ONLINE: HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha dnes, Tipsport extraliga LIVE (semifinále play-off, 7. zápas)

Hokejisti tímov HC Dynamo Pardubice a HC Sparta Praha dnes hrajú rozhodujúci siedmy zápas semifinále play-off českej Tipsport extraligy.
Stav série je vyrovnaný 3:3.
ONLINE PRENOS: HC Dynamo Pardubice - HC Sparta Praha LIVE (hokej, semifinále play-off, 7. zápas, Tipsport extraliga, streda, NAŽIVO)
Tipsport extraliga (ČR) Semifinále 2025/2026
15.04.2026 o 18:00
7. kolo
Pardubice
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Sparta Praha
Zdravím Vás u přenosu rozhodujícího 7. zápasu semifinálové série hokejové Tipsport extraligy mezi týmy HC Dynamo Pardubice a HC Sparta Praha. Dlouhé roky se na tuto sérii čekalo a po vypjatých momentech na ledě i mimo něj nás konečně čeká rozhodující sedmé utkání, které rozhodne o tom, kdo si to rozdá s Třincem ve finále Tipsport extraligy.
Když zabrousíme trochu do historie, tak ani jeden tým se nemůže chlubit nějak vysokým množstvím vítězných rozhodujících zápasů, spíš naopak. Pardubice ve své historii vyhrály tři utkání a osm jich prohrály. Sparta má ještě dokonce strašidelnější bilanci, konkrétně jednu výhru a sedm porážek.
Na druhou stranu Sparta v letošním play off zvládla zvítězit rovnou šestkrát v zápasech, kdy jim hrozil konec sezony. To Východočeši z minulých let nemají hezké vzpomínky na sedmé zápasy sérií. V posledních dvou letech bylo Dynamo pokaždé ve finále, ani jednou ale nezvládlo poslední zápas sezony. Pokud se k tomu přičte vypadnutí v semifinále také v sedmém zápase rok předtím, tak mají Pardubice rozhodně co napravovat.
Samotná série je zatím hodně vyrovnaná, o čemž svědčí samotné výsledky i co se týče skóre. Oba týmy se poměrně paradoxně zatím ve výhrách střídají, jednou Dynamo, podruhé Sparta. Pomůže tak tentokrát domácí prostředí Dynamu a prolomí nelichotivou sérii sedmých zápasů? Nebo se Pražané po čtyřech letech podívají do finále jako úspěšný tým z předkola?
Nejproduktivnější hráči HC Dynamo Pardubice v play off:
Roman Červenka (útočník) – 16 bodů (8 + 8) / 10 z.
Lukáš Sedlák (útočník) – 11 bodů (4 + 7) / 10 z.
Martin Kaut (útočník) – 8 bodů (2 + 6) / 10 z.
Nejproduktivnější hráči HC Sparta Praha v play off:
Filip Chlapík (útočník) – 14 bodů (6 + 8) / 18 z.
Jakub Krejčík (obránce) – 14 bodů (4 + 10) / 18 z.
Michael Špaček (útočník) – 13 bodů (4 + 9) / 15 z.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:00.