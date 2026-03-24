Vlani hrali play-off bez výplat. Formát baráže nie je úplne spravodlivý, tvrdia v Skalici

Skalica patrila dlhé roky k tradičným značkám slovenského hokeja a svoje miesto mala aj medzi elitou.
V najvyššej súťaži pôsobila nepretržite od sezóny 1997/98 a dokázala sa zaradiť medzi rešpektovaných súperov.
Vrcholom klubovej histórie bolo striebro z roku 2009, keď Záhoráci v zostave so Žigmundom Pálffym siahali na majstrovský titul, no vo finále podľahli Košiciam (2:4).
Poslednú kapitolu v najvyššej súťaži napísala Skalica v ročníku 2015/16. Klub sa však pre finančné problémy odhlásil a medzi slovenskú hokejovú špičku sa doteraz nevrátil, hoci o návrat sa pokúšal už viackrát.
Aj v sezóne 2025/26 Skaličania vyhrali základnú časť, zvládli štvrťfinále aj semifinále play-off, stali sa majstrami Tipos SHL a zaistili si účasť v štvorčlennej baráži.
Tím okolo kapitána Juraja Juríka dostal ďalšiu príležitosť vrátiť skalický hokej medzi elitu.
„Keď sa človek pozrie na to, kde bola Skalica pred sezónou - boli sme na pokraji toho, aby hokej v meste vôbec fungoval - tak je to obrovský úspech."
Finančné problémy
Ešte v lete, tesne pred začiatkom aktuálneho ročníka, nebolo vôbec isté, či Skalica odštartuje sezónu. Dokonca hrozil aj najhorší scenár – nedostane licenciu.
Skalica mala z predošlého ročníka nevyriešené záväzky, hráčom dlhovala približne 100-tisíc eur.
„Vlani sme hrali bez peňazí. Celé minulé play-off sme nemali výplaty, jednoducho nebolo z čoho brať," hovorí kapitán Jurík.
Napriek tomu sa tímu podarilo dostať až do finále play-off Tipos SHL, kde s Prešovom bojoval o postup medzi elitu. Neúspešne.
„Snažili sme sa to neriešiť, hrali sme hokej, aj keď do istej miery to na nás vplývalo. V niektorých veciach sme sa museli uskromniť, ale s materiálnym vybavením nikdy nebol problém," dodáva Jurík.
V prípade, že klub nemá uhradené záväzky, Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) nemôže udeliť licenciu pre ďalšiu sezónu.
V Skalici to vedeli a dôležitú úlohu urgentne riešili. Povolenie na štart v súťaži dostali na poslednú chvíľu.
„Aj za pomoci hráčov sme situáciu zvládli, odmeny sa doplatili. V tejto sezóne nemáme žiadny problém, všetko sa platí načas. Klub je aktuálne finančne stabilizovaný," vraví prezident klubu Miroslav Lipovský.
Prvý útok bol postrachom ligy
Stabilita z účtovníctva sa preniesla aj na ľad. Kabína sa zomkla a od úvodu sezóny predvádzala kontinuálne dobré výsledky.
„Teraz fungujeme ako rodinný tím, zakladáme si na tom, aby všetci v klube mali správny charakter. Na tom sa to snažíme postaviť. Aj preto sa cítime v kabíne všetci dobre," pokračuje kapitán, ktorého otec Juraj Jurík starší priviedol ako tréner mužstvo na vrchol tabuľky.
V základnej časti skončili Skaličania na prvom mieste. Vyhrali 34 zápasov, prehrali iba 12 (vrátane predĺžení). Strelili najviac gólov (198), v počte inkasovaných boli druhí (109).
Útočníci zo Záhoria opanovali aj tabuľku produktivity. Prvý útok v zložení Jurík - Richard Nemec - Petr Obdržálek patril medzi 10 najproduktívnejších hráčov ligy.
Obdržálek so 74 bodmi skončil prvý, Nemec bol druhý (71 bodov), kapitán Jurík figuroval na šiestej pozícii (58 bodov).
„Rišo Nemec bude v budúcnosti patriť medzi elitných centrov slovenskej extraligy, za tým si stojím. A s Petrom hráme spolu, nadnesene povedané, už 105 rokov. Chémia medzi nami je fantastická. Toto je pre mňa radosť," hovorí Jurík.
Ako skúsený líder tímu sa na individuálne štatistiky nepozerá, dôležitý je pre neho tímový úspech. „Nikdy neviete, kedy to môže byť váš posledný zápas."
Ako víťaz základnej časti si Skalica vo štvrťfinále počkala na Topoľčany, ktoré do tejto fázy postúpili po výhre nad Považskou Bystricou (2:0 na zápasy).
Hoci Jurík priznal, že séria bola hlavne fyzicky náročná, favorit po troch výhrach poľahky postúpil.
Semifinále proti Leviciam bolo z inej kategórie. „Musíme dať rešpekt Leviciam, boli extrémne dobre pripravení. Žiadny zápas nebol jednoduchý," hodnotí Jurík.
Séria kopírovala jeden jednoduchý vzorec – vyhráva domáci tím. Pravidlo porušili Skaličania v šiestom zápase, v Leviciach triumfovali po výsledku 4:3 a sériu ukončili za stavu 4:2.
Podľa Juríka bol paradoxne najťažší nie rozhodujúci šiesty, ale úplne prvý zápas série.
„Hrali sme dobre, presne podľa plánu, ale zlyhali sme v posledných piatich minútach. V predĺžení mohol rozhodnúť jeden či druhý tím, no my sme boli šťastnejší v nájazdoch. Keby sme prehrávali 0:1, bolo by to veľmi nepríjemné," spomína.
Oslavy? Boli pekné, ale rýchle
Skalica po výhre v semifinále nepostúpila do finále, pretože to sa v sezóne 2025/26 hrať nebude.
Úspešní semifinalisti z Tipos SHL zabojujú o postup do Tipsport ligy v baráži. Skalicu a Humenné doplnia dva najhoršie celky z najvyššej súťaže - Trenčín a Prešov.
Skaličania ako víťazný tím základnej časti boli po poslednom zápase série proti Leviciam dekorovaní ako majstri Tipos SHL.
Dostali víťaznú trofej, medaily a patrične to oslávili.
„Bolo to pekné, ale rýchle. Aj keď niektorí sa vracajú k tomu, že to nie je úplne titul, ale podmienky boli určené. Za základnú časť a play-off sme si to zaslúžili. Pre Skalicu je to naozaj krásne," teší sa Jurík.
„Je to úspech všetkých ľudí, nielen nás hráčov. Množstvo ľudí do toho vložilo energiu a peniaze. Výsledný produkt je tu."
Radosť neskrýval ani prezident klubu: „Vyhrať SHL nie je jednoduché. Sme veľmi radi, že sa nám to podarilo, ale máme pred sebou ďalšiu prácu."
Cieľ v baráži je jasný - postúpiť do Tipsport ligy, aj keď úloha to bude veľmi náročná.
Skalica vstúpi do play-out ako jeden z dvojice outsiderov. Hoci sa im vydarila základná časť aj play-off, kvalita je jasne na strane účastníkov najvyššej súťaže.
„Nemáme tlak, ten je na strane Trenčína a Prešova. Oni budú musieť postúpiť, nesú zodpovednosť za nevydarenú sezónu. My na tom môžeme iba získať," hovorí Jurík.
„Budeme sa to snažiť postaviť na emócii a bojovnosti. Nemám ale ružové okuliare. Dôležitý bude začiatok. Otvorí nám to oči, kde naozaj sme."
Prípadný postup medzi elitu by bol pre mesto veľkým sviatkom. Skalica by sa v najvyššej súťaži predstavila po desiatich rokoch. Navyše v sezóne, keď hokej v meste bude oslavovať 90 rokov.
„Bolo by to vynikajúce. Skaličania už zažili, aké je to hrať extraligu, takže by si to znova radi zopakovali," myslí si Lipovský.
Formát je nespravodlivý
Baráž o postup do najvyššej súťaže sa bude hrať v štvorčlennej skupine vo formáte každý s každým dvakrát doma a dvakrát vonku. Celkovo sa tak odohrá 12 kôl.
Prvé dva tímy v mini tabuľke sa v sezóne 2026/27 predstavia v Tipsport lige, kluby na treťom a štvrtom mieste budú pôsobiť v Tipos SHL.
Zápasy sa odohrajú v termíne od 27. marca do 25. apríla.
Formát baráže sa vracia po troch sezónach, doteraz sa do najvyššej súťaže dostal víťaz play-off Slovenskej hokejovej ligy automaticky.
„Ako zástupca SHL si myslím, že model, ktorý fungoval predchádzajúce roky, bol lepší a spravodlivejší. Samozrejme, musíme rešpektovať aj argumenty z najvyššej súťaže. Podmienky sú ale jasne určené, vedeli sme o nich a sme na to pripravení," hovorí prezident Lipovský.
„Nechcem, aby to vyzeralo ako náš plač, ale keby boli podmienky pre všetkých rovnaké, formát by bol fajn," myslí si Jurík.
Play-out sa totiž bude hrať podľa pravidiel Tipsport ligy. Na základe smernice SZĽH môžu do zápasu nastúpiť šiesti zahraniční hráči, z toho jeden môže byť brankár.
Účastníci Tipos SHL ale takúto možnosť počas základnej časti či play-off nemajú: na zápasovej súpiske môžu byť maximálne traja cudzinci, v bránkovisku ani jeden.
Skalica aj Humenné tak nastúpia do baráže v nevýhode, ktorú mohli len ťažko ovplyvniť.
Prestupové okno sa zavrelo už vo februári a prípadné nové tváre by do prvého zápasu baráže sedeli na tribúne, aj to s nevedomosťou, či si o postup do najvyššej súťaže vôbec zahrajú. Kluby by takýto postup stál nemalé finančné prostriedky.
„Priniesť kvalitného zahraničného hráča, ktorému by ste oznámili, že mesiac nebude hrať, by bolo nereálne," tvrdí Lipovský.
Skalica má na súpiske pre sezónu 2025/26 troch zahraničných hráčov. Väčšinu zápasov ale odohrali iba dvaja z nich - český obranca Petr Kubíček a ruský útočník Danila Sachkov. Kanadský obranca Thomas Darcy je aktuálne zranený.
„Trenčín má v importoch veľkú kvalitu, v bránke majú borca, ktorý chytal na olympiáde. To je obrovský rozdiel," myslí si Jurík.
Aj podľa Lipovského sú športové podmienky v kluboch Tipos SHL a Tipsport ligy „diametrálne odlišné".
„Musíme sa s tým popasovať. Chceme prekvapiť a baráž zdramatizovať. Na konci dňa z toho môže byť pekný príbeh," hovorí.
Skalica odštartuje play-out dvoma zápasmi vonku - najskôr v Prešove (27. marca), potom v Humennom (29. marca).
Do prvého domáceho zápasu, ktorý sa odohrá 2. apríla, musia na štadióne urobiť aj kamerový systém pre rozhodcov, čo je jedna z podmienok vychádzajúcich zo smernice SZĽH.