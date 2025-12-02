Jeho návrat bol prekvapením, gól strelil korčuľou. Iba som tam stál, hovorí Regenda

„Chcem ešte živiť sen o NHL, lebo keby som odtiaľ teraz odišiel, tak už sa tam asi nevrátim. Takže, či to bude trvať, rok, dva, či tri, chcem to skúšať, kým budem mať tú možnosť."
Toto povedal Pavol Regenda počas MS v hokeji 2025. Bolo to po sezóne, v ktorej neodohral v NHL ani jeden zápas. Dva ročníky predtým nastúpil najskôr na 19 stretnutí, potom iba na päť.
Kým ostatní hráči by to už dávno vzdali, Regenda patrí medzi tých vytrvalých. Na návrat čakal dlhých 625 dní.
V pondelok večer ho prekvapivo zavolali do prvého tímu San Jose a v noci odohral zápas proti Utahu.
Ešte prekvapivejšie bolo, že Regenda v ňom aj s výrazným prispením šťastia skóroval. Sharks vyhrali 6:3.
Keď ho vymenili, mal dve hodiny na odchod
Cesta Pavla Regendu do NHL je známa. Hokejista z dediny Hažín na východe Slovenska zaujal najprv extraligové Michalovce, potom Craiga Ramsayho a nakoniec aj tím NHL Anaheim Ducks.
Za „káčerov" odohral spomenutých 19 zápasov, počas ktorých mal bilanciu 1+2. Viac času v posledných sezónach ale strávil na farme, kde bojoval o telefonát z prvého tímu, ktorý ale dlho neprichádzal.
V januári sa dočkal vytúženej zmeny. Nebolo to však povolanie do NHL, ale výmena. Anaheim ho poslal do konkurenčného San Jose.
„Zrazu mi povedali: 'Bol si vymenený, musíš odísť do dvoch hodín.' Nemám tu nikoho, kto by mi pomohol, takže som rýchlo utekal domov, zbaliť sa, vycestovať a ešte v ten deň som hral zápas za Barracudu," hovoril Regenda v polovici novembra pre klubové médiá.
Odchod zo známeho pôsobiska bol podľa neho ťažký, no pomohol mu. „Som rád, že sa to stalo."
V novom prostredí dostal novú šancu zabojovať o NHL.
San Jose skončilo v posledných dvoch rokoch na úplne poslednom mieste v NHL. Bolo najhorším mužstvom v lige.
To zároveň znamenalo, že na drafte vždy vyberalo z popredných miest a do organizácie pribudlo množstvo mladých a talentovaných hokejistov.
Dvadsaťpäťročný Regenda má v tíme veľkú konkurenciu. Hoci absolvoval vydarený predsezónny kemp, vedenie tímu ho poslalo opäť na farmu.
„Povedali mi, aby som hral jednoducho, nesústredil sa na súperov, hral tvrdo a fyzicky a aby som bol hráč, ktorému môžu dôverovať," uviedol.
Nezvyčajnosťou San Jose je, že farmársky tím – San Jose Barracuda – pôsobí priamo v tej istej hale, kde má zázemie aj prvý tím Sharks.
Hráči AHL sú tak vedeniu organizácie prakticky na dosah. Na tréningy prichádza aj generálny manažér Mike Grier, takže prehliadnuť dobrý výkon je takmer nemožné.
„Každý rád vidí, že vedenie sa zaujíma, chodí na tréningy a sleduje, ako sa hráči majú. Všetci dúfajú v príležitosť. Je to dobrý signál," hovoril Regenda nedávno.
Potom dostal otázku, čo prinesie do prvého tímu San Jose, ak bude raz povolaný.
„Nečakám, že budem ten, kto bude dávať góly ako blázon. Budem sa držať základov – fyzická hra, dobrý forecheck, dobré oslabenia, zodpovednosť v obrane. Keď hrám tvrdo, súperom sa proti mne ťažko hrá. To je to, čo môžem priniesť."
Mal som šťastie, priznal po góle
V 19 zápasoch aktuálnej sezóny nazbieral Regenda iba 7 bodov, bol až 12. najproduktívnejším hráčom tímu. Adeptov na povolanie z farmy bolo omnoho viac.
Lenže tréner prvého tímu Ryan Warsowski zdôraznil, že body nehrali rolu.
„Hrá fyzickým štýlom, ktorý hľadáme. Je súťaživý, tlačí sa do bránky a robí špinavú prácu. Hrá dobre a jednoducho si zaslúži príležitosť," uviedol.
Regenda nastúpil do zápasu proti Utahu ako člen štvrtého útoku po boku skúsených Ryana Reavesa a Barclaya Goodrowa.
Prekvapivé bolo, že nehral v oslabení, ale v presilovke.
Jeho gólový moment prišiel práve v početnej výhode už na začiatku duelu. Predchádzala mu dobrá práca Slováka, ktorý dobrým napádaním a obetavosťou zachránil puk v útočnom pásme.
Pri góle dokonale splnil úlohu hráča, ktorý má byť pred bránkou.
Strelu Philippa Kuraševa dostal za chrbát brankára Utahu s prispením korčule. Skóroval v treťom striedaní.
VIDEO: Regendov prvý gól za San Jose
„Mal som šťastie, trafilo mi to korčuľu. Aj ja som bol prekvapený. Bol to šťastný gól, ale aj o tom to je: keď si v bránkovisku, niekedy sa to takto odrazí a padne to tam," opisoval po zápase Regenda.
„Rozprávali sme sa o tom s trénermi. Viem, že pred bránkou som silný, a preto ma tam dali. Chalani to výborne rozohrali, ja som tam v podstate len stál. To bol plán: oni strieľajú a ja robím pred brankárom problém. Vyšlo to."
Proti Mamooth odohral 12 minút a 31 sekúnd, okrem gólu mal v štatistikách aj tri strely a dva bodyčeky.
„Bolo to náročné a rýchle, mám sa ešte veľa čo učiť. Prvá tretina bola taká rozhádzaná, nevedel som sa chytiť tempa. Je to predsa len iná úroveň. Ale v druhej a tretej tretine to už bolo lepšie. Dokonca som mal pár slušných ofenzívnych striedaní," pokračoval.
Napriek gólovému momentu vie, že jeho pozícia v prvom tíme nie je stabilná. Tak, ako rýchlo prišilo povolanie do NHL, môže prísť aj posun späť na farmu.
„Je to veľmi ťažká liga, dostať sa sem je náročné. Ale pracoval som ďalej a dúfam, že tu zostanem čo najdlhšie. Každý deň sa snažím dokazovať, že sem patrím, a užívať si každý moment," dodal Regenda.
V najbližších týžňoch nebude bojovať len o miesto v San Jose, ale takiež aj na olympiáde. Hoci bol zaradený do širšej nominácie Slovenska, z vedenia reprezentácie mu zatiaľ neoznámili, či s ním počítajú.
„Mojou ambíciou je dostať sa na ZOH. Chcem teraz nastupovať proti najlepším (v NHL), aby som sa pripravil na zápasy na olympiáde, kde budú Kanada či USA v plnej sile so šialenou zostavou,“ povedal Regenda novinárom v San Jose.
