Opora slovenskej obrany nedohrala zápas, odchádzala s bolestivou grimasou

Slovenský obranca Peter Čerešňák nedohral šiesty zápas semifinálovej série medzi HC Dynamo Pardubice a HC Sparta Praha.
Tridsaťtriročný reprezentant už v sérii vynechal dva zápasy. Do zostavy Pardubíc sa síce vrátil, no duel nedokázal dohrať.
Nešťastný moment sa odohral necelú minútu pred koncom prvej tretiny. Po súboji pri mantineli s Filipom Chlapíkom zostal Čerešňák ležať na ľadovej ploche. Útočník Sparty stratil stabilitu a pri páde stiahol so sebou aj slovenského obrancu.
Pri zákroku došlo k nepríjemnému ohnutiu ľavej nohy, pričom okamžite dvíhal ruku a s bolestivou grimasou si držal ľavú nohu. Hokejoví experti v priamom prenose upozornili na neprirodzený pohyb v kolennom kĺbe a zhodli sa, že situácia nevyzerá dobre.
Čerešňák už do zápasu nezasiahol a zvyšok stretnutia sledoval zo striedačky. Jeho spoluhráči zápas nedotiahli do víťazného konca a prehrali na ľade Sparty 2:3.
Stav série je vyrovnaný 3:3 a o postupujúcom do finále českej Tipsport extraligy sa rozhodne až v siedmom zápase, ktorý je na programe v stredu 15. apríla.