Radikálny krok nováčika. Prešov po sérii prehier prepustil trénera

Hlavný tréner Prešova Peteris Skudra.

Hlavný tréner Prešova Peteris Skudra. (Autor: TASR)
TASR|27. sep 2025 o 09:38
Lotyšský kormidelník je tak prvým odvolaným trénerom v tejto sezóne.

PREŠOV. Vedenie hokejového klubu HC Prešov po sérii piatich prehier ukončilo spoluprácu s Peterisom Skudrom.

Lotyšský kormidelník je tak prvým odvolaným trénerom v tejto sezóne Tipsport ligy. Jeho zverenci bodovali len v úvodnom kole, keď zdolali Poprad 4:3.

Nováčik v piatok na domácom ľade podľahol Liptovskému Mikulášu 3:4 a práve tento zápas bol pre Skudru posledným v pozícii trénera „koňarov“.

VIDEO: Zostrih zápasu Prešov - Liptovský Mikuláš

Skudra prišiel do Prešova v marci.

„Na základe neuspokojivých výsledkov A-mužstva sme sa rozhodli po včerajšom zápase pristúpiť k odvolaniu trénera Peterisa Skudru.

Hlavný tréner mal plnú kompetenciu, ale aj napriek tomu sa mu nepodarilo dosiahnuť požadovaný výsledok. Intenzívne pracujeme na jeho nástupcovi,“ uviedol HC Prešov na sociálnej sieti.


Hokejisti Prešova sa tešia z gólu počas zápasu 6. kola hokejovej Tipsport ligy HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš.
William Charles Rapuzzi (Prešov) počas zápasu 6. kola hokejovej Tipsport ligy HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš.
Oliver Jokeľ (Prešov) a Carter Robertson (Liptovský Mikuláš) počas zápasu 6. kola hokejovej Tipsport ligy HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš.
Zľava brankár Jaroslav Janus, Zachary George Taylor (obaja Prešov) a Jakub Sukeľ (Liptovský Mikuláš) počas zápasu 6. kola hokejovej Tipsport ligy HC Prešov - HK 32 Liptovský Mikuláš.



Tabuľka Tipsport ligy

Tipsport liga

