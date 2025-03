Dobrá facka, hovorí Havlíček o sezóne. Slovan má dohodu s novým trénerom

Prvý menovaný zhodnotil neúspešný ročník na klubovom webe v článku s názvom „Dobrá facka pred vstupom do novej éry Slovana”.

Klub pod taktovkou nového vlastníka JTRE sports & entertainment a.s. úplne vymenil vedenie. Generálnym manažérom sa stal ešte v septembri Lukáš Havlíček, na post výkonného riaditeľa zasadol Peter Kúdelka.

„Celkové hodnotenie nemôže byť iné ako negatívne. Takýto výsledok sme si nepripúšťali.

Každý deň sme sa snažili pracovať s vedomím a víziou, že mužstvo dokážeme pripraviť na play-off a byť v ňom úspešní. To, že sme to napokon nezvládli, je frustrujúce a bude nás to ešte dlho trápiť,” uviedol Havlíček.

Výsledok podľa neho ovplyvnili zranenia, viróza v dôležitej časti sezóny a taktiež nevýrazné výkony viacerých opôr tímu.

„Jednou z vecí je akýsi pozostatok mentálneho nastavenia hráčov z minulosti. Je to neustále prítomný trvalý tlak na úspešný výsledok.