Trénerom roka v NHL sa môže stať aj Slafkovského kouč. Šancu na trofej majú aj Eichel či Kopitar

NEW YORK. Scott Arniel z Winnipegu, Martin St. Louis z Montrealu a Spencer Carbery z Washingtonu sa dostali do trojčlennej nominácie na cenu Jacka Adamsa pre najlepšieho trénera v zámorskej NHL. Pre každého z nich by išlo o premiérový zisk tejto trofeje. St. Louis: Nominácia nie je o mne Arniel doviedol Winnipeg v sezóne 2024/2025 k víťazstvu v základnej časti a historickému zisku Prezidentskej trofeje. Je to pre neho prvá sezóna v pozícii hlavného trénera Jets. „Je pre mňa obrovská česť byť v tejto nominácii. Do kempu sme spoločne s celým trénerským štábom prišli s jasným nastavením a nápadmi. Hráči tomu uverili a aj vďaka tomu to v základnej časti dobre dopadlo,“ skonštatoval Arniel podľa nhl.com pred šiestym zápasom 1. kola play-off na ľade St. Louis Blues.

Tréner Montrealu Martin St. Louis doviedol svoj tím k zisku 91 bodov a k prvej účasti v play-off od roku 2021. Bola to jeho tretia úplná sezóna v pozícii hlavného trénera Canadiens. pomedzi trénerov Montrealu získali trofej Jacka Adamsa iba Scotty Bowman (1977) a Pat Burns (1989). „Nominácia na túto trofej nie je o mne, ale je to uznanie kvalít celého tímu. Ako tréner ste iba takí dobrí, akí dobrí sú vaši hráči a váš podporný personál. Je to ocenenie pre celé mužstvo a myslím si, že by som naň nekandidoval, keby sme neťahali rovnakým smerom,“ konštatoval St. Louis.

Tréneri Spencer Carbery (vľavo) a Martin St. Louis. (Autor: TASR/AP)

Washington sa stal pod vedením Spencera Carberyho nečakaným víťazom Východnej konferencie. Tím získal 111 bodov a v celkovom poradí základnej časti NHL bol druhý za Winnipegom. Pre Carberyho to je druhá sezóna v pozícii hlavného trénera Capitals. Spomedzi trénerov Washingtonu v minulosti získali cenu Jacka Adamsa Bryan Murray (1984), Bruce Boudreau (2008) a Barry Trotz (2016).

Kopitar môže získať trofej už tretíkrát Do trojčlennej nominácie na Trofej Lady Byngovej pre najväčšieho džentlmena s vysokým herným štandardom v NHL sa dostali útočníci Jack Eichel z Vegas, Anže Kopitar z Los Angeles a Brayden Point z Tampy Bay. Kapitán „kráľov“ Kopitar už v minulosti dvakrát získal túto trofej - v rokoch 2016 a 2023. V základnej časti sezóny 2024/2025 odohral 81 zápasov, v ktorých dostal iba dva menšie tresty. Zároveň nazbieral 67 kanadských bodov. Eichel si ziskom 94 bodov vytvoril osobné maximum. Odohral 77 zápasov, v ktorých si odsedel iba štyri dvojminútové tresty. Je to najmenej spomedzi hráčov, ktorí sa umiestnili v prvej dvadsiatke kanadského bodovania základnej časti.

Iba jeden menší trest (a jeden 5-minútový) dostal Point, ktorý odohral 77 zápasov so ziskom 82 kanadských bodov. So 42 gólmi bol šiesty v poradí najlepších strelcov. Trofej Lady Byngovej každoročne získava hráč, ktorý najlepšie preukázal príkladné športové a džentlmenské správanie a zároveň vysokú hernú výkonnosť. V roku 2024 získal túto trofej obranca Jaccob Slavin z Caroliny. Na tretiu trofej má šancu aj Barkov Finalistami na trofej Franka J. Selkeho pre najlepšie brániaceho útočníka v NHL sú Anthony Cirelli z Tampy Bay a Aleksander Barkov a Sam Reinhart z Floridy. Barkov získal túto trofej v rokoch 2021 a 2024. V nominácii figuruje štvrtýkrát počas uplynulých piatich sezón.

V základnej časti 2024/2025 odohral 67 zápasov, v ktorých nazbieral 71 kanadských bodov. Svojmu tímu pomohol k 3. miestu v Atlantickej divízii a šiestej účasti v play-off po sebe. Cirelli odohral 80 zápasov so ziskom 59 bodov. Prezentoval sa 72 zblokovanými strelami, čo bolo najviac z útočníkov tímu. Priemerne odohral 2:03 minúty v oslabení a aj vďaka nemu mali Lightning šiestu najlepšiu hru v početnej nevýhode. Medzi trojicu nominovaných na Selkeho trofej sa dostal prvýkrát v kariére. Bol by prvý hráč Tampy Bay, ktorý by získal túto trofej. Reinhart bol s 39 gólmi a 81 bodmi v 79 zápasoch najlepší z kádra hokejistov Floridy. Spomedzi tímových útočníkov bol najlepší so 62 zblokovanými strelami a 24 odobratými pukmi. Je to jeho prvá nominácia na Selkeho trofej, vlani skončil v hlasovaní štvrtý.

V nominácii sú aj Fleury či Landeskog Brankár Marc-André Fleury z Minnesoty a útočníci Gabriel Landeskog z Colorada a Sean Monahan z Columbusu sa dostali do záverečnej nominácie na trofej Billa Mastertona v zámorskej NHL. Tú každoročne získava hráč, ktorý preukázal športové správanie, vytrvalosť a mimoriadnu oddanosť hokeju. O trojici nominovaných rozhodla Asociácia profesionálnych novinárov. Fleury, pre ktorého bola sezóna 2024/2025 posledná v NHL, odchytal 26 zápasov s priemerom 2,93 inkasovaného gólu na zápas. Posunul sa na druhé miesto v historickom rebríčku víťazstiev (575), zápasov (1051) i štartov v základnej zostave (1017). Landeskog v závere sezóny zavŕšil dlhodobú túžbu vrátiť sa späť do profiligy. V roku 2022 doviedol Colorado v pozícii kapitána k zisku Stanleyho pohára, no odvtedy nehral pre problémy s kolenom. Odvtedy úplne vynechal dve sezóny, no počas tretej intenzívne pracoval na návrate. Po dvoch dueloch na farme v AHL naskočil do zostavy Avalanche v sérii prvého kola play off proti Dallasu.