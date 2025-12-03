ONLINE: New Jersey Devils - Dallas Stars dnes, NHL LIVE (Nemec)

Hokejisti tímov New Jersey Devils a Dallas Stars dnes v noci hrali v Prudential Center ďalší zápas v základnej časti NHL.
V drese domácich sa predstaví aj obranca Šimon Nemec.
Kde sledovať NHL v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: New Jersey Devils - Dallas Stars dnes (hokej, NHL, Šimon Nemec, výsledok, štvrtok, NAŽIVO)
NHL 2025/2026
04.12.2025 o 01:00
NJ Devils
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Dallas
Prenos
Príjemný dobrý večer hokejoví fanúšikovia, vítam vás pri sledovaní duelu NHL, v ktorom New Jersey Devils privítajú na svojom ľade Dallas Stars.
New Jersey Devils
New Jersey Devils sa snažia zastaviť sériu prehier, keď po prehrách 3:5 s Philadelphiou a 3:5 s Columbusom padli v tabuľke o niekoľko priečok. Predtým však mali výbornú trojzápasovú šnúru výhier proti Buffalu (5:0), St. Louis (3:2 pp) a Detroitu (4:3). Devils ale trápia výrazné absencie – stále im chýba najväčšia hviezda Jack Hughes, obranca Brett Pesce a otázny je aj štart skúseného zadáka Brendena Dillona. Tieto výpadky citeľne ovplyvňujú ich defenzívu aj celkovú kreativitu v útoku.
Dallas Stars
Dallas Stars cestujú do Newarku vo výbornej forme. Z posledných piatich duelov vyhrali štyri, naposledy síce nestačili na Rangers (2:3 pp), ale predtým dominovali proti Ottawe (6:1), Utahu (4:3), Seattlu (3:2) aj Edmontonu (8:3). Stars však tiež nie sú kompletní – mimo hry je stále dôležitý útočník Matt Duchene, hoci jeho návrat sa blíži, a chýba aj kľúčový ofenzívny obranca Thomas Harley či mladý švajčiar Lian Bichsel.
New Jersey Devils
New Jersey Devils sa snažia zastaviť sériu prehier, keď po prehrách 3:5 s Philadelphiou a 3:5 s Columbusom padli v tabuľke o niekoľko priečok. Predtým však mali výbornú trojzápasovú šnúru výhier proti Buffalu (5:0), St. Louis (3:2 pp) a Detroitu (4:3). Devils ale trápia výrazné absencie – stále im chýba najväčšia hviezda Jack Hughes, obranca Brett Pesce a otázny je aj štart skúseného zadáka Brendena Dillona. Tieto výpadky citeľne ovplyvňujú ich defenzívu aj celkovú kreativitu v útoku.
Dallas Stars
Dallas Stars cestujú do Newarku vo výbornej forme. Z posledných piatich duelov vyhrali štyri, naposledy síce nestačili na Rangers (2:3 pp), ale predtým dominovali proti Ottawe (6:1), Utahu (4:3), Seattlu (3:2) aj Edmontonu (8:3). Stars však tiež nie sú kompletní – mimo hry je stále dôležitý útočník Matt Duchene, hoci jeho návrat sa blíži, a chýba aj kľúčový ofenzívny obranca Thomas Harley či mladý švajčiar Lian Bichsel.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 01:00.
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: