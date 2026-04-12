ONLINE: New York Islanders - Montreal Canadiens dnes, NHL LIVE (Juraj Slafkovský)

Hokejisti tímov New York Islanders a Montreal Canadiens dnes v noci hrajú ďalší zápas v rámci základnej časti NHL.
V zostave hostí tradične nastúpi slovenský útočník Juraj Slafkovský.
NHL 2025/2026
12.04.2026 o 01:00
Montreal
2:5
(1:2, 0:2, 1:1)
60' minúta
Ukončený
Columbus
Prehľad
Góly a asistencie: 12. Josh Anderson (J. Evans, L. Hutson), 44. Caufield (Suzuki, Slafkovský) – 2. Jenner (Werenski, Heinen), 6. Coyle (Christiansen, Marchment), 22. Marčenko (Provorov), 31. Monahan (K. Johnson), 50. Coyle (Marčenko, Fantilli). Rozhodca: Rank, Lambert – Alphonso, Faucher.
Montreal Canadiens – Columbus Blue Jackets 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Góly a asistencie: 12. Josh Anderson (J. Evans, L. Hutson), 44. Caufield (Suzuki, Slafkovský) – 2. Jenner (Werenski, Heinen), 6. Coyle (Christiansen, Marchment), 22. Marčenko (Provorov), 31. Monahan (K. Johnson), 50. Coyle (Marčenko, Fantilli). Rozhodca: Rank, Lambert – Alphonso, Faucher. Vylúčenie: 5:6. Využitie: 1:1. V oslabení: 0:0. Priebeh zápasu: 0:2, 1:2, 1:4, 2:4, 2:5.
Columbus Blue Jackets vyhráva dnešný zápas na ľade Montrealu Canadiens zaslúžene 5:2. Hostia boli dnes lepším mužstvom a zaslúžene zvíťazili. Lúčim sa a prajem dobrú noc.
Koniec zápasu.
59:02
Prebieha posledná minúta tretej tretiny a aj celého zápasu.
57:35
Prudký pokus Demidova z ľavej strany zrazil Greaves ramenom pred seba.
56:34
Hostia sa výborne bránia. O záverečnom tlaku Habs nemôžeme vôbec hovoriť.
55:09
Hra je prerušená a následuje posledný komerčný brejk zápasu.
54:20
Coyleho nepríjemný pokus končí rovnako tak na konštrukcii brány!
53:44
Jenner sa parádne natlačil pred Dobeša a dokázal z otočky zakončiť! Jeho pokus končí na konštrukcii brány!
52:34
Hostia dnes hrajú celý zápas výborné a mimoriadne aktívne.
51:34
Xhekajov pokus od mdorej čiary Greaves zráža za bránu.
50:13
Prebieha posledná desaťminútovka riadnej hracej doby.
49:59
Columbus Blue Jackets dáva gól!
Hostia predsa len odskakujú na tri góly! CHARLIE COYLE to spravil veľmi šikovne. Dokázal tečovať strelu Marčenka na chrbát padajúceho Dobeša. Asistencie Kirill Marčenko, Adam Fantilli.
49:09
Zach Werenski naskočil na ľadovú plochu. Začína skrátená presilovka hostí.
48:27
Vylúčenie v tíme Montreal Canadiens:
Alexandre Texier – 2 min., držanie.
47:09
Vylúčenie v tíme Columbus Blue Jackets:
Zach Werenski – 2 min., nedovolené bránenie.
46:28
Hostia neriskujú neúspešnú trénerskú výzvu. Možno by uspeli, ale stále vedú o dva góly.
46:28
Hosťom sa podarilo v presilovej hre skórovať, ale hlavní arbitri gól neuznávajú. Hostia si hneď na to zobrali oddychový čas. Trénerská výzva pravdepodobne nebude.
45:23
Domáci sa dostali do prečíslenia v oslabení! Demidov si parádnou kľučkou spravil dobrý deň z protihráča a prudko zakončil. Greaves jeho pokus chytil lapačkou.
