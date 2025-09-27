Radikálny krok nováčika. Prešov po sérii prehier prepustil trénera

PREŠOV. Vedenie hokejového klubu HC Prešov po sérii piatich prehier ukončilo spoluprácu s Peterisom Skudrom.
Lotyšský kormidelník je tak prvým odvolaným trénerom v tejto sezóne Tipsport ligy. Jeho zverenci bodovali len v úvodnom kole, keď zdolali Poprad 4:3.
Nováčik v piatok na domácom ľade podľahol Liptovskému Mikulášu 3:4 a práve tento zápas bol pre Skudru posledným v pozícii trénera „koňarov“.
VIDEO: Zostrih zápasu Prešov - Liptovský Mikuláš
Skudra prišiel do Prešova v marci.
„Na základe neuspokojivých výsledkov A-mužstva sme sa rozhodli po včerajšom zápase pristúpiť k odvolaniu trénera Peterisa Skudru.
Hlavný tréner mal plnú kompetenciu, ale aj napriek tomu sa mu nepodarilo dosiahnuť požadovaný výsledok. Intenzívne pracujeme na jeho nástupcovi,“ uviedol HC Prešov na sociálnej sieti.