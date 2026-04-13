VIDEO: Slafkovský pripravil kapitánovi gól krásnou prihrávkou, darilo sa aj Fehérvárymu

Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v zámorskej NHL tretí zápas za sebou. Na domácom ľade zdolali Pittsburgh 3:0 a slovenský obranca Martin Fehérváry k tomu prispel dvoma asistenciami.
V noci na pondelok bodoval aj Juraj Slafkovský, keď sa prihrávkou podieľal na jubilejnom 100. bode Nicka Suzukiho v sezóne a Montreal uspel na ľade New Yorku Islanders 4:1.
„Ostrovania“ tak prišli o šancu dostať sa do play off.
VIDEO: Asistencia Slafkovského na gól Suzukiho
Washington sa vďaka víťazstvu priblížil na rozdiel jediného bodu k Philadelphii v boji o tretiu pozíciu v Metropolitnej divízii, ale Flyers majú zápas k dobru.
„Poznám našich chlapcov a viem, že sa v žiadnom prípade nevzdajú. Neznamená to, že sa dostaneme do play off, ale vedel som, že sa nezlomíme a budeme bojovať o každé víťazstvo až do konca,“ povedal tréner Washingtonu Spencer Carbery.
Fehérváry odohral 18:50 min, mal aj plusový bod a štyri trestné minúty. Jeho spoluhráč Connor McMichael zaznamenal dva góly a pridal asistenciu.
Bodoval aj Alexander Ovečkin v zápase, ktorý teoreticky mohol byť jeho posledným domácim zápasom za Capitals v kariére.
Montreal ukončil nádeje Islanders na prienik do vyraďovačky. K víťazstvu hostí 4:1 prispel Suzuki gólom a asistenciou a stal sa piatym hráčom v histórii Canadiens, ktorý v jednej sezóne nazbieral minimálne 100 bodov.
Pred ním to dokázali Guy Lafleur (šesťkrát), Peter Mahovlich (dvakrát), Mats Näslund a Steve Shutt.
Slafkovský mu pri jubilejnom bode asistoval, keď obkrúžil útočné pásmo a presnou prihrávkou našiel Suzukiho v predbránkovom priestore.
Slovenský útočník mal minutáž 18:53 s jednou strelou a plusovým bodom. Bodoval vo štvrtom stretnutí v sérii a na konte má už 73 bodov (30+43) v 81 dueloch. Suzukiho bilancia v sezóne je 101 bodov (29+72).
Šimon Nemec bol najvyťaženejší obranca New Jersey pri domácom víťazstve nad Ottawou 4:3 po predĺžení. Na ľade strávil 24:03 min s jednou strelou a mínusovým bodom. Nico Hischier mal bilanciu 2+1, vrátane víťazného gólu v predĺžení.
Calgary bez Martina Pospíšila zdolalo doma Utah 4:1. Brayden Pachal zaznamenal prvý trojbodový zápas v kariére v NHL, keď dal gól a pridal dve asistencie.
Marco Rossi rozhodol 10 sekúnd pred koncom predĺženia o víťazstve Vancouveru na ľade Anaheimu 4:3. Ducks si mohli zaistiť miesto v play-off v prípade akéhokoľvek víťazstva.
„Je to sklamanie,“ povedal kapitán Ducks Radko Gudas o premárnenej šanci. Svoj prvý gól v profilige si vo svojom 41. zápase pripísal útočník hostí Curtis Douglas.
NHL - pondelok, 13. apríl:
Washington Capitals - Pittsburgh Penguins 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Góly: 13. Van Riemsdyk (Dubois, McMichael), 36. McMichael (Leonard, FEHÉRVÁRY), 38. McMichael (Ovečkin, FEHÉRVÁRY)
Brankári: Thompson - Skinner, strely na bránku: 26:24
New York Islanders - Montreal Canadiens 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Góly: 49. Cizikas (Mayfield, Pulock) - 36. Suzuki (SLAFKOVSKÝ, Hutson), 37. Demitov (Suzuki, Hutson), 37. Newhook (Bolduc, Reinbacher), 60. Bolduc (Newhook, Dach).
Brankári: Sorokin - Fowler, strely na bránku: 31:22
Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Góly: 4. Marchment (Fabbro, Jenner), 42. FAntilli (Heinen) - 11. Kuraly (Kastelic, Jokiharju), 40. Jokiharju (Kuraly, Hagens), 51. Kastelic (Kuraly, Harris)
Brankári: Greaves - Korpisalo, strely na bránku: 35:22
New Jersey Devils - Ottawa Senators 4:3 pp (2:0, 0:3, 1:0 - 1:0)
Góly: 6. Hischier (Mercer, Meier), 15. Brown (J. Hughes), 53. Mercer (Hischier), 64. Hischier (J. Hughes, Hamilton) - 28. Amadio (Zub, Cousins), 31. Pinto (Giroux, Batherson), 35. Zetterlund
Brankári: Daws - Reimer, strely na bránku: 30:30
Anaheim Ducks - Vancouver Canucks 3:4 pp (1:2, 0:0, 2:1 - 0:1)
Góly: 4. Gauthier (Kreider, Killorn), 46. Gauthier (LaCombe, McTavish), 47. Carlsson (Kreider) - 11. Douglas (Räty, Kudrjavcev), 15. DeBrusk (Rossi, Hronek), 45. Boeser, 65. Rossi (Buium, Öhgren)
Brankári: Dostál - Tolopilo, strely na bránku: 27:26
Calgary Flames - Utah Mammoth 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
Góly: 8. Coronato (Frost, Pachal), 9. Zary (Parekh, Whitecloud), 47. Backlund (Coleman, Pachal), 50. Pachal (Suniev, Määtä) - 52. Crouse (Keller, Weegar)
Brankári: Wolf - Vaněček, strely na bránku: 23:29.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: