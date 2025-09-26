ONLINE: HC Prešov - Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes, Tipsport liga LIVE (6. kolo)

PREŠOV. Hokejisti HC Prešov a Hk 32 Liptovský Mikuláš dnes hrajú zápas 6. kola Tipsport ligy.
Tipsport liga (SR) 2025/2026
26.09.2025 o 18:00
6. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Lipt. Mikuláš
Prenos
Prajem pekný podvečer pri sledovaní hokejového zápasu Tisport ligy medzi HC Prešov a HK 32 Liptovský Mikuláš.
HC Prešov
Domáci hokejisti doslova nezachytili úvod novej sezóny. Ako nováčik súťaže síce v prvom kole zdolali HK Poprad 4:3, ale následujúce štyri zápasy Prešovčania prehrali. Doma s Banskou Bystricou prehrali tenisovým kanárom 0:6. Následne prehrali v Žiline 1:4. Doma s Duklou Trenčín 1:3 a v Bratislave s domácim Slovanom 0:4. HcCPrešov teda potrebuje body ako soľ. Uvidíme či sa domácim dnes podarí zabodovat.
HK 32 Liptovský Mikuláš
Liptáci sú na tom o niečo lepšie ako ich dnešný súper. Vyhrali hneď prvé dva zápasy v novej sezóne. V prvom kole zdolali na domácom ľade Michalovce s prehľadom 4:1. Následne po výbornom výkone zvíťazili na ľade Košíc 4:3 po nájazdoch. Bodovať dokázali aj v treťom kole. Na domácom ľade podľahli Spišskej Novej Vis 4:5 po nájazdoch. Potom však prišli dve prehry. Najprv prehrali 2:5 na ľade Nitry a v ďaľšom kole prehrali na domácom ľade so Zvolenom 2:5.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.