Nadvláda Třinca sa skončila, najstarší tím čakajú zmeny. Koho získa Slovan?

Takmer sa nedostali do play-off

Třinec posledné roky prechádzal play-off takmer bez chyby. Štýl založený na poctivej defenzíve, výbornom brankárovi a smrtiacich protiútokoch nemal súpera. „Dračia sila”, akou sa tím prezentoval, bola enormná.

Prvé trhliny nezlomného Třinca sa však začali ukazovať už od úvodu aktuálneho ročníka. Hokejisti z východu republiky sa zrazu nevedeli zomknúť.

„Nechcem sa vyhovárať, ale od začiatku sezóny boli všetci naštartovaní proti nám. My sme si to neuľahčili, v základnej časti sme treli dno tabuľky,” hodnotil po prehre so Spartou brankár Ondřej Kacetl.

VIDEO: Zostrih zápasu Sparta - Třinec (5. štvrťfinále play-off)