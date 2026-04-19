Pardubice pokračujú v dominancii. Proti Třincu zvládli oba domáce zápasy

Česká extraliga - 2. zápas finále
Pardubice - Třinec 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)
Góly: 4. Sedlák (Červenka, Mandát), 23. Červenka (Kondelík, Sedlák), 45. Červenka (Ludvig), 60. Sobotka (Lauko) – 28. M. Růžička (Sikora, O. Kovařčík), 39. O. Kovařčík (M. Kovařčík, J. Galvas)
Hokejisti Pardubíc urobili doma aj druhý krok k titulu, keď v dnešnom stretnutí finálovej série play off extraligy porazili Třinec 4:2. V sérii hranej na štyri víťazstvá vedú 2:0 na zápasy.
Veľký podiel na tom mal líder produktivity vyraďovacích bitiek Roman Červenka, ktorý dva góly dal a na jeden nahral.
Dynamo viedlo v úvode druhej tretiny 2:0, ale Oceláři ešte do druhej prestávky vyrovnali. Červenka potom rozhodol víťazným gólom v čase 44:06, poistku pridal do prázdnej bránky Vladimír Sobotka.
Zhodne po dvoch bodoch za gól a prihrávku si pripísali domáci kapitán Lukáš Sedlák a v drese porazených útočník Ondřej Kovařčík.
Sériu sa teraz sťahuje do Třinca. Tretie stretnutie sa bude hrať pod Javorovým v stredu a začne sa o 18:00. Štvrtý duel je na programe deň potom od 17.00 h.