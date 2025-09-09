Florida na Liptove a novinka od Slovana. Prehľad nových dresov v Tipsport lige

BRATISLAVA. Nová sezóna slovenskej hokejovej Tipsport ligy neprináša iba súboje na ľade, ale aj zaujímavé vizuálne predstavenie tímov. Dresy sú vizitkou klubu – spájajú tradíciu, identitu aj moderný dizajn.
Na utorkovej tlačovej konferencii v Bratislave predstavilo všetkých 12 tímov tmavé verzie nových dresov.
V tomto článku si podrobne porovnávame, ako jednotliví účastníci ligy pristúpili k svojim farbám, vzorom a detailom, a ktoré kluby stavili na odvážne inovácie či naopak na osvedčenú klasiku.
VIDEO: Prehľad všetkých dresov pre novú sezónu 2025/2026
HC Slovan
Najväčšiu pozornosť pred štartom novej sezóny prirodzene pútal dres Slovana Bratislava. Majitelia klubu JTRE sports & entertainment počas leta úplne zmenili vizuálnu identitu a predstavil nové logo, ktoré zastrešuje všetky značky v portfóliu (HC Slovan, BC Slovan a VK Slovan).
Hokejový Slovan už skôr avizoval, že na dresy sa vráti belasá farba, avšak realita ukázala, že len na tých hosťovských a aj to len do polovice sezóny.
Domáci dres deväťnásobného slovenského šampióna zdobí tmavomodrá farba, v kombinácii s bielym pruhom na rukáve a spodnej časti.
Dominantou v oboch verziách je nové logo klubu - dve písmená S a B, ktoré charakterizujú názov tímu.
Slovan v čase konania tlačovej konferencie uverejnil aj novú webstránku smebelasi.sk, kde detailne popisuje všetky informácie o zmene identity, ktorá „odráža jednotnosť, silu, dynamiku a hrdosť klubu".
VIDEO: Nové dresy hokejového Slovana
Liptovský Mikuláš
Výraznou obmenou prešiel aj dres Liptovského Mikuláša. Kým vlani bol celý červený, s bielym a modrým pruhom na rukáve, v novej sezóne dostal uprostred výrazný pás bielej a zlatej farby.
Nevedno, či sa vedenie klubu inšpirovalo v zámorí, ale nová sada veľmi nápadne pripomína dres tímu NHL Floridy Panthers, víťaza Stanleyho pohára z posledných dvoch ročníkov.
HK Poprad
Dres účastníka spod Tatier v novej sezóne prešiel len minimálnou zmenou. „Kamzíci" sa rozhodli v domácej sade ponechať tmavomodrú farbu, ktorú iba jemne dopĺňa šedý pruh v spodnej časti.
Na rozdiel od Slovana, na prednej časti popradského dresu sú zverejnené aj logá hlavných partnerov klubu.
HK Spišská Nová Ves
Iba pozorní fanúšikovia si všimnú, že malú obmenu má aj dres Spišskej Novej Vsi. Na prvý pohľad farebná kombinácia ostala rovnaká, avšak zmenou prešlo logo tímu.
Rysa, ktorý bol v minulej sezóny žltý, nahradila biela varianta so žltým okrajom. Tmavomodrú domácu kombináciu oživujú dva žlté pruhy.
Vlci Žilina
Takmer identický dres priniesli na predstavenie do hlavného mesta aj zástupcovia najsevernejšieho klubu - Vlci Žilina.
Na drese bronzového medailistu z minulého ročníka sa nezmenilo takmer nič. Klub ostal verný tmavozelenej kombinácii, ktorá prechádza v spodnej časti dresu do svetlých odtieňov.
Malou obmenou prešli logá partnerov na ramenách, ktoré sú zobrazené iba bielou farbou.
HC Košice
Úradujúci majster prekvapil hokejovú verejnosť nielen skladbou kádra (sezónu odštartujú s čisto slovenským mužstvom, pozn. red.), ale taktiež aj novými dresmi.
