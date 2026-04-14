Prahe fandia aj tam, kde by to ešte nedávno nedávalo zmysel. Sparta túži po finále

Semifinálová séria českej Tipsport extraligy medzi HC Sparta Praha a HC Dynamo Pardubice nie je len o hokeji.
Je to kombinácia emócií, sporov, rozhodcovských momentov a verejných prestreliek. Uprostred toho všetkého stojí mužstvo, ktoré sa nevzdáva.
Výhra 3:2 v šiestom zápase Spartu posunula do rozhodujúceho siedmeho duelu. Ešte dôležitejšie však je, čo sa deje okolo nej.
Odozva aj mimo ľadu
Napätie v tejto sérii sa budovalo postupne, ale naplno vybuchlo po piatom zápase. Sparta prehrala v Pardubiciach 3:4 po predĺžení, no viac než výsledok sa riešili momenty zo záveru zápasu.
Tréner Nedvěd po stretnutí ostro skritizoval rozhodcov. Najviac mu prekážal neodpískaný zákrok na unikajúceho obrancu Krejčíka, ktorý podľa neho mal viesť minimálne k vylúčeniu, prípadne k trestnému strieľaniu.
Spomenul aj ďalšie situácie, ktoré podľa jeho názoru ovplyvnili výsledok, a otvorene hovoril o tom, že rozhodcovia boli pod tlakom.
Práve tieto výroky mali dohru. Vedenie extraligy ich vyhodnotilo ako poškodzovanie dobrého mena súťaže a Sparte udelilo pokutu 100-tisíc korún. Ďalších 10-tisíc dostala za to, že k hodnoteniu rozhodcov došlo priamo v deň zápasu, čo je podľa pravidiel zakázané.
Do celej situácie následne vstúpil aj bývalý generálny manažér reprezentácie Petr Nedvěd, ktorý sa svojho brata okamžite zastal. Vyhlásil, že ak bude treba, pokuty za neho pokojne zaplatí až do konca play-off.
VIDEO: Zostrih zápasu Sparta - Pardubice
Podpora z tribún
Keď v O2 aréne zaznelo pred začiatkom šiesteho zápasu meno trénera, celý štadión sa postavil a spustil hlasný potlesk. Bol to jasný odkaz, že klub stojí za trénerom a fanúšikovia tiež.
„Ich skandovanie som zaznamenal, človek sa ale nemôže nechať poblázniť. Ale je to fantastické. Nie pre mňa, pretože o mňa tu vôbec nejde. Ide tu o mužstvo, o tých chalanov, na ktorých sa počas sezóny znášala kritika,“ povedal po zápase Nedvěd.
Sparta túto podporu preniesla aj na ľad. V play-off už hráči viackrát ukázali, že vedia reagovať v momentoch, keď im hrozí koniec. V predkole proti Kladnu boli dvakrát na hrane vyradenia, vo štvrťfinále proti Plzni dokonca trikrát. Vždy však našli spôsob, ako sa vrátiť.
„Je to ako v Gladiátorovi: musíš si získať publikum. Oni si ho získali a teraz pobláznili celú Prahu. A verím, že aj republiku, pretože spätné väzby, ktoré dostávame, sú dnes už aj z Brna a z takých končín, kde sa nám väčšinou veľmi nefandí,“ dodal tréner Sparty.
Na otázku smerom k rozhodcom už reagoval opatrnejšie. „Viete, že to nemôžeme komentovať. Raz za sezónu sa to človeku stane… Ale ďalších 200-tisíc…,“ narážal s úsmevom na predchádzajúcu pokutu.
O postupujúcom do finále sa rozhodne v stredu 15. apríla v siedmom zápase na ľade HC Dynamo Pardubice. Víťaza série už čaká HC Oceláři Třinec.