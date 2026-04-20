Třinec prehráva vo finálovej sérii. Daňo verí v obrat: Ešte ukážeme silu tímu

Hokejisti tímu Oceláři Třinec zatiaľ nenašli vo finále českej extraligy recept na Dynamo Pardubice.
V sérii hranej na štyri víťazstvá prehrávajú 0:2 na zápasy, ale podľa slovenského útočníka Marka Daňa sa ešte ukáže sila jeho tímu.
Druhý finálový zápas v Pardubiciach okorenila najmä pästná výmena medzi Petrom Sikorom a Patrikom Poulíčkom.
Je to vyhrotené
„Ide o finále play off, emócie k nemu patria. Je to vyhrotené. K tomu na nás leteli objekty, ktorý nemali, ale je potrebné akurát si dať pozor, aby sa niektorý hráč nezranil.
Pár plastových fliaš priletelo, je to škoda, zvlášť v takomto stretnutí. Ohrozujú sa tým hráči,“ vyjadril sa Daňo pre isport.cz.
VIDEO: Bitka v druhom finále
Vyostrený moment na ľade priniesol aj výmenu názorov s krajanom Milošom Kelemenom: „Skočil zo striedačky na ľad v prerušenej hre, keď tam bola bitka. Neviem, či sa to môže. Niečo som si s ním povedal, ale nič konkrétneho.“
Třinec odchádzal z Pardubíc s dvoma prehrami, ale finálová séria o víťaza českej najvyššej súťaže sa teraz presúva do ich domovského stánku.
Doma sme silní
„Samozrejme, mrzí to. Mali sme šance, aby sme získali aspoň jeden zápas. Pre nás nepriaznivý výsledok, ale berieme ho s čistou hlavou.
Verím, že doma sme silní a ukážeme, že sa vieme vrátiť do série. Budú nás hnať skvelí fanúšikovia. Keď zopakujeme výkon z druhej polovice zápasu, tak máme šancu na úspech,“ myslí si Daňo.