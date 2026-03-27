ONLINE: HC Prešov - HK Skalica dnes, Tipsport liga LIVE (baráž, 1. kolo)

Hokejisti HC Prešov a HK Skalica dnes hrajú 1. kolo baráže o Tipsport ligu.
Baráž sa hrá v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
ONLINE PRENOS: HC Prešov - HK Skalica dnes LIVE (hokej, baráž, 1. kolo, Tipsport liga, piatok, NAŽIVO)
Baráž o Tipsport ligu 2025/2026
27.03.2026 o 18:00
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00. Dnes večer budeme sledovať barážový zápas o Tipsport ligu medzi HC Prešov a HK Skalica.
HC Prešov
Domáci hokejisti boli pred sezónou nováčikom najvyššej súťaže a veľmi rázne platia nováčikovskú daň. Po základnej časti skončili na 12. pozícii so ziskom 38 bodov a veľmi negatívnym skóre 103:215. Prešov teda skončil beznádejne posledný. Dnes začne baráž s víťazom SHL HK Skalica.
HK Skalica
Hostia zo Skalice ovládli SHL a po základnej časti skončili na prvej pozícii so ziskom 99 bodov a vysoko pozitívnym skóre 198:109. Skalica sa do baráže dostala cez Play off. V prvom kole dokázala vyradiť nepríjemné Topoľčany po jasnom výsledku 3:0 na zápasy. V rozhodujúcom kole narazila na silné Levice. V pomerne vyrovnanej sérii sa z postupu do baráže tešili hráči Skalice. Zvíťazili 4:2 na zápasy.
HC Prešov
Domáci hokejisti boli pred sezónou nováčikom najvyššej súťaže a veľmi rázne platia nováčikovskú daň. Po základnej časti skončili na 12. pozícii so ziskom 38 bodov a veľmi negatívnym skóre 103:215. Prešov teda skončil beznádejne posledný. Dnes začne baráž s víťazom SHL HK Skalica.
HK Skalica
Hostia zo Skalice ovládli SHL a po základnej časti skončili na prvej pozícii so ziskom 99 bodov a vysoko pozitívnym skóre 198:109. Skalica sa do baráže dostala cez Play off. V prvom kole dokázala vyradiť nepríjemné Topoľčany po jasnom výsledku 3:0 na zápasy. V rozhodujúcom kole narazila na silné Levice. V pomerne vyrovnanej sérii sa z postupu do baráže tešili hráči Skalice. Zvíťazili 4:2 na zápasy.
Tabuľka baráže o Tipsport ligu
Poradie
Tím
Zápasy
V
VP
PP
P
Skóre
Body
1.
HC 19 Humenné
0
0
0
0
0
0
0
2.
HC Prešov
0
0
0
0
0
0
0
3.
HK Dukla Trenčín
0
0
0
0
0
0
0
4.
HK Skalica
0
0
0
0
0
0
0