VIDEO: Sparta si vynútila rozhodujúci siedmy zápas v boji o finále. Rozhodol kapitán

Hráči Sparty sa tešia z gólu.
Hráči Sparty sa tešia z gólu. (Autor: HC Sparta Praha﻿)
TASR, ČTK|13. apr 2026 o 21:32
Dvoma gólmi sa pod výhru Pražanov podpísal Michael Špaček.

Česká extraliga - semifinále play-off (6. zápas)

Sparta Praha - Dynamo Pardubice 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)

Góly: 28. Špaček, 33. Špaček (HorákKrejčík), 46. Chlapík (Horák)  – 19. Kaut (KošťálekČervenka), 43. Červenka (Košťálek, Kondelík)

/stav série: 3:3/

Hokejisti pražskej Sparty zdolali v pondelňajšom šiestom zápase semifinálovej série play off českej extraligy na domácom ľade Dynamo Pardubice 3:2.

Proti víťazovi základnej časti si tak vynútili rozhodujúci siedmy duel. Slovenský obranca hostí Peter Čerešňák v priebehu stretnutia zamieril do útrob štadióna pre zranenie a stretnutie už nedohral.

Jeho spoluhráč a krajan Miloš Kelemen taktiež nebodoval.

Dvoma gólmi sa pod výhru Pražanov podpísal Michael Špaček, v 46. minúte rozhodol kapitán Filip Chlapík.

VIDEO: Jeden z gólov Špačeka

Česká hokejová extraliga

    Peter Čerešňák v drese Pardubíc.
    Peter Čerešňák v drese Pardubíc.
