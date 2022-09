Tréner Nitry nie je spokojný s premieňaním šancí: Verím, že sa to otočí

Hráči sa potrebovali pochopiť, napriek tomu si šance vytvárali, len chýbali góly. Tie chýbajú aj teraz, ale sezóna je dlhá. Verím, že sa to otočí a budú padať góly aj z mála šancí," hľadal príčiny v slabšej koncovke svojho tímu tréner Nitry Normunds Sejejs.

"V posledných zápasoch si vieme vytvoriť dostatok šancí, ale horšie je to s ich premieňaním. Trápilo nás to už v príprave, keď sme skúšali nové lajny.

Rozhodnúť sa však mohlo podstatne skôr, ak by z množstva šancí premenili hokejisti oboch tímov o jednu naviac.

V nedeľu večer uchmatli bod v Banskej Bystrici, keď duel dospel po remíze 2:2 až do samostatných nájazdov.

K samotnému priebehu nedeľného stretnutia dodal: "Vedel som, že to bude fyzicky náročný hokej. Je tu menšie ihrisko a domáci boli na to dobre pripravení.

Bystrica má fyzicky dobre stavaných a veľkých hráčov, takže sme sa na to pripravili. Bol to z oboch strán dobrý zápas, videli sme veľa šancí. Skončilo sa to 2:2 a bohužiaľ sme neboli úspešní v nájazdoch."