44:42
Vylúčenie v tíme Montreal Canadiens:
Michael Matheson – 2+2, hrubosť.
Vylúčenie v tíme Columbus Blue Jackets:
Adam Fantilli – 2 min., hrubosť.
Videli sme pästný súboj Mathesona s Fantillim. Bude sa vylučovať.
43:57
43:57
Montreal Canadiens dáva gól!
Montreal využíva presilovú hru a znižuje tak stav dnešného zápasu! COLE CAUFIELD dokázal Greavesa aj so šťastím prekonať! Na bližšej tyči našiel medzierku vo výstroji a puk poslal do brány. Asistencie Nick Suzuki, Juraj Slafkovský.
43:23
Columbus sa bráni výborne. Puk je opäť za bránou Jakuba Dobeša.
42:45
Garland predviedol výbornú robotu a puk zaviezol až do útočného pásma.
42:13
Vylúčenie v tíme Columbus Blue Jackets:
Jake Christiansen – 2 min., krosček.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Columbus Blue Jackets vedie po druhej tretine na ľade Montrealu Canadiens jasne 4:1.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:35
Werenski dokázal zobrať puk Suzukimu a vyhodil ho cez všetky čiary.
38:57
Vylúčenie v tíme Columbus Blue Jackets:
Boone Jenner – 2 min., podrazenie.
36:23
Prudký pokus Velena dokázal Greaves vyraziť. Následne dorážal Evans, ale minul bránu.
35:33
Columbus je dnes proste lepším mužstvom. Opäť musel zasahovať Jakub Dobeš po zakončení Fabbra.
34:11
Opäť Monahan! Jeho štipľavú strelu dokázal Jakub Dobeš s námahou vyraziť.
33:23
Sledujeme výborný hokej. Habs dnes majú obrovské problémy presadiť sa pred Greavesom.
31:34
Píska sa zakázané uvoľnenie hostí.
30:36
30:36
Columbus Blue Jackets dáva gól!
Hostia pridávajú štvrtý gól v zápase! Jakub Dobeš posielal puk von z pásme popri mantineli. Zachytil ho Kent Johnson, ktorý ho posunul na SEANA MONAHANA a bývalý útočník Habs parádnou strelou prekonal domáceho brankára. Asistencie Kent Johnson.
30:18
Montreal je v plnom počte.
29:03
Werensekho delovku sa snažil ešte doraziť do brány Marčenko, ale Jakub Dobeš z pomoci spoluhráčov dokázali udržať puk pred bránkovou čiarou.
28:18
Vylúčenie v tíme Montreal Canadiens:
Oliver Kapanen – 2 min., hákovanie.
27:45
Garland sa výborne postavil pred Dobeša a clonil mu. Nahodenie Werenskeho však domáci brankár dokázal aj so šťastím vytesniť betónom.
26:01
Hra je prerušená a následuje reklamný brejk.
24:36
Struble posielal od pravého mantinelu puk pred bránu, kde ho jemne tečoval Kapanen, ale Greaves bol pozorný.
23:30
Hostia majú opäť parádny vstupdo tretiny. Prudký pokus Monahanana dokázal Jakub Dobeš vykopnúť betónom.
22:27
Habs sa previnili ofsajdovým postavením.
21:24
21:24
Columbus Blue Jackets dáva gól!
Hostia vedú v zápase opäť o dva góly! KIRILL MARČENKO zachytil puk v strendom pásme. Pekne si ho naviedol na pravý kruh a presnou strelou švihom prekonal Jakuba Dobeša. Asistencie Ivan Provorov.
20:46
Strubleho prudký pokus dokázal Greaves aj so šťastím vytlačiť tesne vedľa brány.
20:01
Vylúčenie v tíme Montreal Canadiens:
Kirby Dach – 2 min., hrubosť.
Vylúčenie v tíme Columbus Blue Jackets:
Dante Fabbro – 2 min., hrubosť.
Začala sa druhá tretina.
Columbus vedie po prvej tretine na ľade Montrealu Canadiens 2:1. Hostia začali výborne. Habs však prebrali iniciatívu. Uvidíme čo nám prinesie druhé dejstvo.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:34
Hostia sa previnili zakázaným uvoľnením.
19:02
Prebieha posledná minúta prvej tretiny.
17:20
Newhook poslal výborný puk na Texiera, ktorý z prvej zakončil, ale Greaves výborne zakročil lapačkou. Hra je prerušená.
17:07
Columbus sa ubránil a je v plnom počte.
16:30
Hostia sa bránia výborne. Habs musia opäť založiť akciu spoza brány Dobeša.
16:02
Hosťom sa podarilo vyhodiť puk až za bránu Dobeša.
15:07
Vylúčenie v tíme Columbus Blue Jackets:
Erik Gudbranson – 2 min., krosček.
14:26
Puk opustil hraciu plochu. Následuje reklamný brejk.
14:16
Juraj Slafkovský predviedol peknú súhru s Caufieldom a dokázal zakončiť, ale Greaves bol pozorný.
12:21
Následuje reklamný brejk.
11:48
11:48
Montreal Canadiens dáva gól!
Je znížené! JOSH ANDERSON bol úplne sám pred bránou. Jake Evans mu adresoval prihrávku a domáci útočník pohodlne upratal puk do brány. Asistencie Jake Evans, Lane Hutson.
10:35
Hra plynie veľmi rýchlo a prerušuje sa len minimálne.
08:57
Lane Hutson poslal veľmi nepríjemný puk pred bránu od modrej čiary! Greaves vytiahol dva parádne zákroky!
07:05
Domáci sa zatiať do zápasu poriadne nedostali. Hostia hrajú naozaj výborne.
05:42
05:42
Columbus Blue Jackets dáva gól!
Hostia vedú už o dva góly! Christiansen poslal z ľavej strany puk pred bránu a CHARLIE COYLE ho dokázal aj tiesnený poslať do brány. Asistencie Jake Christiansen, Mason Marchment.
05:06
Cole Caufield našiel výbornou prihrávkou pred bránou Slafkovského, ale jeho prudký pokus švihom dokázal Greaves vytesniť.
03:54
Montreal je v plnom počte.
03:20
Hab sa podarilo vyhodiť puk cez všetky čiary.
02:30
Hostia hrajú zatiaľ naozaj výborne! Werenskeho delovka vyprášila betóny Jakuba Dobeša.
01:54
Vylúčenie v tíme Montreal Canadiens:
Michael Matheson – 2 min., držanie.
01:12
01:12
Columbus Blue Jackets dáva gól!
Hostia otvárajú skóre dnešného zápasu! Zach Werenski pálil z vrcholu kruhov! Puk si následne našiel BOONE JENNER, ktorý sa natlačil pred Dobeša a puk zasunul do brány. Asistencie Zach Werenski, Danton Heinen.
00:46
Zach Werenski vypálil okamžite po buly. Dobeš schoval puk v lapačke a prerušil hru.
00:42
Domáci sa previnili zakázaným uvoľnením.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
Montreal Canadiens: Dobeš (J. Fowler) – Matheson, Dobson, Struble, L. Hutson, Engström, A. Xhekaj – Caufield, Suzuki, Slafkovský – Texier, O. Kapanen, Děmidov – Newhook, Danault, K. Dach – Veleno, J. Evans, Josh Anderson.
Tréner: Martin St. Louis
Columbus Blue Jackets: Greaves (Merzļikins) – Werenski, Fabbro, Provorov, Mateychuk, Christiansen, Gudbranson – Marčenko, Fantilli, Lundeström – C. Sillinger, Coyle, Heinen – Marchment, Jenner, Garland – Miles Wood, Monahan, K. Johnson.
Tréner: Rick Bowness
Rozhodca: Rank, Lambert – Alphonso, Faucher.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00. Prajem pekné ráno pri sledovaní dnešného zápasu medzi Montreal Canadiens a Columbus Blue Jackets. V drese Habs dnes nastúpi slovenský hokejista Juraj Slafkovský. V bráne by mohol nastúpiť Jakub Dobeš.
