. indrašiš (Bukarts, Cormier), 29. Chalupa (Brincko), 40. Macejko (Indrašis), 45. Kadyrov (Avtsin, Hamráček), 48. Berlev (Cormier, Indrašis), 59. Indrašis (Brincko) – 14. Špirko (Obdržálek), 15. Sačkov (Špirko), 18. Obdržálek (Jurák, Nemec), 34. Barcík (Jurák, Urban)
Hokejisti Prešova zvíťazili v 1. kole baráže o účasť v Tipsport lige nad Skalicou 7:4.
Hostia viedli na ľade extraligistu po 1. tretine 3:1, neskôr aj 4:3, no domáci napokon otočili skóre a potvrdili pozíciu favorita.
Štyrmi bodmi za dva góly a dve asistencie sa na ich triumfe podieľal útočník Miks Indrašis.
Víťazstvom vstúpili do baráže aj hráči Dukly Trenčín, ktorí na vlastnom ľade zdolali Humenné tesne 3:2.
Favorizovaní domáci viedli v polovici stretnutia 3:0, a hoci hostia znížili na rozdiel gólu, doviedli už duel do víťazného konca.
Baráž bude pokračovať 2. kolom v nedeľu 29. marca. Trenčín nastúpi doma proti Prešovu, Humenné privíta Skalicu.
Tabuľka baráže Tipsport ligy
Poradie
Tím
Z
V
Vp
Pp
P
Skóre
Body
1.
Prešov
1
1
0
0
0
7:4
3
2.
Trenčín
1
1
0
0
0
3:2
3
3.
Humenné
1
0
0
0
1
2:3
0
4.
Skalica
1
0
0
0
1
4:7
0