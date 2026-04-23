Má baráž ešte zmysel? Český prezident zväzu tlačí na zmenu, z tribún sa ozýva „mafia“

Téma baráže opäť rozvírila vody českého hokeja. V aktuálnej sérii medzi HC Litvínov a HC Dukla Jihlava sa síce potvrdzuje dlhodobý trend, no prvoligová Jihlava po troch prehrách zabrala a znížila stav série na 1:3 po víťazstve 4:2.
Pre tím z druhej najvyššej súťaže ide o výnimočný moment – prvoligista dokázal zdolať extraligistu v baráži prvýkrát po štyroch rokoch.
Celkový obraz sa tým však výrazne nemení. Odkedy sa v Česku znovu zaviedla baráž v systéme jeden proti jednému, tím z druhej najvyššej súťaže vyhral len dva zápasy z dvadsaťjeden.
Bilancia 19:2 v prospech extraligistov tak stále otvára otázku, či má tento formát ešte športový význam – alebo ide skôr o formálne potvrdenie rozdielu kvality.
Prvoligisti tlačia na zmenu
Nespokojnosť je najhlasnejšia práve z prostredia druhej ligy. Kluby z Maxa ligy dlhodobo volajú po návrate priameho postupu alebo aspoň po kompromisnom modeli so štyrmi účastníkmi, ktorý by šance vyrovnal.
Zatiaľ bez úspechu. Asociácia profesionálnych klubov (APK), ktorá riadi extraligu, síce deklaruje ochotu diskutovať, no zároveň ostro reagovala na vyjadrenia prezidenta zväzu Aloisa Hadamczika.
Ten otvorene hovorí o nevýhodnom nastavení systému a volá po jeho zmene, vrátane zavedenia priameho zostupu.
APK mu naopak vyčíta populistickú rétoriku a zdôrazňuje, že problém je komplexnejší – zahŕňa športové, ekonomické aj organizačné faktory. Spor tak prerástol do verejnej prestrelky, ktorá len podčiarkuje napätie medzi zväzom a extraligovými klubmi.
Z tribún kričia mafia
Hadamczik svoje výhrady rozvíja konkrétnejšie. Tvrdí, že súčasný model baráže nie je len otázkou športu, ale aj dôsledkom zmluvného nastavenia medzi zväzom a extraligou. Podľa neho bola ešte pred jeho nástupom podpísaná dohoda, ktorá prakticky vylučuje priamy zostup a ponecháva riadenie súťaže plne v rukách klubov.
Zväz tak podľa jeho slov nemá nástroje, ako presadiť zmenu pravidiel, aj keď s aktuálnym stavom nesúhlasí väčšina jeho vedenia. Prezident dlhodobo presadzuje otvorenejšiu súťaž a návrat k modelu, v ktorom by si kluby z druhej ligy mohli vybojovať postup priamo na ľade.
„Bojujeme za zavedenie priameho zostupu a za zníženie počtu povolených cudzincov,“ zdôraznil s tým, že k zmene môže pomôcť aj rastúci tlak verejnosti.
Napätie pritom nie je len v zákulisí. Počas zápasov v Jihlave sa z tribún opakovane ozývalo skandovanie „APK mafia“, namierené priamo proti riadiacemu orgánu extraligy. Domáci fanúšikovia tak dali jasne najavo, že aktuálny systém baráže nepovažujú za férový.
„Majú pravdu,“ reagoval na ich pokriky útočník Dukly Tomáš Harkabus.
Slovensko: iný formát, rovnaký výsledok
Podobná diskusia pritom prebiehala aj na Slovensku, kde sa o návrate baráže viedli dlhé debaty medzi klubmi, zväzom aj odbornou verejnosťou.
Tipsport liga sa po rokoch vrátila k baráži, no v odlišnom formáte – štvorčlennej skupine, kde hrajú dvaja extraligisti proti dvom tímom z Tipos SHL systémom každý s každým.
Výsledok? Opäť jednoznačný. Tímy z najvyššej súťaže – Trenčín a Prešov – obsadili prvé dve miesta, zatiaľ čo Humenné a Skalica výrazne zaostali.
Treba však dodať dôležitý kontext. Baráž sa hrá podľa pravidiel extraligy, čo znamená aj rozdielne podmienky pre kádre. Extraligové kluby mohli nasadiť až šesť legionárov, zatiaľ čo prvoligisti iba troch.
Aj tento faktor zásadne ovplyvňuje konkurencieschopnosť tímov z nižšej súťaže.