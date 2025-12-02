VIDEO: Veľký návrat Regendu do NHL. V prvom zápase za San Jose strelil gól

NHL - 2. december
San Jose Sharks – Utah Mammoth 6:3 (3:2, 3:0, 0:1)
Góly: 5. Toffoli (Celebrini, W. Smith), 8. Regenda (Kurashev, Orlov), 13. Toffoli (Celebrini), 27. W. Smith (Celebrini, Toffoli), 28. Gaudette (Eklund), 30. W. Smith (Toffoli) – 10. Crouse (Carcone), 16. Peterka (Schmidt, Keller), 47. Crouse (Sergačov)
Brankári: Askarov - Vejmelka (13. Vaněček), strely na bránku: 30:34.
Posledný zápas v NHL odohral ešte v marci 2024 za Anaheim. Odvtedy pôsobil iba na farme, v rámci ktorej bol vymenený do San Jose. Na návrat čakal dlhých 623 dní.
Pavol Regenda v noci na utorok debutoval v tíme San Jose, Sharks vyhrali nad Utahom 6:3.
Sharks povolali Regendu do prvého tímu iba niekoľko hodín pred zápasom s Utahom. V doterajšej časti sezóny hral v AHL. V drese San Jose Barracuda mal v 19 zápasoch bilanciu 3 góly a 4 asistencie.
Duel proti „mamutom“ bol pre neho 20. v NHL, všetky predošlé odohral vo farbách Anaheimu Ducks.
Michalovský rodák mal na drese číslo 84. Nastúpil ako člen štvrtého útoku po boku Ryana Reavesa a Barclaya Goodrowa.
Tréner Ryan Warsofsky mu dal príležitosť aj v druhej presilovke a práve v nej v 8. minúte upravil na priebežných 2:0, keď v predbránkovom priestore tečoval strelu Švajčiara Philippa Kurasheva.
VIDEO: Regendov prvý gól za San Jose
Po Miroslavovi Zálešákovi a Michalovi Handzušovi sa stal iba tretím Slovákom, ktorý skóroval za „žralokov".
Regenda strávil na ľade 12 minút a 32 sekúnd. Bol mimoriadne aktívny. Okrem gólu si pripísal aj tri strely na bránku a dva bodyčeky.
Na výhre San Jose sa podieľal štyrmi bodmi za dva góly a dve asistencie útočník Tyler Toffoli. Dvakrát sa presadil aj Will Smith, Macklin Celebrini zaznamenal tri asistencie.
VIDEO: Zostrih zápasu San Jose - Utah
Sharks majú na konte 29 bodov a v Západnej konferencii im patrí 7. miesto. Utah prehral štvrtý zápas za sebou, v tabuľke sú na 11. pozícii.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: