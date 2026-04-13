VIDEO: Sparta si vynútila rozhodujúci siedmy zápas v boji o finále. Rozhodol kapitán

Česká extraliga - semifinále play-off (6. zápas)
Sparta Praha - Dynamo Pardubice 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Góly: 28. Špaček, 33. Špaček (Horák, Krejčík), 46. Chlapík (Horák) – 19. Kaut (Košťálek, Červenka), 43. Červenka (Košťálek, Kondelík)
/stav série: 3:3/
Hokejisti pražskej Sparty zdolali v pondelňajšom šiestom zápase semifinálovej série play off českej extraligy na domácom ľade Dynamo Pardubice 3:2.
Proti víťazovi základnej časti si tak vynútili rozhodujúci siedmy duel. Slovenský obranca hostí Peter Čerešňák v priebehu stretnutia zamieril do útrob štadióna pre zranenie a stretnutie už nedohral.
Jeho spoluhráč a krajan Miloš Kelemen taktiež nebodoval.
Dvoma gólmi sa pod výhru Pražanov podpísal Michael Špaček, v 46. minúte rozhodol kapitán Filip Chlapík.
