Třinec spoznal súpera vo finále. Dramatickú sériu medzi Spartou a Pardubicami rozhodol jediný gól

Česká extraliga - semifinále play-off (7. zápas)
Dynamo Pardubice - Sparta Praha 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Gól: 14. Mandát (Lauko)
/konečný stav série: 4:3, Pardubice postúpili do finále/
Hokejisti HC Dynamo Pardubice postúpili do finále play off českej extraligy. V rozhodujúcom siedmom zápase zdolali na domácom ľade Spartu Praha 1:0.
V boji o prvý zisk titulu od roku 2012 sa stretnú od soboty s Třincom. V 14. min dnes rozhodol o výhre víťaza základnej časti Ján Mandát. Brankár Roman Will udržal druhýkrát v tohtoročnom play off čisté konto.
Po základnej časti siedma Sparta po zisku bronzových medailí v minulých dvoch sezónach obsadila štvrté miesto. Na bronz dosiahli Karlove Vary ako lepšie umiestnený vyradený semifinalista.
Dynamo nastúpilo bez obrancu Petra Čerešňáka, ktorý pauzuje pre zranenie.