Opora slovenskej obrany nedohrala zápas, odchádzala s bolestivou grimasou

Peter Čerešňák v drese Pardubíc. (Autor: HC Dynamo Pardubice﻿)
Nikola Černáková|13. apr 2026 o 21:43
ShareTweet0

Predstavil sa aj na ZOH 2026.

Slovenský obranca Peter Čerešňák nedohral šiesty zápas semifinálovej série medzi HC Dynamo Pardubice a HC Sparta Praha.

Tridsaťtriročný reprezentant už v sérii vynechal dva zápasy. Do zostavy Pardubíc sa síce vrátil, no duel nedokázal dohrať.

Nešťastný moment sa odohral necelú minútu pred koncom prvej tretiny. Po súboji pri mantineli s Filipom Chlapíkom zostal Čerešňák ležať na ľadovej ploche. Útočník Sparty stratil stabilitu a pri páde stiahol so sebou aj slovenského obrancu.

Pri zákroku došlo k nepríjemnému ohnutiu ľavej nohy, pričom okamžite dvíhal ruku a s bolestivou grimasou si držal ľavú nohu. Hokejoví experti v priamom prenose upozornili na neprirodzený pohyb v kolennom kĺbe a zhodli sa, že situácia nevyzerá dobre.

Čerešňák už do zápasu nezasiahol a zvyšok stretnutia sledoval zo striedačky. Jeho spoluhráči zápas nedotiahli do víťazného konca a prehrali na ľade Sparty 2:3. 

Stav série je vyrovnaný 3:3 a o postupujúcom do finále českej Tipsport extraligy sa rozhodne až v siedmom zápase, ktorý je na programe v stredu 15. apríla. 

Česká hokejová extraliga

    Nachádzate sa tu:
    Domov»Hokej»Česko»Česká hokejová extraliga»Opora slovenskej obrany nedohrala zápas, odchádzala s bolestivou grimasou