NHL: V súboji Slovákov zvíťazil Slafkovský nad Nemcom

Hokejisti tímov New Jersey Devils a Montreal Canadiens dnes v noci odohrali ďalší zápas sezóny NHL.
V stretnutí proti sebe nastúpili dvaja slovenskí reprezentanti. V drese domácich sa predstavil obranca Šimon Nemec a za hostí útočník Juraj Slafkovský.
Z triumfu sa napokon tešil Slafkovský, Montreal uspel 4:3 po samostatných nájazdoch.
NHL 2025/2026
05.04.2026 o 01:00
NJ Devils
3:4
(0:1, 2:2, 1:0, 0:0, 0:0)
65' minúta
Ukončený
Montreal
Góly a asistencie: 34. Mercer (Meier, Hischier), 38. J. Hughes (Bratt, Siegenthaler), 58. Meier (J. Hughes, Hamilton) – 16. Struble (Caufield, A. Xhekaj), 29. Děmidov (Caufield, Suzuki), 30. L. Hutson. Rozhodca: Rooney, Hiff – Gibbons, Tobias.
New Jersey Devils – Montreal Canadiens 3:4sn (0:1, 2:2, 1:0 – 0:0)
Góly a asistencie: 34. Mercer (Meier, Hischier), 38. J. Hughes (Bratt, Siegenthaler), 58. Meier (J. Hughes, Hamilton) – 16. Struble (Caufield, A. Xhekaj), 29. Děmidov (Caufield, Suzuki), 30. L. Hutson. Rozhodca: Rooney, Hiff – Gibbons, Tobias. Vylúčenie: 4:1. Využitie: 0:1. V oslabení: 1:0. Priebeh zápasu: 0:3, 3:3.
Góly a asistencie: 34. Mercer (Meier, Hischier), 38. J. Hughes (Bratt, Siegenthaler), 58. Meier (J. Hughes, Hamilton) – 16. Struble (Caufield, A. Xhekaj), 29. Děmidov (Caufield, Suzuki), 30. L. Hutson. Rozhodca: Rooney, Hiff – Gibbons, Tobias. Vylúčenie: 4:1. Využitie: 0:1. V oslabení: 1:0. Priebeh zápasu: 0:3, 3:3.
Je dobojované! Montreal víťazí 4:3 po nájazdoch, keď vďaka rozhodujúcemu nájazdu Kapanena poráža domáce New Jersey. Pre Canadiens ide o cenné víťazstvo, keď sa dostali na hranicu 100 bodov v prebiehajúcej sezóne!
Ja vám už ďakujem za pozornosť a prajem dobrú noc.
Ja vám už ďakujem za pozornosť a prajem dobrú noc.
Koniec zápasu.
Oliver KAPANEN (MTL) posiela puk pomedzi betóny a nájazd premieňa, čím rozhoduje dnešný zápas!
Cody GLASS (NJD) to zobral cez ľavú stranu, jeho strelecký projektil na vzdialenejšiu tyčku ale míňa bránku a svoj pokus nepremieňa.
Juraj SLAFKOVSKÝ (MTL) si pripravoval strelu medzi kruhmi, svoj pokus ale nepremieňa.
Lenni HÄMEENAHO (NJD) to zobral z pravej strany, pričom jeho strelu medzi betóny zneškodnil Dobeš! Svoj pokus nepremieňa.
Nick SUZUKI (MTL) to mieril pod lapačku, svoj pokus ale nepremieňa.
Jack HUGHES (NJD) posiela strelu od ľavej tyčky až do siete! Svoj nájazd tak premieňa.
Ivan DĚMIDOV (MTL) sa prezentuje ukážkovou strelou z priestoru medzi kruhmi a svoj pokus premieňa.
Jesper BRATT (NJD) to spravil šikovne, keď v rýchlosti vymiešal Dobeša a svoj pokus premieňa.
Cole CAUFIELD (MTL) to zobral z pravého krídla a po presunutí medzi kruhy napokon premieňa.
Paul COTTER (NJD) si nakorčuľoval z ľavej strany, svoj pokus ale nepremieňa.
Samostatné nájazdy začínajú.
Bilancia samostatných nájazdov v rámci aktuálnej sezóny:
New Jersey Devils: 4 – 0
Montreal Canadiens: 2 – 5
New Jersey Devils: 4 – 0
Montreal Canadiens: 2 – 5
Máme za sebou bláznivé predĺženie, ktoré napriek početných príležitostiam nerozhodlo o víťazovi. O všetkom tak rozhodnú až nájazdy.
65:00
Predĺženie sa skončilo.
64:17
Z ľavého krídla zakončil Slafkovský, jeho strela ale smerovala vedľa bránky.
64:01
Práve sa nám začala hrať posledná minúta dnešného predĺženia.
63:41
Dobeš tentokrát s obrovským šťastím, keď aj jeho druhá riskantná situácia takmer skončila inkasovaným gólom!
63:12
63:12
Po hektických sekundách prišlo k prerušeniu, buly sa hodí pred bránku diablov z New Jersey.
62:51
Ale pozor! Jakub Dobeš chyboval pri snahe odohrať puk pri mantineli, pričom si následne svojim telom musel poradiť s útočiacim protihráčom. Celú situáciu ale napokon ustál.
62:42
Sledovali sme prečíslenie na oboch stranách, ani jedno zo zakončení ale nerozhodlo dnešný zápas!
62:18
Zblokovaná strela Demidova končí na ochrannej sieti, vhadzovať sa bude v útočnom pásme Canadiens.
61:51
Puk je v moci hosťujúcich hráčov, pričom dopredu smeruje s pukom na hokejke Juraj Slafkovský.
61:25
Hischier to chcel zobrať na seba, mal to na bekhend, napokon sa ale neodhodlal k zakončeniu.
61:05
Prichádza k prerušeniu hry od brankára Jakea Allena. Vhadzovať sa bude v útočnom pásme hostí.
60:48
Individuálne to skúšal švédsky útočník Bratt, ktorý ale neuspel so snahou obkrúžiť bránku.
60:01
Začalo sa predĺženie.
O víťazovi dnešného stretnutia riadna hracia doba nerozhodla, duel bude smerovať do predĺženia.
60:00
Tretia tretina sa skončila.
59:28
Montreal je rozostavený v útočnom pásme, kde sa medzi hráčmi nachádza aj slovenský útočník.
59:01
Práve sa nám začala hrať posledná minúta riadnej hracej doby.
58:32
Z pravej strany sa dostal do zakončenia Slafkovský, ktorému ale nesadla príliš strela.
58:06
Vylúčenie v tíme New Jersey Devils:
Jack Hughes – 2 min., zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku.
Jack Hughes – 2 min., zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku.
58:06
Juraj Slafkovský ukazuje, že puk bol vystrelený mimo hracej plochy a diabli budú hrať v oslabení!
57:45
57:45
Devils dali gól!
TIMO MEIER si pripravil streleckú pozíciu na hranici pravého kruhu a jeho koncovka sa odráža od vzdialenejšej tyčky až do bránky! Domáci hokejisti vyrovnávajú zápas na 3:3!
Asistencie: Jack Hughes, Dougie Hamilton.
TIMO MEIER si pripravil streleckú pozíciu na hranici pravého kruhu a jeho koncovka sa odráža od vzdialenejšej tyčky až do bránky! Domáci hokejisti vyrovnávajú zápas na 3:3!
Asistencie: Jack Hughes, Dougie Hamilton.
57:43
Jake Allen je už na striedačke a domáci hokejisti to skúšajú v šestici!
57:26
Canadiens si počkali za vlastnou bránkou, následne však rozohrali nepresne. Puk je v moci New Jersey.
57:05
Dopredu sa už dostali diabli, pričom Dobeš bol už pripravený reagovať na strelecký pokus.
55:49
Puk je už za bránkou domáceho tímu, ktorému sa kráti čas na vyrovnanie dnešného zápasu.
54:49
New Jersey zostane nasťahované v útočnom pásme, kde bude vhadzovať.
53:24
Výborný výkon dnes podáva český brankár Jakub Dobeš, ktorý musel čeliť ďalšiemu streleckému pokusu. Aj v tomto prípade ale bola jeho lapačka pripravená.
52:32
Hra je v tejto chvíli prerušená, v posledných sekundách sme sledovali nepresnú prihrávku Nemca, po ktorej mohol skórovať Caufield. Jeho zakončenie z ľavej strany ale zneškodnil Allen.
51:50
51:50
Domáce mužstvo vyčkáva vo vlastnej obrannej tretine, kde si počká na založenie útočnej akcie.
50:22
Akcia domáceho tímu sa končí u Jakuba Dobeša, pričom smerujeme do reklamnej prestávky.
50:01
Dnešný zápas sa dostal do svojej poslednej desaťminútovky riadnej hracej doby.
48:04
Gallagher mal obrovskú šancu zvýšiť skóre, jeho koncovku ale zneškodnil dobre chytajúci Dobeš.
47:23
Aktuálne evidujeme pomer streleckých pokusov na bránku 29:21 v prospech New Jersey Devils.
46:43
Hra je prerušená, smerujeme do prvej reklamnej prestávky v rámci posledného dejstva.
46:00
Pred bránku českého rodáka si nakorčuľoval Cody Glass, uvidíme vhadzovanie v útočnom pásme New Jersey.
45:32
Puk je v moci hosťujúcich hráčov, ktorí začínajú útočnú akciu od vlastnej obrannej tretiny.
44:10
Sledovať budeme vhadzovanie v strednom pásme pred modrou čiarou.
43:49
Dopredu smerovali hostia z Montrealu, ocitli sa však v postavení mimo hry. Vhadzovať sa bude v strednom pásme.
42:20
Nemcova prihrávka sa odrazila len na súperovu hokejku, hrať tak už môže Montreal.
41:47
Hralo sa aj na opačnej strane, kde Newhook preveril domáceho brankár. Allen ale vyťahuje svoju lapačku.
40:12
Hneď v úvode poslednej tretiny musel vytiahnuť sériu dvoch zákrokov český brankár Jakub Dobeš.
40:01
Začala sa tretia tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 03:04.
Po druhej dvadsaťminútovke vedie Montreal 3:2, hoci sa mohol pochváliť už aj trojgólovým vedením. Momentum je ale na strane domáceho New Jersey, ktoré zvládlo znížiť aj vo vlastnom oslabení.
40:00
Druhá tretina sa skončila.
39:38
Domáci v plnom počte.
39:14
Jack Hughes mohol dokonca druhýkrát skórovať vo vlastnom oslabení, tentokrát ale jeho koncovka z pravej strany neprešla na bránku!
39:01
Práve sa nám začala hrať záverečná minúta druhej tretiny.
38:35
Prihrávka hostí bola zblokovaná, puk sa tak ocitol mimo hracej plochy.
38:19
Dopredu už vyráža znova hosťujúce mužstvo, ktoré sa snaží usadiť v útočnom pásme.
37:40
37:40
Devils dali gól!
Druhé prečíslenie v oslabení už ale domácim vyšlo, keď JAKC HUGHES doklepol puk pred bránkoviskom a prichádza k zníženiu na 2:3!
Asistencie: Jesper Bratt, Jonas Siegenthaler.
Druhé prečíslenie v oslabení už ale domácim vyšlo, keď JAKC HUGHES doklepol puk pred bránkoviskom a prichádza k zníženiu na 2:3!
Asistencie: Jesper Bratt, Jonas Siegenthaler.
37:29
New Jersey vyrazilo v oslabení vo prečíslení, pričom ale Dobeš vychytal Bratta!
36:28
Pri puku sú už ale Canadiens, ktorí postupne podnikajú prechod do útočného pásma.
36:07
Z pravého strela zakončoval Demidov, strela mu však nesadla, navyše sa už ocitol v náročnejšej pozícii.
35:47
Hneď v úvode oslabenia sa domáci hráči oslobodili a vyhodili puk až za bránku českého rodáka.
35:38
Vylúčenie v tíme New Jersey Devils:
Brenden Dillon – 2+2, nebezpečná hra vysokou hokejkou.
Brenden Dillon – 2+2, nebezpečná hra vysokou hokejkou.
35:38
Hra je v tejto chvíli už prerušená, smerujeme do reklamnej prestávky.
34:01
Domáci hokejisti sa snažili dotlačiť puk do bránky, napokon ale hostia prešili snahu súpera aj cez zákroky Dobeša.
33:29
Aktuálne evidujeme pomer streleckých pokusov na bránku 19:15 v prospech New Jersey Devils.
33:08
33:08
Devils dali gól!
DAWSON MERCER znižuje stav stretnutia na 1:3 z pohľadu diablov, keď si nakorčuľoval z pravej strany a našiel maličkú medzierku v pravom hornom rohu bránky!
Asistencie: Timo Meier, Nico Hischier.
DAWSON MERCER znižuje stav stretnutia na 1:3 z pohľadu diablov, keď si nakorčuľoval z pravej strany a našiel maličkú medzierku v pravom hornom rohu bránky!
Asistencie: Timo Meier, Nico Hischier.
32:47
Píska sa zakázané uvoľnenie, vhadzovať sa bude v útočnom pásme domáceho mužstva.
31:21
Českého brankára preveril švédsky útočník Jesper Bratt. Vhadzovať sa tak bude v útočnom pásme diablov.
30:44
Píska sa postavenie mimo hry od domáceho mužstva, vhadzovať sa bude v strednom pásme.
30:14
Zatiaľ čo sme sa dostali do druhej polovice dnešného zápasu, nasleduje reklamná prestávka.
29:28
Striedačka New Jersey skúmala možné bránenie v hre brankárovi, Keefe ale napokon ukazuje jednému z rozhodcov, že hra môže pokračovať ďalej.
29:28
29:28
Montreal Canadiens dáva gól!
Allen znova kapituluje, keď LANE HUTSON využil zmätok pred domácou bránkou, porozhliadol sa, pripravil si pozíciu a zakončil. 3:0 pre Montreal!
Bez asistencie.
Allen znova kapituluje, keď LANE HUTSON využil zmätok pred domácou bránkou, porozhliadol sa, pripravil si pozíciu a zakončil. 3:0 pre Montreal!
Bez asistencie.
29:04
Prichádza zakázané uvoľnenie zo strany Canadiens, dianie sa presunie pred bránku Jakuba Dobeša.
28:48
Puk je už v moci domácich hokejistov, ktorí vyrážajú z útočného pásma.
28:12
28:12
Montreal Canadiens dáva gól!
IVAN DEMIDOV využíva presilovú hru, keď obdržal prihrávku od Caufielda z ľavej strany na pravú žŕdku, kde si mladý útočník nakorčuľoval a prekonal Allena. Montreal tak ide do vedenia 2:0!
Asistencie: Cole Caufield, Nick Suzuki.
IVAN DEMIDOV využíva presilovú hru, keď obdržal prihrávku od Caufielda z ľavej strany na pravú žŕdku, kde si mladý útočník nakorčuľoval a prekonal Allena. Montreal tak ide do vedenia 2:0!
Asistencie: Cole Caufield, Nick Suzuki.
27:40
Siegenthaler vyhodil puk mimo hraciu plochu, prichádza tak trest pre diablov. Naopak Montreal dostane výhodu presilovej hry.
27:40
Vylúčenie v tíme New Jersey Devils:
Jonas Siegenthaler – 2 min., zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku.
Jonas Siegenthaler – 2 min., zdržiavanie hry / vystrelenie alebo vyhodenie puku.
27:30
Na opačnej strane sa do príležitosti dostal Jake Evans, ani on ale nedokázal zmeniť skóre.
26:38
Po úspešnom zákroku českého brankára smerujeme do reklamnej prestávky.
26:38
Do príležitosti sa dostal slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý pálil z medzikružia. Jeho strelu ale chytá pripravený Dobeš!
26:03
Canadiens sa snažili tlačiť do zakončenia, napokon ale Jake Allen nemusel zasahovať.
24:23
Slafkovský nemohol vstúpiť do útočného pásma, posiela tak aspoň nahodenie na zadný mantinel.
24:02
Domácim hokejistom sa podarilo dostať z obranného pásma, pričom sa do rozohrávky zapája aj brankár Jakub Dobeš.
23:08
Pri puku je už slovenský obranca Šimon Nemec, ktorý začína útočnú akciu svojho tímu.
21:52
Domáci v plnom počte.
21:40
Hoci sa Canadiens prebojovali do útočného pásma, ich snaha je prerušená.
20:40
Hosťom sa podarilo oslobodiť a navyše vo vlastnom oslabení majú namierené pred bránku Dobeša.
20:01
Začala sa druhá tretina.
Ďalšia tretina sa začne približne o 02:10.
Máme za sebou prvú dvadsaťminútovku, ktorá priniesla jediný presný zásah po zakončení od obrancu Jaydena Struble. Montreal tak vedie proti New Jersey 1:0. Navyše do druhej tretiny vstúpi s takmer celou presilovou hrou.
20:00
Prvá tretina sa skončila.
19:52
Vylúčenie v tíme New Jersey Devils:
Nick Bjugstad – 2 min., sekanie.
Nick Bjugstad – 2 min., sekanie.
19:01
Práve sa nám začala hrať záverečná minúta úvodného dejstva.
18:49
Do postavenia mimo hry sa dostal Šimon Nemec, po prerušenej hre vidíme naskakovať na ľad aj Juraja Slafkovského.
18:44
Aktuálne evidujeme pomer streleckých pokusov na bránku 13:7 v prospech New Jersey Devils.
17:52
Diabli sa oslobodili, keď dostali puk von z vlastného obranného pásma. Hrať ale môže znova Montreal.
17:10
Po úspešnom zákroku Dobeša sa hostia oslobodili len za cenu vyhodenia puku na zakázané uvoľnenie.
16:02
Pred nami je posledná reklamná prestávka v rámci úvodného dejstva.
15:58
Montreal Canadiens dáva gól!
Hostia predsa len otvárajú skóre zápasu, keď JAYDEN STRUBLE poslal veľmi rýchlu strelu pod hornú žŕdku, ktorá skutočne skončila v bránke! 1:0 pre Montreal.
Asistencie: Cole Caufield, Arber Xhekaj.
Hostia predsa len otvárajú skóre zápasu, keď JAYDEN STRUBLE poslal veľmi rýchlu strelu pod hornú žŕdku, ktorá skutočne skončila v bránke! 1:0 pre Montreal.
Asistencie: Cole Caufield, Arber Xhekaj.
15:30
Po ubránenom oslabení mohli skórovať Canadiens, gólovú príležitosť nevyužil kapitán Nick Suzuki.
15:03
Hostia v plnom počte.
14:33
Pred bránkoviskom medzi kruhmi bol pripravený Brown, ktorý zakončil z prvej. Pripravený však bol Dobeš!
14:07
Hostia vyhadzujú aspoň do stredného pásma, pričom časť z hráčov dokáže prestriedať.
13:36
Devils sú rozostavení v útočnom pásme, kde si vymieňajú prihrávky a hľadajú najlepšiu pozíciu na zakončenie.
