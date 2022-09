Slovanisti skandovali meno obrancu Michaloviec. Bolo to dojímavé, priznal

"My sme mali dobrý vstup do zápasu, mali sme optickú prevahu a možno aj viac striel, ale potom sme dostali gól z ničoho a Slovan si to už postrážil. Mrzí nás, že si nevezieme žiadne body," povedal obranca Dukly Martin Štajnoch.

Tréner Slovana Ján Pardavý bol spokojný s výsledkom i hrou:

"Pre nás to bol ťažký zápas, ale mentálne a psychicky sme sa na to pripravili. V druhej tretine sme sa zdvihli, premenili sme presilovku. V tretej tretine nás zastavil neuznaný gól, ale dali sme hneď po góle súpera gól aj my a to nás upokojilo."