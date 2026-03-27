Skvelá prestrelka s jedenástimi gólmi. Prešov otočil proti majstrovi SHL výsledok

Radosť hokejistov Prešova. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|27. mar 2026 o 20:21
Prešov prehrával už dvojgólovým rozdielom.

Tipsport liga - 1. kolo baráže

Prešov - Skalica 7:4 (1:3, 3:1, 3:0)

Góly: 11. Brincko (Chalupa, Blaško), 27. indrašiš (Bukarts, Cormier), 29. Chalupa (Brincko), 40. Macejko (Indrašis), 45. Kadyrov (Avtsin, Hamráček), 48. Berlev (Cormier, Indrašis), 59. Indrašis (Brincko) – 14. Špirko (Obdržálek), 15. Sačkov (Špirko), 18. Obdržálek (Jurák, Nemec), 34. Barcík (Jurák, Urban)

Hokejisti Prešova zvíťazili v 1. kole baráže o účasť v Tipsport lige nad Skalicou 7:4.

Hostia viedli na ľade extraligistu po 1. tretine 3:1, neskôr aj 4:3, no domáci napokon otočili skóre a potvrdili pozíciu favorita.

Štyrmi bodmi za dva góly a dve asistencie sa na ich triumfe podieľal útočník Miks Indrašis.

Víťazstvom vstúpili do baráže aj hráči Dukly Trenčín, ktorí na vlastnom ľade zdolali Humenné tesne 3:2.

Favorizovaní domáci viedli v polovici stretnutia 3:0, a hoci hostia znížili na rozdiel gólu, doviedli už duel do víťazného konca.

Baráž bude pokračovať 2. kolom v nedeľu 29. marca. Trenčín nastúpi doma proti Prešovu, Humenné privíta Skalicu.

VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS

Tabuľka baráže Tipsport ligy

Poradie

Tím

Z

V

Vp

Pp

P

Skóre

Body

1.

Prešov

1

1

0

0

0

7:4

3

2.

Trenčín

1

1

0

0

0

3:2

3

3.

Humenné

1

0

0

0

1

2:3

0

4.

Skalica

1

0

0

0

1

4:7

0