13:03
Prichádza prvá presilová hra v dnešnom zápase, zahrajú si ju domáci hokejisti z New Jersey.
13:03
Vylúčenie v tíme Montreal Canadiens:
Ivan Děmidov – 2 min., nedovolené bránenie.
Ivan Děmidov – 2 min., nedovolené bránenie.
12:18
Puk už je v moci hráčov Canadiens, skončil sa tak tlak diablov, ktorí nevyťažili otvárací presný zásah.
11:54
Do zakončenia sa dostal Timo Meier, ktorý preveril českého brankára Jakuba Dobeša.
11:19
Mercerovi sa nepodarilo udržať útočné pásmo, napriek tomu sa Devils dostanú znova k puku.
10:23
Po úspešnom zákroku Dobeša sa prerušuje, smerujeme tak do reklamnej prestávky.
09:20
Pokračuje ofenzívna snaha hosťujúceho tímu, ktorý je usadený v útočnom pásme.
08:16
Slafkovský bol pripravený dorážať pred Allenom, ten si ale napokon pripisuje úspešný zákrok a prerušuje hru.
07:27
Puk končí v lapačke brankára Jakea Allena, pred nami je prvá reklamná prestávka v dnešnom zápase.
06:47
Teraz je to zo strany hostí opatrné, pričom sa opäť vyčkáva na založenie útočnej akcie spoza bránky Dobeša.
05:49
Canadiens vyčkávajú za vlastnou bránkou, kde odštartuje útočnú akciu obranca Xhekaj.
04:55
Hostia neuspeli pri prechode do útočného pásma, vystavili sa totiž postaveniu mimo hry.
04:30
Tentokrát sa previnili zakázaným uvoľnením hokejisti z Montrealu. Hra sa nasťahuje pred bránku Jakuba Dobeša.
03:06
Píska sa zakázané uvoľnenie domáceho tímu, dianie sa vráti do útočného pásma Canadiens.
02:51
Slafkovský našiel Caufielda, ktorý okamžite zakončoval z ľavého krídla. Brankár Allen musel zakročiť.
01:11
Sledovať budeme vhadzovanie v útočnom pásme New Jersey, zasahovať musel znova Dobeš.
00:54
Ukázal sa nám už aj český brankár Jakub Dobeš, ktorý si pripísal úspešný zákrok.
00:37
Hneď v úvode zápasu si nakorčuľoval z ľavej strany za súperovu defenzívu Caufield, koncovka mu ale nesadla a puk smeroval vedľa pravej tyčky.
00:01
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
New Jersey Devils: Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier, Meier – C. Brown, J. Hughes, Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Halonen, McLaughlin, Cotter.
Montreal Canadiens: Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson, L. Hutson, Struble, A. Xhekaj, Guhle – Slafkovský, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Josh Anderson, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher, Danault, Veleno.
New Jersey Devils: Allen (Markström) – Hamilton, Siegenthaler, Kovacevic, L. Hughes, Nemec, Dillon – Mercer, Hischier, Meier – C. Brown, J. Hughes, Bratt – Bjugstad, Glass, Hämeenaho – Halonen, McLaughlin, Cotter.
Montreal Canadiens: Dobeš (J. Fowler) – Dobson, Matheson, L. Hutson, Struble, A. Xhekaj, Guhle – Slafkovský, Suzuki, Caufield – Děmidov, O. Kapanen, Newhook – Josh Anderson, J. Evans, Z. Bolduc – Gallagher, Danault, Veleno.
Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu NHL, keď sa proti sebe postaví New Jersey Devils a Montreal Canadiens.
Sledovať budeme súboj slovenský súboj draftovej jednotky a dvojky z roku 2022, teda Šimona Nemca na domácej strane a Juraja Slafkovského za Montreal.
Sledovať budeme súboj slovenský súboj draftovej jednotky a dvojky z roku 2022, teda Šimona Nemca na domácej strane a Juraja Slafkovského za Montreal.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
