Třinec spoznal súpera vo finále. Dramatickú sériu medzi Spartou a Pardubicami rozhodol jediný gól

Hokejisti HC Dynamo Pardubice. (Autor: X / HC DYNAMO PARDUBICA)
Sportnet, ČTK|15. apr 2026 o 20:32
Hrdinom duelu sa stal domáci útočník Jan Mandát.

Česká extraliga - semifinále play-off (7. zápas)

Dynamo Pardubice - Sparta Praha 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Gól: 14. Mandát (Lauko)

/konečný stav série: 4:3, Pardubice postúpili do finále/

Hokejisti HC Dynamo Pardubice postúpili do finále play off českej extraligy. V rozhodujúcom siedmom zápase zdolali na domácom ľade Spartu Praha 1:0.

V boji o prvý zisk titulu od roku 2012 sa stretnú od soboty s Třincom. V 14. min dnes rozhodol o výhre víťaza základnej časti Ján Mandát. Brankár Roman Will udržal druhýkrát v tohtoročnom play off čisté konto.

Po základnej časti siedma Sparta po zisku bronzových medailí v minulých dvoch sezónach obsadila štvrté miesto. Na bronz dosiahli Karlove Vary ako lepšie umiestnený vyradený semifinalista.

Dynamo nastúpilo bez obrancu Petra Čerešňáka, ktorý pauzuje pre zranenie.

Česká hokejová extraliga