Kým v posledných rokoch Košičania nastupovali v čiernej (doma) a bielej (vonku) kombinácii, po rokoch sa vrátia k retro oranžovej, ktorá bude zdobiť ich domácu sadu.
Oranžové dresy boli v minulosti symbolom klubu VSŽ. „Oceliari" v takejto kombinácii odohrali príležitostne niekoľko zápasov počas základnej časti aj vlani. Teraz budú súčasťou každého stretnutia v Steel Aréne.
HK Nitra
Storočnica sa neoslavuje každý rok a Nitra pri tejto príležitosti predstavila okrem iného aj nové dresy.
Tím spod Zobora ostal verný overenej farebnej kombinácii - tmavomodrá, svetlomodrá a biela. Dominantou nového dresu je stále logo s Corgoňom na hrudi, avšak spodnú časť dresu obklopuje iný symbol mesta - Nitriansky hrad.
Na ľavom ramene budú strieborní medailisti z minulej sezóny nosiť aj nové storočnicové logo, vytvorené špeciálne pri tejto príležitosti.
„Máme naplánovaných viacero akcií. Verím, že všetko, to čo plánujeme, nám vyjde a že chlapci budú hrať pekný hokej, aby si fanúšikovia užili aj výnimočnú sezónu," uviedol pre Sportnet manažér klubu Tomáš Chrenko.
HKM Zvolen
Šesť rokov. Presne toľko trval návrat zvolenských „rytierov" k červeným domácim dresom. V posledných ročníkoch bola dominantnou farbou modrá, ale vedenie sa pred sezónou 2025/26 rozhodlo pre zmenu.
Aj Zvolen dokázal na hokejový dres vtesnať symbol mesta - Zvolenský zámok. Uprostred dresu, v modrom pruhu, sa nachádza zobrazenie ikonického hradného múru. Vonkajšia sada dresov bude v bielej kombinácii.
HC MONACObet Banská Bystrica
Aj najväčší rival Zvolena, Banská Bystrica, s ktorou sa stretne v prvom kole nového ročníka, stavila na červenú farbu.
Hokejisti spod Urpína v nej hrajú veľkú časť svojej histórie a ostane to tak aj v novom ročníku. Jedinou zmenou je presunutie širokého čierneho pruhu z ramien na rukávy.
Inak dresu dominuje logo barana, ktoré od minulej sezóny dopĺňa titulárny sponzor klubu stávková spoločnosť MONACObet.
HK Dukla Trenčín
Žiadny experiment s dresmi pred novou sezónou neurobila ani Dukla Trenčín. Tradičná hokejová bašta opäť priniesla dresy s červeno-žltou kombináciou, s ktorou sa prezentovala aj vlani.
Dres obzvláštnilo storočnicové logo klubu, ktoré je umiestnené v pravom dolnom rohu. Svetlej kombinácii bude dominovať žltá farba, ktorá je už typická pre mužstvo „vojakov".
HK Dukla Michalovce
Výraznú zmenu priniesli Michalovce. Dukla po dvoch rokoch taktiež zmenila vizuálnu identitu a do loga sa vrátila líška.
Ako pre Sportnet potvrdil generálny manažér Peter Tirpák, návrat k staršej verzii si odhlasovali samotní fanúšikovia klubu.
Michalovce nastúpia do nového ročníka v novej sade dresov, na ktorej ústrednou farbou je čierna. Vhodne ju dopĺňajú ostatné klubové farby - oranžová a biela.
HC Prešov
Keď nastupovali hokejisti Prešova naposledy v extralige, na domácom štadióne nosili červené dresy. Po návrate do najvyššej súťaže sa nič na tomto fakte nemení.
Nováčik sa predstaví vo veľmi podobnej sade aj v sezóne 2025/26. Červenú farbu doplní čierna a zlatá, teda farby, ktoré sa nachádzajú v klubovom logu.